Kaune – siaubingas vakarėlis: viskas prasidėjo nuo rusiškos muzikos

Vienas jų, kurio Arminas J. nepažinojo, atsisakė įjungti kaltinamojo prašomos rusiškos muzikos. Esą dar leptelėjo – „ką, jūs rusai, kad klausote rusiškos muzikos“. Dėl menkos priežasties kilęs konfliktas peraugo į smurtą.
Bylos duomenimis, Arminas J. 2019 m. lapkričio 17-ąją, po vidurnakčio, tyčia sudavė nukentėjusiajam mažiausiai du smūgius kumščiu į galvą. Dėl to vyrui išsiliejo kraujas į smegenis. Medikams pavyko išgelbėti šio asmens gyvybę, tačiau patirti sužalojimai įvertinti kaip sunkus sveikatos sutrikdymas.
Realus laisvės atėmimas
Pirmos instancijos Kauno apylinkės teismas Arminą J. pripažino kaltu ir paskyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Iš smurtautojo Kauno teritorinėms ligonių kasoms priteista beveik 4 tūkst. eurų. Tiek kainavo sužaloto vyro gydymas.
Pačiam nukentėjusiajam teismas iš Armino J. priteisė 6 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Vis dėlto, šis nuosprendis buvo apskųstas.
Tačiau bylą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas Arminui J. gerų žinių neturėjo. Smurtautojo ir jo advokato skundai buvo atmesti. Tad paskirta bausmė turės būti pradėta vykdyti.
Kaltu neprisipažino
Smurtavęs vyras teisme kaltu neprisipažino. Jis pasakojo, kad nukentėjusiojo K. L. nepažįsta. O tą vakarą į svečius jį pasikvietė pažįstamas asmuo, pas kurį, būdamas blaivus, jis nuvyko su taksi.
Pas pažįstamąjį namuose buvo jo sūnus, dar vienas žmogus ir nukentėjusysis K. L. Jie visi vartojo alkoholį. Arminas J. teigė, kad atsisėdo prie draugo, kalbėjosi su juo. Alkoholio jis negėrė, nes vartoja vaistus.
Apie vidurnaktį vienas asmuo išvyko, jie liko keturiese. Anot smurtautojo, nukentėjusysis buvo prie kompiuterio. Apie pirmą – pusė dviejų nakties, Arminas J. nukentėjusiojo paprašė rusiškos muzikos.
Anot kaltinamojo, šis jam atsakė: „ką, jūs rusai, kad klausote rusiškos muzikos“. Tada jis pasakė, kad muziką pats įsijungs. Priėjo prie sofos, ant kurios sėdėjo nukentėjusysis, kuris neleido jam įjungti norimos muzikos.
Dėl to esą kilo ginčas. Arminas J. pasakojo, kad jis kaire ranka pastūmė nukentėjusįjį, tačiau šis taip ir liko sėdėti ant sofos. Kaltinamasis pabrėžė, kad jokio fizinio smurto nukentėjusiojo atžvilgiu jis nevartojo.
Arminas J. teigė, kad tuo viskas ir pasibaigė, o jis apie 2 val. nakties išėjo iš buto ir daugiau nukentėjusiojo nebematė. Jam išvykstant draugo namuose liko tik buto šeimininkas ir jo sūnus. Nukentėjusysis esą išėjo taip pat.
Kitą dieną jis sužinojo, kad K. L. išsikvietė greitąją pagalbą. O po kelių dienų esą jam paskambino. Paklausus, kuo gali padėti, Arminui J. esą buvo atsakyta, kad trimis tūkstančiais. Tuo jų pokalbis esą ir baigėsi.
Arminas J. suprato, kad sumokėjus 3 tūkst. eurų, nukentėjusysis nerašys pareiškimo policijai. Teisme smurtautojas pakartojo, kad nežino, kodėl nukentėjusysis kaltina būtent jį.
Buvo nusiteikęs agresyviai
Nukentėjusysis teisme pasakojo, kad viskas prasidėjo nuo buto šeimininko, kuris paveiktas alkoholio ėmė kumščiais mojuoti jam apie veidą. Sakė, kad jis toks ir anoks, jog trukdo jam, tačiau smūgiuoti neišdrįso.
Tada, anot nukentėjusioji, Arminas J. iš pradžių sakė paleisti rusiškos muzikos. Jis jam atsakė, kad rusiškos muzikos neklauso ir kitiems nepataria. Arminas J., anot nukentėjusiojo, iš pat pradžių buvo nusiteikęs labai agresyviai.
Nukentėjusysis mano, kad agresyviu elgesiu buto šeimininkas sukurstė Armino J. elgesį ir smurtą prieš jį. Priėjęs prie jo Arminas J. mėgino užversti kompiuterį, sudavė jam, prasidėjo grasinimai: ką jis čia veikia, kas jis toks yra, esą net sakė, kad iškvies taksi ir jį išveš į mišką.
Nukentėjusysis teigė, kad nenorėjo bendrauti, o tai Arminą J. labai įsiutino. Konfliktas kilo, nes nukentėjusysis neva trukdė. Jis mėgino nuraminti Arminą J., tačiau šis dar labiau įsisiautėjęs trenkė jam į galvą.
Nukentėjusysis po pirmo suduoto jam smūgio pasakė kaltinamajam, kad šito jam teks pasigailėti, o tada, anot K. L., viskas tik prasidėjo. Sužalotas vyras teigė, kad jam buvo suduoti ne du smūgiai, jų buvo gal net dvidešimt.
Paryčiais nukentėjusiajam pasidarė bloga, jis išėjęs į kiemą paskambino greitajai pagalbai. Jis buvo pristatytas į Kauno klinikas ir tą pačią dieną operuotas. Vyras teigė, kad iki įvykio jautėsi gerai, o dabar lipant iki 4-o aukšto jau tenka pailsėti.
Po sužalojimų, anot jo, atmintis atsistatė, bet nėra fizinės galios, tad nuėjęs ir nedidelį atstumą jaučiasi pavargęs. Vyras dar kartą pakartojo, kad būtent buto šeimininko elgesys išprovokavo tokį Armino J. elgesį.
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