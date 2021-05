Kaune išdygo provokuojanti sostinės universiteto reklama: tokį būdą vadina „kaimo reikalu“

Prie Kauno technologijų universiteto (KTU) pastatytas „Vilnius Tech“ reklaminis stendas „Ar tikrai nori keturis metus praleisti Kaune?“ socialiniuose tinkluose sukėlė pasipiktinimo reakcijų.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas, politologas Ainius Lašas pirmadienį šia žinia pasidalinęs savo „Facebook“ paskyroje rašė:

„Mano kaimas yra krutesnis už tavo kaimą: VGTU reklamuoja Vilnių Kauno sąskaita! Jo... matyt daugiau savo pridėtinių verčių nerado. Tai siūlau naują VGTU šūkį: „VGTU – we suck, but Vilnius is lovely!“.

Po politologo pasidalinta reklamine žinute komentatoriai dvejopos nuomonės, vieniems ši reklama „neskani“, neprofesionali, o konkurenciją tarp universitetų vadina juokinga. Kitiems ši žinutė pasirodė žaisminga ir gera.

Tiesa, komentatoriai atkreipia dėmesį ir į netaisyklingai parašyta teiginį „keturis metus“ vietoje „ketverius“: „Tiktų ir tokia reklama: Ar tikrai nori keturis metus mokytis ten, kur nemoka taisyklingai rašyti?“, – rašo komentatoriai.

Renkasi drąsesnį kelią

Naujienų portalui tv3.lt A. Lašas sako, kad ši reklama jam sukelia skeptišką šypseną ir tokiomis provokacijomis jam primena „kaimo reikalus“.

„Akivaizdu, kad tokiu būdu yra provokuojama, bandoma kažkokiu būdu sukelti reakciją ir ne paslaptis, kad VGTU traktuoja KTU kaip savo pagrindinį konkurentą Lietuvoje. Tik klausimas, ar tai parodo universitetines pridėtines vertes, gal atvirkščiai – nėra ką parodyti, tik pakalbėti, kad Kaunas nėra labai gera alternatyva Vilniui“, – svarsto jis.

„Vilniaus Tech“ viešosios komunikacijos direkcijos vadovė Ilma Cikanaitė komentuoja, kad tokiu reklama norima pasirinkti drąsesnį kelią ir atkreipti jaunų žmonių dėmesį ir nenorima parodyti, kad vienas ar kitas miestas yra blogesnis, tačiau pati išskiria Kauną.

„Mes kreipiamės į jauną žmogų su retoriniu klausimu, kur jis nori praleisti savo laiką, kur jis nori praleisti savo ateitį. Nori jį sudominti atkreipti dėmesį, kad jis susimąstytų ir kurtų savo ateitį mūsų universitete. Mes tą reklaminę kampaniją išdėstėme visoje Lietuvoje, ne tik Kaune. Aišku, ji kažkiek adaptuota ir Kaunui, bet pačios reklaminės žinutės yra padėtos ten, kur orientuojasi jaunimas“, – sako I. Cikanaitė.

„Vilnius Tech“ universitetas taip pat turi išplatinęs reklamų, kuriose rašoma: „Kam studijuoti praeitį, jei gali studijuoti ateitį?; „Ar tikrai esi ten, kur turi būti?“ ir kt.