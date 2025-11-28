Kaune gaisras niokojo namą: moteris susižalojo bandydama išlipti pro langą

Atvykus ugniagesiams, mūrinis namas degė atvira liepsna.
Per gaisrą nuomininkė, dauždama stiklą ir lipdama per langą, susižalojo veidą bei rankas. Po medikų apžiūros ji išvežta į gydymo įstaigą.
Išgelbėtas šuo. Išdegė virtuvės ir tualeto kambariai, aprūko kitos patalpos. Manoma, kad gaisras kilo dėl elektros įrenginių, prietaisų ar elektros instaliacijos gedimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!