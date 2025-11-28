 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune gaisras niokojo namą: moteris susižalojo bandydama išlipti pro langą

2025-11-28 08:45 / šaltinis: BNS
2025-11-28 08:45

Kaune, Rasos gatvėje, ketvirtadienio rytą dviejų aukštų gyvenamajame name kilo gaisras, nukentėjo moteris, penktadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Skubi pagalba BNS Foto

Kaune, Rasos gatvėje, ketvirtadienio rytą dviejų aukštų gyvenamajame name kilo gaisras, nukentėjo moteris, penktadienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

0

Atvykus ugniagesiams, mūrinis namas degė atvira liepsna. 

Per gaisrą nuomininkė, dauždama stiklą ir lipdama per langą, susižalojo veidą bei rankas. Po medikų apžiūros ji išvežta į gydymo įstaigą.

Išgelbėtas šuo. Išdegė virtuvės ir tualeto kambariai, aprūko kitos patalpos. Manoma, kad gaisras kilo dėl elektros įrenginių, prietaisų ar elektros instaliacijos gedimo.

