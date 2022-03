Kaukių nereikia, bet kai kurie pradinukai sėdi su jomis: mokyklų vadovai prašo ir daugiau atlaisvinimų

Antradienis buvo paskutinė diena, kai pradinukams pamokų metu reikėjo dėvėti kaukes. Nuo kovo 2-osios jos pirmų–ketvirtų klasių mokiniams tapo neprivalomos pamokų metu, jei klasėje sėdi vienos klasės moksleiviai.

Jei susiduriama su kitais moksleiviais, kaukės turi būti dėvimos.

Kaukes greičiausiai nusimetė tie, kurie buvo prieš jas

Kauno Žaliakalnio progimnacijos klasėse vis dar yra pradinukų, kurie ir pamokose sėdi su kaukėmis. Progimnazijos direktorė Edita Ružinskienė sako, kad kaukių nebedėvi daugiausiai tie vaikai, kurie patys ar jų tėvai prieštaravo kaukių dėvėjimui.

„Visada viskas ateina iš šeimos, taip ir šitas sprendimas. Ne visada Vyriausybės sprendimas yra toks, kokia yra reali situacija. Yra vaikų, kurie eina (su kaukėmis – aut. past.), tačiau tai yra laisvė, viskas tvarkoje“, – tv3.lt pasakoja E. Ružinskienė.

REKLAMA

Vyresnieji progimnazijos moksleiviai klasėse vis dar privalo dėvėti kaukes. E. Ružinskienė įtampos dėl savotiškos nelygybės mokykloje nepastebi.

„Auklėtojai nesiskundė, tėveliai nieko nerašė. To tikrai nepajutome. Mūsų socialiniai darbuotojai ir psichologė turėjo klasės valandėles pokalbių, be to pertraukų metu mėgstame kalbėti su vaikais, jie neklausė, kodėl pradinukai bėgioja be kaukių, o mes su kaukėmis. <…>

Aišku, gal vaikams kartais kyla klausimų, kada ir jie galės nusiimti. Tikiu, kad jų kyla – žmogiška. Bet kad būtų atsisakančių dėtis, nes jų mažesnis brolis ar sesė nesideda – to nepajutome“, – kalba E. Ružinskienė.

Pasitaiko pasimetimo dėl kaukių

Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos klasėse taip pat dar yra vienas kitas pradinukas, kuris pamokų metu toliau dėvi kaukę. Kaip sako mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas Edita Liutkuvienė, kai kurie vaikai ir toliau sąžiningai saugosi.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto dauguma kaukes nusiėmė, jų nebedėvi ir pradinių klasių mokytojai.

„Vaikams yra lengviau bendrauti ir dirbti be kaukių. Tačiau, bent jau pradinėje mokykloje, yra labai daug veiklų, kur išeinama iš klasės. Pas mus iki 18 val. veikia prailgintos dienos darbo grupės arba vaikai eina į kitas patalpas atlikti fizinio ugdymo pamokų, į valgyklą. Išėję iš savo klasės patalpos jie kaukes užsideda“, – tv3.lt pasakoja E. Liutkuvienė.

Pasak jos, didelio blaškymosi dėl šios tvarkos nėra, nes ta pati tvarka galiojo dar pernai, mokslo metams prasidėjus.

Vis dėlto Kauno Žaliakalnio progimnazijos direktorė E. Ružinskienė sako, kad pasimetimo dėl nevienodų sąlygų pradinukams klasėse ir koridoriuose pasitaiko.

„Būna, tačiau tam esame mes, mokytojai. Nesame tokia didžiulė mokykla, vieni kitus pastebime, pasižiūrime ir jei reikia pasakome ir paprašome, kaukių turime ir jei reikia duodame“, – teigia E. Ružinskienė.

Vaikai elgiasi sąmoningai

KTU inžinerijos licėjus turi atskirą pastatą, skirtą pradinukams. Mokyklos mokytoja Aldona Urbonienė taip pat sako, kad didelio pasimetimo dėl kaukių nėra. Tokia pati tvarka mokyklose galiojo nuo pernai metų rudens.

REKLAMA

REKLAMA

„Dabar mes tik sugrįžome į tai, prie ko vaikai yra įpratę. Tai visiškai nebesukėlė jokių problemų, vaikai įprato pasaugoti vienas kitą. Pasirodė kaimynai pirmokai be kaukės (koridoriuje – aut. past.), tuoj buvo sugrąžinti į klasę. Mūsų mokykloje tikrai nekilo problemų“, – tv3.lt sako A. Urbonienė.

Mokyklos direktorius Dainius Žvirdauskas pastebi, kad pradinukai klasėse be kaukių jaučiasi geriau, o išeinant į bendrus koridorius kaukes dėvi nesipriešindami.

Mokytoja A. Urbonienė su moksleiviais aptarė, kad saugotis turi kiekvienas vaikas asmeniškai.

„Jeigu vaikas jaučia, kad turi slogą, čiaudėja, jis pasilieka teisę tuo metu būti su kauke. Iš tiesų mano klasėje viena mergaitė šiandien sėdėjo su kauke. Ji ryte pasidarė greitąjį testą ir žinojo, kad yra sveika, bet norėjo pabūti su kauke, kad net ir sloga neužkrėstų draugų“, – sako A. Urbonienė.

Ribojimai išvargino

Ribojimai šiemet galioja nuo pat mokslo metų pradžios. Kaip sako Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos direktorė E. Liutkuvienė, ribojimai jau išvargino.

REKLAMA

REKLAMA

„Mokytojai yra labai pavargę. Į koridorius vaikai negali būti išleidžiami, jie yra savo klasės patalpoje, o į lauką eina pagal nustatytas pertraukas. Pirmokai ir antrokai į vieną pertrauką, o trečiokai ir ketvirtokai – į kitą.

Kiekviena klasė turi savo zoną lauke ir dėl to labai sunku pedagogams.

Tačiau šių reikalavimų turime laikytis. Mokytojai norėtų, kad jų lauke nereikėtų laikytis ir kad būtų atstatytas budėjimas, kuris buvo anksčiau – lauke budėti paskirti mokytojai prižiūrėdavo visus mokinius. Dabar kiekvienas mokytojas turi eiti su savo klase ir į savo teritoriją. Labai didelis krūvis ir įtemptos dienos“, – kalba E. Liutkuvienė.

Kauno Žaliakalnio progimnazijoje ribojimus užtikrinti pavyksta sklandžiai. Kaip sako direktorė, reikėjo padirbėti, veiksmai yra nuolat tobulinami.

„Kaip komanda susėdę peržiūrime, ar viskas gerai, ar mums viskas pasiseka ir klausiame savo mokytojų, kokių jie turi pasiūlymų. Teoriškai viskas vyko nuo rugsėjo mėnesio. Tačiau teoriškai viskas yra vienaip, o praktikoje pamatome savo klaidas. Todėl labai greitai į viską reaguojame, stengiamės“, – sako E. Ružinskienė.

REKLAMA

REKLAMA

Mokykloje skirtingų klasių moksleiviams pamokos prasideda skirtingu metu, skiriasi ir pertraukos. Direktorė sako, kad padirbėti reikėjo, tačiau sistema dabar veikia gerai.

Siūlo naikinti srautų ribojimą

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos vadovas D. Žvirdauskas sako, kad mokyklų vadovai kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM) dėl ribojimų laisvinimo. Mokyklų vadovai prašė panaikinti kaukes pradinukams, perkelti testavimą į namus ir atpalaiduoti srautų ribojimo reikalavimą.

„Tai pradinukams nesukelia problemų. Yra penktos–aštuntos klasės, devintos–dvyliktos. Jie sėdi viename kabinete, pas juos ateina mokytojai. Jei sėdi istorijos kabinete, į jį ateina chemijos, matematikos ir kitų dalykų mokytojai, atsineša priemonių, tačiau negali naudotis dalykiniais kabinetais“, – tv3.lt sako D. Žvirdauskas.

Kaip sako mokyklų vadovų atstovas, einant į fizinio ugdymo pamokas, vaikams dažnai tenka persirenginėti savo klasėse, ne visas klases pavyksta įtraukti į srautus, patenkančius į valgyklą, tad valgyti kai kuriems moksleiviams tenka taip pat tose pačiose klasėse.

REKLAMA

REKLAMA

„Įsivaizduokite, kokios ten higienos sąlygos. Aišku, esame pripratę prie to ir tikime, jeigu epidemija šiek tiek sumažės, kad bus priimtas sprendimas nevaldyti srautų“, – kalba D. Žvirdauskas.

Pradinukams pamokų metu nereikės medicininių kaukių

Portalas tv3.lt primena, kad nuo kovo 2-osios pradinukams per pamokas nebereikia dėvėti medicininių kaukių.

Nurodoma, kad vaikai mokykloje kaukes ir toliau privalo dėvėti, tačiau jų nebereikia pradinukams, „kai patalpoje yra tik tos pačios klasės vaikai“.

Kiti epidemiologiniai reikalavimai – lieka. Ir toliau reikia organizuojant ugdymo procesą laikytis grupių, klasių atskyrimo principo – maksimaliai riboti skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktą tiek per pamokas, tiek per pertraukas.

Taip pat rekomenduojama vienos klasės, grupės mokiniams ugdymo veiklas, kurioms nereikia specializuotų patalpų, pavyzdžiui, laboratorijų, visą dieną organizuoti toje pačioje patalpoje.

Lieka ir nuostata, kad esant galimybei, skirtingoms klasėms, grupėms turėtų būti priskirti skirtingi įėjimai ir išėjimai, numatyti atskiri judėjimo maršrutai iki grupės, klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių. Privalomos kaukės mokyklose vyresniems mokiniams įvestos pernai lapkritį, o gruodį toks reikalavimas nustatytas ir pradinukams. Tai sukėlė dalies visuomenės protestą.

REKLAMA

REKLAMA

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tuomet teigė, kad kaukės vaikams buvo reikalingos, jog mokyklos nebūtų uždarytos ir mažiau gyventojų susirgtų, būtų guldomi į ligonines. Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys praėjusią savaitę sakė, kad dabar gerėjant sergamumo COVID-19 situacijai apsaugos reikalavimai mokyklose bus peržiūrėti.

Statistikos departamento penktadienio duomenimis, šalyje iš viso yra 741 aktyvus protrūkis. Iš jų 559 yra fiksuojami ugdymo įstaigose.