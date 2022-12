Kasčiūnas sureagavo į Zelenskio prašymą: negalime atiduoti to, kas mums patiems gyvybiškai svarbu

Apie karą Ukrainoje L. Kasčiūnas antradienį kalbėjo TV3 laidoje „Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu“.

Kasčiūnas sureagavo į Zelenskio prašymą

Šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą.

„Ponas Lietuvos prezidente! Gitanai, mano drauge!

Dėkoju jums už tai, kad Lietuva tapo viena pirmųjų šalių, kuri mums padėjo. Dar prieš plataus masto karinę invaziją, kuomet mes jau ruošėmės gynybai, jūs mums padėjote. Ačiū jums už tai!

Aš paprašysiu jūsų ir toliau tęsti mūsų bendradarbiavimą kitais metais. Mums reikia tiek NASAMS, kaip jūs jau žinote, tiek ir „Stinger“, kurių mes galėtume gauti, jeigu jūs priimsite sprendimą“, – savo kreipimesi į Lietuvos prezidentą G. Nausėdą, sakė V. Zelenskis.

Anot L. Kasčiūno, reikia suvokti, kad karas Ukrainoje gali būti ilgas ir alinantis. Vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad Ukraina kovoja už visos Europos laisvę, todėl remti ją privaloma.

„Arba baigiame kalbėti, kad jie kovoja už Europą ir paliekame juos ramybėje, arba padedame, kiek galime. Aišku, laikant balansą ir neatiduodant to, kas yra gyvybiškai ir kritiškai svarbu.

Jeigu „Stinger“ turime, tai reikia svarstyti. Ar reikia svarstyti dėl NASAMS, kai turime problemų oro gynyboje, <...> aš manau, kad tai yra gyvybinis ir kritinis pajėgumas. Tačiau turime ir patys, ir Vakarams signalizuoti, kad jeigu neturėsime ilgalaikio Ukrainos paramos plano – bus Rusijos pergalė. Turime tokį turėti“, – kalba L. Kasčiūnas.

Kasčiūnas: Lukašenka iš paskutiniųjų bando neįsitraukti į karą

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pirmadienį lankėsi Minske, kur susitiko su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka. Viešai abi šalys skelbė, kad susitikimo tikslas – ekonominis bendradarbiavimas.

Vis dėlto, anot L. Kasčiūno, V. Putinas siekia tiesiogiai įtraukti Baltarusiją į karą.

„Putino tikslas yra, kad Lukašenka atidarytų tiesioginį antrą frontą. Nors jis iš esmės egzistuoja, Lukašenka jam leidžia naudotis visa infrastruktūra, atiduoda amuniciją, savo atsargas. Bet jis nori jo pajėgų įsitraukimo. Be abejo, visiškos valstybės kontrolės.

Dabar bent septyni tūkstančiai Rusijos karių jau yra Baltarusijoje ir yra rengiami karui prieš Ukrainą“, – sako L. Kasčiūnas.

Jo vertinimu, A. Lukašenka siekia išsaugoti Rusiją kaip savo stabilumo garantą, tačiau neperžengti paskutinio slenksčio ir tiesiogiai neįsitraukti į karą.

„Jo pajėgos nėra tokios stiprios, kad galėtų visavertiškai kautis su Ukraina. Antra, jeigu jos veržtųsi, tai galėtų sukelti tam tikrus visuomeninius protestus. <...> Lukašenka visus 30 savo valdymo metų sakė, kad karo nebus. Tai yra labai svarbu, kai Antrojo pasaulinio karo metais 50–60 proc. baltarusių buvo išžudyta.

Eidamas į karą jis iš esmės griauna tai, apie ką kalbėjo 30 metų. To jis nenori. Be to, manau, kad ukrainiečiai jam yra aiškiai perdavę, kas jo lauktų, jeigu įsiveržtų“, – pastebi L. Kasčiūnas.

Politiko vertinimu, A. Lukašenka kol kas laikosi savo pozicijos, tačiau „ar laikysis pavasarį, negalime atsakyti“.

