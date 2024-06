Kasčiūnas Seime išklojo viską, ką galvoja: „Jei sutartys kažkur ir buvo – tai tik galvoje“

L. Kasčiūnas per Vyriausybės pusvalandį Seime antradienį kalbėjęs apie kibernetinį saugumą ir pavojus teigė, kad Lietuva turi sisteminį požiūrį į kibernetinį saugumą ir yra viena iš tų valstybių, kuri tam skiria didelį dėmesį. Nors šiam klausimui buvo skirta daug dėmesio, netrūko klausimų ir apie gynybos pramonės plėtrą.

Buvusiam krašto apsaugos viceministrui Viliui Semeškai pasiteiravus ministro, kada konkrečiai ketinama užsakyti pėstininkų kovos mašinas ir kokia apskritai situacija su antruoju mechanizacijos etapu, mat šis jau buvo jau suplanuotas, o sutartys jau paruoštos, L. Kasčiūnas rėžė tiesiai šviesiai.

Laurynas Kasčiūnas (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

„Pradėsiu nuo to, kad nebuvo jokių sutarčių projektų, nebuvo <...>. Be to, aš parodysiu visuomenei finansų planavimą, kurį aš čia radau, jeigu kažkas kalba apie tai, kad buvo planuose pinigai įdėti biudžete, tai labai rizikingas sakymas, nes pinigai kitais metais antram mechanizacijos etapui pirmiems metams yra 14 mln. – pusantro „Boxer'io“. Avansiniam mokėjimui to neužtenka, jūs tą puikiai žinote.

Tai apie šitą galėsime pakalbėti rytoj, Nacionalinio saugumo gynybos komitete, galėsime aptarti. Taip kad sutarčių jokių nebuvo, nebent kažkur galvose, o karinių patarimų dėl to, ar reikia vikšro, ar reikia rato, nebuvo, reikia užbaigti pirmiausia pirmą etapą ir pirmą Boxerių etapą užbaigsime kuo greičiau, užbaigimą pradėsime dar birželio mėnesį <...>.

Taip kad jei sutartys kažkur ir buvo, tai tik galvoje. Dabar visi kiti dalykai dėl oro gynybų ir visa kita – mėnesis ir bus pateiktos visos kryptys, ir bus pateikti įvairūs kontraktai papildomų pinigų prasme. Papildomų. Ne tie, kurie buvo suplanuoti, ir užsakysime, užsakysime vasaros pradžioje. Pamatysite tikrą proveržį kuriant diviziją, o visos tos kalbos apie tai, kad kažkas buvo suplanuota, padaryta, suderėta, yra tuščios“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

Apsižodžiavo dėl skleidžiamos dezinformacijos: „Ar jūs juokaujate?“

Per Vyriausybės pusvalandį netrūko ir apsižodžiavimų – Seimo narys Dainius Kepenis uždavė klausimą L. Kasčiūnui apie pasirašytą tariamą įsakymą dėl karių siuntimo į Ukrainą. Šis klausimas Seime sukėlė didelį šurmulį.

„Rinkimų kampanijos metu ne vienas kandidatas į prezidentus minėjo, kad turi mandatą karių siuntimui į Ukrainą, turi mandatą. Atsisukame filmą, praeitų metų gruodžio 3 dieną balsavome, ten nebuvo kalba apie karių siuntimą, ten buvo kalba apie instruktorių siuntimą.

Dabar jūs prieš 10 dienų rašėte įsakymą apie karių siuntimą, taigi mes balsavome už tai, kad 100 žmonių pakvietus Ukrainai ir suderinus su NATO gali vykti mūsų instruktoriai. Dabar gi kalba jau eina ne apie instruktorius, o apie karius, jų skaičius nėra minimas, tai kas čia dabar įvyko? Kodėl jūs neklausote tų žmonių, kurie balsavo? Dėl to, kas dabar vyksta, aš pasirengęs ir reikalauju savo balsą atšaukti, aš nedalyvauju tame procese, kurį organizuojate jūs, ponas. Taip negalima“, – piktinosi D. Kepenis.

Dainius Kepenis BNS Foto

L. Kasčiūnas atkirto, kad Seimo narys neskiria dezinformacijos nuo realybės.

„Mielas Dainiau, dabar apie mano tariamą įsakymą: jau yra dekonstruota melagiena, tai tikrai tie kibernetinio saugumo kursai yra reikalingi. Tai žiūrėkite, kaip yra paprasta, kažkas Rusijoje sukurpia kažkokią dirbtinę formą, parašo, kad Kasčiūnas kažką pasirašė, paleidžia per socialinius tinklus ir gerbiamas Seimo narys dabar sako, jog aš kažką pasirašiau.

Taigi čia visiška melagiena. Na, nėra jokio įsakymo, ta prasme, aš Karbauskiui paskambinsiu, kad pravestų kibernetinio saugumo kursus partijai, ta prasme, ką jūs kalbate? Nėra įsakymo, čia melagiena <...>. Na, taip rusai mus ir ima, sukuria kažką ir jūs, protingas žmogus, dabar Šaulių sąjungos narys šiandien čia, tiesiogiai Seime klausiate, ar aš pasirašiau įsakymą. Ar jūs juokaujate?“ – rėžė ministras.