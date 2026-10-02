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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kas vyksta Nacionalinėje mokėjimo agentūroje? Rėžė tiesą

2026-10-02 10:00 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-02 10:00
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Nacionalinėje mokėjimo agentūroje – rimti pokyčiai. Po teisėsaugos veiksmų Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nušalino agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių, o direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas pats pateikė prašymą išeiti iš pareigų. Ministras teigia, kad dabar svarbiausia išsklaidyti abejones dėl agentūros antikorupcinės sistemos ir užtikrinti, kad nesutriktų paramos ūkininkams skirstymas.

Kęstutis Mažeika, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Fortūnatas Dirginčius (nuotr. TV3)

Nacionalinėje mokėjimo agentūroje – rimti pokyčiai. Po teisėsaugos veiksmų Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nušalino agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių, o direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas pats pateikė prašymą išeiti iš pareigų. Ministras teigia, kad dabar svarbiausia išsklaidyti abejones dėl agentūros antikorupcinės sistemos ir užtikrinti, kad nesutriktų paramos ūkininkams skirstymas.

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Apie tai „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. 

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Kiek galėtumėte išsamiau papasakoti apie tai, kas vyksta Nacionalinėje mokėjimo agentūroje? Tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas skelbė, kad tai gali būti susiję su vienu epizodu – kad 18 metų agentūroje dirbo dabar jau nušalintas direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas, ir jo veikla atsidūrė tyrėjų akiratyje dėl to, kad agentūros parama buvo skirta jo uošvės Zitos Čepkauskienės įmonei „Agrodigital Solutions“. Ar tai ir yra tyrimo objektas, ar tyrimas apima platesnius dalykus?

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Kęstutis Mažeika: Į šį klausimą, manau, išsamiau atsakys pareigūnai, kai galės viešinti daugiau informacijos. Galiu pasakyti, kad direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas jau yra parašęs prašymą išeiti iš darbo. Be šio tyrimo, yra ir kitų aplinkybių, apie kurias informacijos yra pateikę visuomenininkai. Už įstaigos korupcijos prevenciją ir antikorupcinę aplinką yra atsakingas jos vadovas.

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Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją ir teisėsaugos veiksmus, nusprendžiau, kad svarbu išsklaidyti visas abejones. Todėl buvo priimtas sprendimas nušalinti įstaigos vadovą. Jis taip pat pareiškė, kad bendradarbiaus atliekant tyrimą.

Nacionalinė mokėjimo agentūra administruoja didelius projektus ir didelius pinigų srautus, todėl tokia situacija kelia klausimų, ar viskas buvo padaryta tinkamai. Dabar siekiame įvertinti, kaip agentūroje veikė antikorupcinė sistema ir ar nustatytos procedūros buvo tinkamai įgyvendinamos. Svarbu išsiaiškinti, ar sistema realiomis sąlygomis veikė taip, kaip turėjo veikti.

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Direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas nusprendė išeiti iš pareigų, kuo jis motyvuoja šį sprendimą? Ar jo pasitraukimas susijęs su teisėsaugos tyrimu ir jam pareikštais įtarimais?

Kęstutis Mažeika: Tai tikriausiai yra jo paties apsisprendimas. Jis geriausiai žino aplinkybes, dėl kurių jam buvo pareikšti įtarimai, todėl šiandien mums dar per anksti tai vertinti. Tikriausiai daugiau aplinkybių, susijusių su tyrimu ir Nacionalinėje mokėjimo agentūroje atliktais veiksmais, vėliau paaiškins Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba.

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NMA vadovo nušalinimo klausimas

Anksčiau sakėte, kad teisėsaugai pareiškus įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų. Tačiau Dirginčiui įtarimai nepareikšti, jo statusas – procesinis liudytojas. Kodėl nusprendėte jį nušalinti? Ar jūsų vertinimas pasikeitė susipažinus su situacija išsamiau?

Kęstutis Mažeika: Tai tikrai nėra sprendimas ar nuosprendis, kad vadovas yra kaltinamas, tyrimas vyksta atskirai. Tačiau ministerijoje, pasitarę su specialistais, įvertinome, kad šį žingsnį reikia žengti tam, kad būtų išsklaidytos abejonės ir įvertinta, kaip veikia antikorupcinė sistema.

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Vadovas turėjo pakankamai laiko imtis tam tikrų veiksmų, todėl svarbu iš šalies įvertinti, kas buvo padaryta, o kas  ne. Manome, kad šiuo metu tai yra tinkamas sprendimas. Vadovo atsitraukimas nuo pareigų taip pat leis objektyviau įvertinti situaciją. Mūsų antikorupcinis padalinys nustatys, ar kuri nors sistemos dalis nesuveikė arba suveikė nepakankamai ir dėl kokių priežasčių tai įvyko.

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Ar direktorius galėjo nežinoti apie pono Orlico veiklą? Pavyzdžiui, jo uošvis buvo įdarbintas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje be konkurso ir, kaip skelbė Skirmantas Malinauskas, dar vienus metus buvo paskelbtas metų darbuotoju. Šiuo metu jis agentūroje jau nebedirba. Esate užsiminęs, kad agentūrai laikinai turėtų vadovauti žmogus iš ministerijos. Ar jau žinote, kas jis bus?

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Kęstutis Mažeika: Dar važiuosiu iš Seimo į ministeriją, todėl šiuo metu turime keletą variantų. Galiu patikinti, kad tai nebus politinio pasitikėjimo ar politinės komandos narys. Šiuo atveju svarbiausia – žmogaus kompetencija, gebėjimas užtikrinti įstaigos veiklos tęstinumą ir padėti įgyvendinti numatytas priemones.

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Ar žmogaus iš ministerijos ieškote todėl, kad kyla abejonių dėl situacijos pačioje Nacionalinėje mokėjimo agentūroje? Ar manote, kad šiuo metu joje nėra žmogaus, kuriam būtų galima patikėti laikinojo vadovo pareigas?

Kęstutis Mažeika: Nenoriu to interpretuoti, pagal patvirtintą tvarką pirmiausia turėtų būti paskirtas pavaduotojas. Tačiau vienam pavaduotojui jau pareikšti įtarimai ir jis yra paprašęs būti atleidžiamas iš pareigų, o kitas pavaduotojo etatas yra laisvas.

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Pagal tvarką tuomet turėtų būti paskirtas Korupcijos prevencijos padalinio vadovas. Tačiau, įvertinus visas aplinkybes, svarbu įsitikinti, ar jis galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas.

Todėl manome, kad šiuo atveju būtų per daug rizikinga laikinuoju vadovu skirti agentūros specialistą. Manome, kad šias pareigas turėtų eiti kompetentingas valstybės tarnautojas iš ministerijos.

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Galimas paramos vėlavimas ūkininkams

Jūs pabrėžėte, kad svarbu, jog nesutriktų Nacionalinės mokėjimo agentūros veikla, ypač paramos skirstymas ūkininkams. Ar šiuo metu agentūra dirba sklandžiai? Ar yra rizika, kad dėl susidariusios situacijos parama gali vėluoti?

Galiu pasakyti, kad visos paraiškos ir priemonės, kurioms buvo paskelbti kvietimai, jau yra paskelbtos. Artimiausiu metu naujų priemonių, kurioms reikėtų vadovo parašo, nėra. Specialistai savo pareigas atlieka, o didelių srautų, dėl kurių galėtų sutrikti agentūros veikla, artimiausiu metu taip pat nenusimato. Mano žiniomis, šiuo metu viskas vyksta sklandžiai ir didesnių rizikų nėra.

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Nuo vakar daug kalbama apie Krašto apsaugos ministerijos vakarėlį, kainavusį beveik 50 tūkstančių eurų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad tokio vakarėlio jo ministerijoje neplanuojama ir kad ši situacija kelia klausimų.

O kaip Žemės ūkio ministerijoje? Ar planuojate panašų vakarėlį ir kaip vertinate šią situaciją?

Kęstutis Mažeika: Tikrai neturime tokių planų. Žinant situaciją žemės ūkyje ir iššūkius dėl brangstančio kuro, trąšų bei ekstremalių oro sąlygų, šiandien mūsų mintys ir darbai tikrai ne apie tai.

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Dėl Krašto apsaugos ministerijos situacijos tikriausiai geriausiai galėtų paaiškinti pats ministras. Kiek žinau, šiuo metu jis yra komandiruotėje užsienyje. Nesinori šios situacijos interpretuoti ar vertinti, tačiau nemanau, kad tokie dalykai yra geriausias būdas motyvuoti kolektyvą.

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