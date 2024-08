Kas sutrukdė Lansbergiui sėsti į eurokomisaro kėdę? Ekspertas atkerta: „Joks prezidentas nebūtų toleravęs to, kas vyko“

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Antrai kadencijai patekęs į europarlamentą dukart buvęs premjeras Andrius Kubilius rengiasi vėl keisti darbovietę. Konservatoriams nepavykus prastumti į Eurokomisiją Gabrieliaus Landsbergio, premjerė Ingrida Šimonytė į šį postą siūlo konservatorių veteraną Andrių Kubilių.

„Pristačiau kolegoms iš koalicijos kandidatą, dėl kurio mano ir Respublikos Prezidento nuomonės sutapo. Tai būtų geras kandidatas teikti į naują Europos Komisiją. Kadangi informacija ar gandai Lietuvoje vaikšto nežinomais keliais ir tempais, galiu patvirtinti, kad tai Andrius Kubilius“, – praneša Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Pasak valdančiųjų lyderių, Kubiliaus patirtis leis Lietuvai bent pretenduoti į solidžius portfelius Europos Komisijoje – ne į tarpinstitucinio bendradarbiavimo ar daugiakalbystės, o į ekonomikos, energetikos ar užsienio politikos.

„Andrius Kubilius – turintis bene daugiausiai patirties politikas, visose svarbiausiose pozicijose buvęs, universalus politikas. Jo kandidatūrą galima vertinti pozityviai“, – komentuoja Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Valdančiųjų partneriai neprieštarauja

Premjerė sulaukė koalicijos partnerių priekaištų dėl Landsbergio kandidatūros vykusių užkulisinių intrigų.

„Mes kalbėjome tik apie pavardes, skendome rūmų intrigose, pagaliau visa tai pasibaigė“, – sako Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė.

Visgi Ministrė Pirmininkė Armonaitei nepritaria.

„Nesutinku su šituo teiginiu, bet daugiau nekomentuosiu. Diskusijos, kurios vyksta prie 4 ar daugiau akių pasitikėjimo pagrindu, neturiu įpročio tų diskusijų turinio aptarinėti viešai“, – tikina I. Šimonytė.

Kad Landsbergiui nepavyko įveikti prezidentūros barjero, anot kai kurių politologų, lėmė kone visą vyriausybės kadenciją trukęs konservatorių lyderių bandymas pažeminti ir apriboti prezidentą.

„Joks prezidentas nebūtų toleravęs to, kas vyko. Jis net, sakyčiau, per švelniai į situaciją žiūrėjo. Kita asmenybė galėjo dar ne to pridaryti“, – kalba politologas Šarūnas Liekis.

Šimonytė sako, kad Lietuvai yra svarbūs portfeliai Europos Komisijoje, susiję su ES strateginiais tikslais ir darbotvarke. Tokio darbo patvirtina sieksiantis ir pats Kubilius.

„Praeitą savaitę man paskambino I. Šimonytė, aš net ne Lietuvoje buvau, išdėstė visus argumentus, pasiūlė imtis šitos atsakomybės – pretenduoti į komisarus. Ne tik pasiūlė, bet ir paragino. Tą darė po kai kurių pokalbių su prezidentu. Supratau, kad kito kelio, turbūt, nėra“, – pasakoja europarlamentaras Andrius Kubilius.

Kubiliaus kandidatūrai į eurokomisarus neprieštarauja ir valdančiųjų partneriai liberalai su laisviečiais, mat ant Landsbergio taip pat griežė dantį.

„Andrius Kubilius tikrai yra man gerokai aukščiau negu G. Landsbergis sugebėjimu telkti, eiti į dialogą“, – sako Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas.

Kandidatės moters teikti nežada

Seimo opozicija Kubiliaus kandidatūrą į eurokomisarus taip pat vertina palankiau nei Landsbergio, tačiau ir Kubiliumi toli gražu nesižavi.

„Kalbant apie galimą portfelį, greičiausiai bus orientuotas su ES plėtros reikalais. Kubilius turi šansą tapti ponios Kallas asistentu“, – teigia partijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Jie neturi žmonių, dar kartą parodė, kad visiška krizė konservatorių partijoje su kadrais, pasirengusiais politikais atlikti vienas ar kitas pareigas“, – tikina Socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė.

„Pas mus eurokomisaro postas kartais naudojamas kaip išsiuntimo į pensiją, atsikratymo politiku elementas“, – kalba Seimo narė Agnė Širinskienė.

Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen prašė Lietuvą pateikti dvi eurokomisaro kandidatūras – vieną vyro, kitą moters. Prezidentūra svarstė, kad į jį galėtų pretenduoti ministrė Gintarė Skaistė ar net pati Ingrida Šimonytė. Tačiau šalies vadovai nusprendė su lyčių lygybe susijusį prašymą ignoruoti.

„Visos šalys, kurios yra jau pateikusios savo kandidatus Komisijos pirmininkei, pateikė po vieną kandidatą. Tai vyras arba moteris, bet nėra nė vienos valstybės, pateikusios du kandidatus“, – aiškina Ministrė Pirmininkė Šimonytė.

Po vyriausybės pateikimo ir prezidento pritarimo, naujam Lietuvos kandidatui į eurokomisarus turės dar pritarti Seimas. O komisijos vadovė Briuselyje jau laukia atstovo iš Lietuvos pavardės, tad Seimo pirmininkė neatmeta Kubiliaus svarstymui sušaukti ir neeilinį Seimo posėdį.

