Karybos ekspertas neslepia – po 5 metų Rusija bus pasiruošusi pulti NATO: ar tai įvyks, priklausys tik nuo vieno

Apie susiklosčiusią padėtį TV3 Žinių „Dienos komentare“ žurnalistas Vladimiras Laučius kalbėjosi su karybos ekspertu, atsargos majoru Dariumi Antanaičiu.

Rusija sparčiai stiprina savo kariuomenę ir infrastruktūrą prie sienos su Suomija ir Norvegija, Karelijoje. Ten yra rengiamos bazės dešimtim tūkstančių rusų karių, kurie taptų branduoliu rusų kariuomenės NATO valstybės puolimui. Jūsų manymu, ar yra realu, kad tas puolimas iš tikrųjų įvyks, ar kad tai, kas vyksta prie Suomijos sienos, yra pasirengimas jam?

Čia iš tikrųjų yra keli kriterijai. Visų pirma, Rusija neaugino savo pajėgumų prie Suomijos sienos, kol Suomija nebuvo NATO valstybė. Kai Suomija kartu su Švedija tapo NATO valstybėmis, tada Rusija ir buvo pareiškusi atvirai, kad jiems reikalingos naujos divizijos tam, kad galėtų dislokuoti palei sieną su Suomija. Taip pat reikia nepamiršti, kad Kolos pusiasalyje Rusija laiko savo branduolinį arsenalą, kuris yra nukreiptas į JAV ir jiems reikia taip pat tenai apginti.

Kitas dalykas, rusai vis tiek turės auginti savo potencialą, kadangi jie labai daug praranda Ukrainoje. Ir tas potencialas yra būtent nuimtas iš Arkties regiono, todėl Arkties regionas labiausiai nusilpęs šią akimirką Rusijoje.

Na, bet kalbant apie rusų pasirengimą, štai suomių ta pati žvalgyba praneša apie tai, kad rusai 2021 metais gamindavo apie 40 tankų savo pagrindinio T-90. Dabar jau jų gamina apie 300 ir jie keliauja ne į Ukrainos frontą, bet dedami į sandėlius, ruošiamasi ateičiai.

Todėl kad visi sandėliai dabar ištuštėję. Iki pilno masto karo Ukrainoje rusai turėjo nuo 10 iki 12 tūkst. Tankų. Be abejo, didžioji dauguma šitų tankų buvo pasenę, T-54, T-55 ir kiti seni tankai. Ukrainos kare rusai pagal patvirtintus duomenis prarado daugiau nei 3800 tankų ir tie tankai yra būtent tie, anot rusų, yra rusiškai šiuolaikiniai – tai yra T-72 ir T-90. Anot vienų šaltinių, kad rusai gamina daug tankų, anot kitų šaltinių, rusai gamina arba nori gaminti 30 tankų T-90 per mėnesį, tačiau išeina iki 15 tankų pagaminti – daug sankcijų. Nes T-90 vis dėlto nėra naujas tankas, tai yra modernizuotas T-72, kuris turi naujesnę elektroniką, optoelektroniką ir panašiai. Ir jeigu mes pasižiūrėsim, kiek rusai prarado per tą laiką tankų ir paskaičiuosim, kad jie pagamina 30 tankų per mėnesį, tam, kad jie atstatytų tik praradimus, rusams reikia 10 metų.

Bet dabar 300 pagamina.

Čia yra nepatvirtinti duomenys, nes mes turime kalbėti, kad 300 mes išskaičiuojame ir modernizuotus tankus, tie, kurie paimti iš ilgalaikio saugojimo. Taip pat, ką mes matom ir iš vaizdo įrašų iš Ukrainos, tai rusai labai plačiai pradėjo naudoti ir T-54 tankus, T-55 tankus ir kitus senus tankus, kurie neturi nei jutiklio, nei kažkokių tai ryšių priemonių ir panašiai.

Amerikos pajėgų Europoje vadas generalas Christopheris Cavolis, kalbėdamas Jungtinių Valstijų Senato komitetui, pareiškia, cituoju: „Rusijos kariuomenė atsinaujina ir auga greičiau, nei dauguma analitikų prognozavo. Rusijos kariuomenė šiandien yra didesnė nei karo pradžioje“. Tai visa tai, kas buvo kalbama, kad Rusijos kariuomenė silpsta kariaudama Ukrainoje, buvo kas – makaronų kabinimas mums ant ausų, jeigu, kaip sako Cavolis, ji kaip tik stiprėja?

Jeigu mes įsiklausysim, ką pasakė Cavolis, jis pasakė, kad ji didesnė. Ir tai yra natūralu. Nes kai rusai pradėjo karą prieš Ukrainą pilno masto, tai rusai tikėjosi pakankami greitai nugalėti Ukrainą. Ir tik tai po to jie pradėjo auginti raumenis. Prisiminkime tą dalinę mobilizaciją, prisiminkime dabar samdinių samdymą, prisiminkime, kad ir „Wagner“ grupuotė ir kitos grupuotės prisijungė tam, kad dirbtinai iškeltų Rusijos kariuomenę. Tai be jokios abejonės, kad jeigu tau nesiseka mūšio lauke, tai ką tu darai? Bandai auginti.

Tačiau skaičiai yra bendriniai, tai yra bendra Rusijos kariuomenė užauga, tačiau pajėgumai vis dėlto jie neauga, nes jie yra naikinami ir daug sankcijų, ir daug praradimų gyvosios jėgos. Vėlgi, jeigu pasižiūrėsim į tankų gamybą, tam, kad pagamintų tai, kas prarasta per tuos trejus metus, rusams reikia dešimties metų.

Na, gerėja ne tik kiekybė, bet ir kokybė. Pačių rusų karių išmanumas mūšio lauke auga, ir dronai, kaip teigiama publikacijoje „Wall Street Journal“, kuria remiuosi dabar, tai irgi kalbama apie tai, kad dronai daug, daug modernesni ir pajėgesni rusų tapo pastaruoju metu. Bet štai diskusija tarp Amerikos prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, kilusi vasario mėnesį, kai Zelenskis pasakė, kad mes Ukrainoje kaip tik sulaikome Rusiją, kuri planuoja toliau pulti NATO valstybes, ir Donaldas Trumpas pasakė: „ne, aš taip tikrai nemanau, kad puls“. Jūs kam pritartumėte – ar Zelenskiui, ar Trumpui – šiuo klausimu?

Aš nenorėčiau komentuoti nei vieno, nei kito prezidento, nes tai yra vis dėlto jų derybinės pozicijos ir jų rinkiminės pozicijos, nes vis tiek jie turi kalbėti savo rinkėjams.

Bet pasižiūrėkime 2021 m. gruodį, kada Vladimiras Putinas pareiškė savo strateginį planą, koks tikslas, tai yra visų pirma, parklupdyti Ukrainą tam, kad išnaudotų sau Krymą ir kontrolę virš Juodosios jūros, taip pat, ko gero, kad ukrainiečiai būtų mobilizuoti Rusijos kariuomenei, tada pratęsti savo žygį link Vakarų, kaip ir buvo kalbėta, kad NATO pasitrauktų iš Rytų ir Centrinės Europos.

Todėl aš vis dėlto manau, pagal dabartinę situaciją, tai rusai pirmą savo planą pasiekė, jie turi sausumos kelią į Krymą ir teoriškai galėtų kontroliuoti Juodąją jūrą, mobilizuoti ukrainiečių jie negali, kadangi jie nėra okupavę visos Ukrainos ir Ukraina netapo sąjungine respublika, kaip pavyzdžiui, Baltarusija.

Todėl aš manau, tai pirmas etapas rusams pavyko, tačiau antro etapo jie negali pasiekti.

Bet labai trumpa jūsų prognozė. Rusija gali per artimiausius 5 metus užpulti NATO valstybę, ar tai labai mažai tikėtina?

Aš manau, 5-6 metai yra labai realus laikas, kada jie bus pasirengę tai padaryti. Ar užpuls, tai priklausys tik tai nuo mūsų gebėjimo atgrasyti.

Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje.