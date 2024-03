Karbauskis sako, kad Lietuvos sprendimas uždrausti rusiškų grūdų tranzitą „nekenktų“

„Aš manyčiau, kad ir toks sprendimas nekenktų, be abejonių, kad reeksportas, kuris vyksta per Lietuvą, tai yra per Klaipėdos uostą iš Kaliningrado srities, kiek man yra žinoma, 130 tūkst. tonų grūdų išvažiavo per praėjusį sezoną, tai yra didelis kiekis“, – LRT televizijai pirmadienį sakė R. Karbauskis.

Taip jis kalbėjo Latvijos parlamentui iki kitų metų vidurio uždraudus rusiškos ir baltarusiškos žemės ūkio produkcijos ir pašarų importą.

Pasak R. Karbauskio, panašus sprendimas Lietuvoje nebūtų kenksmingas šaliai, o jeigu panašų priimtų visa Europos Sąjunga, tai padėtų visiems Bendrijos ūkininkams, nes Rusija dempinguoja grūdų kainas visame pasaulyje.

„Tai yra problema, nes už tuos grūdus gaunami pinigai leidžia Rusijai gaminti ginklus ir pulti Ukrainą“ – kalbėjo jis.

„Tai aš manau, kad reiktų svarstyti rimtesnes priemones ne tiktai Europos Sąjungos, galbūt ir visos jau ir NATO lygyje, ir Jungtinių Amerikos Valstijų rinkos ir taip toliau dėl sankcijų grūdams. Bet, aišku, lengvata, kuria ji naudojasi, yra dėl to, kad grūdų trūksta pasaulio rinkoje, jų pritrūktų, jeigu būtų uždarytas eksportas Rusijos bendrai“, – pridūrė R. Karbauskis.

Praėjusią savaitę beveik 20 įvairių frakcijų parlamentarų iš Kaimo reikalų ir Ekonomikos komitetų pasiūlė laikinai uždrausti į Lietuvą importuoti rusiškus arba baltarusiškus žemės ūkio produktus ir pašarus.

Seime įregistruotos tai numatančios Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pataisos.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius pirmadienį pasiūlė papildyti šias pataisas, numatant, kad būtų draudžiamas ne tik importas, bet ir tranzitas.