Pramonė Lietuvoje per sausį augo 7,1 proc.

Per metus – sausį, palyginti su tuo pačiu metu pernai – pramonės produkcija padidėjo 4,3 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Per mėnesį padidėjo kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos – 49,4 proc., rafinuotų naftos produktų gamybos – 26,8 proc., variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos – 12,8 proc., medienos bei medienos gaminių, išskyrus baldus, gamybos produkcija – 11,4 proc.

Apdirbamoji gamyba be rafinuotų naftos produktų gamybos per mėnesį augo 1,7 proc., o per metus – smuko 0,4 procento.