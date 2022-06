Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:41 | Naujausia JK Gynybos ministerijos ataskaita

Rusija oro atakomis ir artilerijos smūgiais bando sukurti didžiulį pranašumą kare, rašoma JK Gynybos ministerija.

Rusijos pajėgos sujungė oro antskrydžius ir masinius artilerijos šūvius, kad Donbase pasiektų „didžiulę“ ugnies jėgą, rašoma JK Gynybos ministerijos paskelbtoje naujausioje ataskaitoje.

