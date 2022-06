Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

13:41 | Ukraina patvirtino apie Rusijos pajėgų sunaikinimą Iziume

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrejus Yermakas patvirtino ankstesnius pranešimus apie Rusijos dalinio sunaikinimą Iziume.

Anksčiau buvo skelbta, kad sunaikinti dalinį pavyko dėl vadų nekompetencijos. Jie nebuvo aprūpinti reikiama įranga.

13:16 | JT tęsia „sudėtingas“ derybas su Rusija dėl Ukrainos uostų deblokavimo

Jungtinės Tautos penktadienį pranešė tęsiančios intensyvias derybas su Rusija dėl Ukrainos uostų deblokavimo, kad būtų galima išgabenti dešimtis milijonų tonų grūdų ir užkirsti kelią pasaulinei apsirūpinimo maistu krizei.

REKLAMA

Už reikalų, susijusių su Ukrainos krize, koordinavimą atsakingas JT pareigūnas Aminas Awadas pabrėžė, kad itin svarbios derybos su Maskva yra „labai, labai sudėtingos“.

Grūdų prikrauti laivai tebėra užblokuoti Ukrainos uostuose dėl Rusijos invazijos. Prieš Rusijai vasario pabaigoje pasiunčiant savo pajėgas į provakarietišką kaimynę Ukraina buvo viena svarbiausių kukurūzų, kviečių ir saulėgrąžų eksportuotoja. Praeitais metais jos žemės ūkio produkcija maitino apie 400 mln. žmonių visame pasaulyje.

Deryboms vadovauja JT vyriausiasis humanitarinių reikalų pasiuntinys Martinas Griffithsas ir The talks are being led by UN aid chief Martin Griffith and Rebeca Gynspan, vadovaujanti JT prekybos ir plėtros agentūrai, A. Awadas sakė žurnalistams vaizdo ryšiu iš Ženevos.

JT perspėjo, kad Afrikos šalims, importuojančioms iš Ukrainos ir Rusijos daugiau kaip pusę savo suvartojamų kviečių, dėl šio konflikto gresia „beprecedentė“ krizė.

REKLAMA

REKLAMA

Maisto produktų kainos Afrikoje jau dabar yra didesnės nei buvo po 2011 metų Arabų pavasario sukilimų ir 2008-ųjų riaušių dėl maisto stygiaus.

13:10 | Ukrainos Gynybos ministerijoje – Ukrainos vėliava, plėvesavusi „Azovstal“ gamykloje

Socialiniuose tinkluose plinta nuotrauka su Ukrainos vėliava, plėvesavusia „Azovstal“ gamykloje.

Skylėta, apdegusi, sutepta Ukrainos vėliava – didvyriškos kovos prieš okupantą simbolis. Skelbiama, kad ji nuguls Ukrainos Antrojo pasaulinio karo istorijos muziejuje.

12:42 | JAV, ES ir JK pradėjo susitikimus: kurs planą Ukrainai, kuriuo galėtų naudotis derybose su Rusija

JAV, Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pradėjo susitikimus, kuriuose bus siekiama sukurti planą, kaip derybomis užbaigti karą Ukrainoje, rašo CNN.

Ukraina šiuose susitikimuose nedalyvauja.

Skelbiama, kad šalių tikslas – aptarti ir sukurti gaires, parametrus, kuriais vadovaujantis Ukraina galėtų vadovautis derybose su Rusija dėl karo pabaigos. Aptartas planas bus siūlomas aptarti Ukrainai.

REKLAMA

REKLAMA

12:26 | Ukraina siekia sustiprinti savo pozicijas prieš galimas derybas

Ukrainos derybininkas Davidas Arakhamia sakė, kad Kyjivas nori sustiprinti savo pozicijas, gabendamas naujus ginklus iš Vakarų, prieš atnaujindamas taikos derybas su Rusija.

Vakar kalbėdamas per nacionalinę televiziją D. Arakhamia sakė:

„Mūsų ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios naudoti (naujuosius ginklus)... ir tada, manau, galėsime pradėti naują derybų raundą iš sustiprintų pozicijų.“

12:13 | Okupantai skelbia numušę Ukrainos lėktuvą, gabenusį ginklus ir amuniciją

Odesa. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad netoli Juodosios jūros uosto numušė Ukrainos karinį transporto lėktuvą, gabenusį ginklus ir amuniciją, rašo CNN.

Rusijos raketos taip pat pataikė į artilerijos mokymo centrą Ukrainos Sumų regione, kuriame dirbo užsienio instruktoriai, pranešė ministerija.

Kaip skelbia CNN, ši informacija nėra patikrinta. Tai tik okupantų skelbiama pozicija, kuri gali ir neatitikti realios situacijos.

REKLAMA

REKLAMA

12:04 | Pasidalijo vaizdais iš Odesos

Šeštadienio rytą užsienio žiniasklaida dalijosi žinia, kad naktį Odesa atakuota raketomis. Kiek vėliau pasirodė ir pirmosios nuotraukos.

Gelbėtojai iš Odesos parodė Rusijos raketos atakos padarinius.

11:22 | Skelbiama apie postūmį Severodonetske: „Patikėkite, rusų pėstininkai tiesiog bėgs“

Pasak rytinio Luhansko regiono vado Serhijaus Gaidai, Ukraina dabar kontroliuoja maždaug pusę svarbiausio rytinio Severodonetsko miesto.

Jis sakė, kad Rusija „anksčiau sugebėjo užimti didžiąją miesto dalį, bet dabar mūsų kariuomenė juos atstūmė atgal“. Jie tikrai patiria didžiulius nuostolius“, rašo CNN.

Kalbėdamas per nacionalinę televiziją, S. Gaidai sakė:

„Jie žingsnis po žingsnio juda į priekį. Jie tiesiog viską naikina artilerija, lėktuvais, minosvaidžiais, tankais.

Bet kai tik turėsime pakankamai vakarietiškų tolimojo nuotolio ginklų, mes nustumsime jų artileriją nuo savo pozicijų. Ir tada, patikėkite, rusų pėstininkai bėgs.“

REKLAMA

REKLAMA

10:53 | Zelenskis kreipėsi į JAV miestų merus: ragina nutraukti ryšius su Rusijos miestais

Volodymyras Zelenskis pakvietė JAV miestų merus smogti Putinui.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino JAV merus atsikratyti ryšių su Rusijos miestais. Anot jo, tai nepadeda izoliuoti Rusijos nuo Vakarų pasaulio.

Anot jo, tironams neturėtų būti leista naudotis ryšiais su laisvuoju pasauliu.

„Žinote, dešimtys Amerikos miestų išlaiko vadinamuosius seserinius miestus su Rusijos Federacijos miestais. Čikaga ir Maskva. Džeksonvilis ir Murmanskas. San Diegas – Vladivostokas. Olbanis ir Tula. Ką jums duoda šie ryšiai? Galbūt nieko. Bet jie yra Rusija, ir tai leidžia sakyti, kad net ir prasidėjus tokiam karui ji nėra izoliuota“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

10:41 | Naujausia JK Gynybos ministerijos ataskaita

Rusija oro atakomis ir artilerijos smūgiais bando sukurti didžiulį pranašumą kare, rašoma JK Gynybos ministerija.

Rusijos pajėgos sujungė oro antskrydžius ir masinius artilerijos šūvius, kad Donbase pasiektų „didžiulę“ ugnies jėgą, rašoma JK Gynybos ministerijos paskelbtoje naujausioje ataskaitoje.

REKLAMA

REKLAMA

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0aOZJCGvVJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022

Šis bendras oro ir artilerijos smūgių panaudojimas buvo pagrindinis veiksnys, nulėmęs Rusijos pastarojo meto taktinę sėkmę regione, rašoma pranešime.

10:18 | Nikolajeve – apšaudymas

Žiniasklaida praneša apie Nikolajevo apšaudymą, rašo „Nexta“.

10:06 | Okupantų smūgis Sumų regione

Okupantų lėktuvas šeštadienio rytą apšaudė Sumų regioną. Skelbiama, kad civilių aukų nėra.

Apie tai pranešė Sumų OVA vadovas Dmytrijus Živitskis.

09:58 | Ukrainos diplomatas kaltina Rusiją vagiant šalies grūdu atsargas

Ukrainos ambasadorius Ankaroje penktadienį apkaltino Rusiją „pavogus“ jo šalie grūdų atsargų ir išsiuntus jas į užsienį, įskaitant Turkiją.

„Rusija begėdiškai vagia Ukrainos grūdus ir siunčia juos į užsienį iš Krymo, taip pat į Turkiją“, – sakė ukrainiečių diplomatas Vasylis Bodna.

REKLAMA

REKLAMA

„Paprašėme Turkijos padėti išspręsti šį klausimą“, – jis pridūrė savo „Twitter“ žinutėje.

09:29 | Jei Putinas liks gyvas, jis pamatys, kad Ukraina taps Europos Sąjungos nare

Tokią nuomonę išsakė buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Volodymyras Ohryzko.

„Jeigu gyvens, žinoma. Jei ne, tada jo įpėdinis pamatys, kad Ukraina taps Europos Sąjungos nare. Kad ir kaip šauktų, kad ir ką sakytų.“

09:24 | Kyjivas: nuolat bendraujama su „Azovstal“ gynėjais

Ukrainos žvalgyba palaiko ryšį su į nelaisvę paimtais „Azovstal“ gamyklos gynėjais, o Kyjivas daro viską, kad jie būtų paleisti. Apie tai skelbia Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis.

„Reuters“ paskelbė daugiau informacijos:

„Visi žinome, kad jie visi bus čia, Kyjive, ir darome viską, kad tai padarytume“.

Kyjivas nori, kad kovotojai būtų grąžinti apsikeitus kaliniais. Kai kurie aukšto rango Rusijos įstatymų leidėjai pareikalavo, kad kai kurie kariai būtų teisiami. Kremlius pareiškė, kad su pasidavusiais kovotojais bus elgiamasi pagal tarptautinius standartus.

REKLAMA

REKLAMA

09:18 | JT: kuo greičiau karas bus baigtas, tuo bus geriau visiems

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareiškime dar kartą ragino nutraukti smurtą.

„Pakartoju raginimą nedelsiant sustabdyti smurtą, suteikti nevaržomą humanitarinę pagalbą visiems, kuriems jos reikia, saugiai evakuoti civilius, įstrigusius karo zonose, ir skubiai apsaugoti civilius bei gerbti žmogaus teises pagal tarptautines normas“, – rašoma Guterreso penktadienio pareiškime.

Jis sakė, kad konfliktas jau pražudė tūkstančius žmonių, o milijonai kitų paliko savo namus.

Guterresas sakė, kad JT yra „įsipareigojusios humanitarinėms pastangoms“, tačiau galiausiai konfliktui išspręsti prireiks derybų ir dialogo.

„Kuo greičiau šalys imsis sąžiningų diplomatinių pastangų, kad užbaigtų šį karą, tuo geriau Ukrainos, Rusijos ir pasaulio labui“, – sakė jis.

08:54 | Vatikanas išleido sidabrinę monetą, skirtą Ukrainai

Tai pranešė Ukrainos ambasadorius Vatikane Andrijus Jurašas.

„Tai ne tik simbolis, tai tikras gestas remiant Ukrainą: 100-ąją Rusijos invazijos į Ukrainą dieną Vatikano filatelijos ir numizmatikos biuras išleido specialią sidabrinę monetą (23 gramų), skirtą Ukrainai“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Monetos pardavimo pelnas (po 50 eurų) bus skirtas padėti Ukrainai

08:41 | Mariupolyje namų griuvėsiai – kapai ištisoms šeimoms

Mariupolyje namų griuvėsiai tapo savotiškais kapais ištisoms šeimoms.

Tose vietose, kuriose gyveno žmonės, tačiau jų namai buvo sugriauti, o jie patys – galimai žuvę – lentelės su vardais ir pavardėmis.

08:32 | Okupantai jau išduoda rusiškus pasus

Savo naujausioje analizėje JAV karo studijų institutas praneša, kad Rusijos okupacinė valdžia pradėjo išduoti Rusijos pasus Chersone ir Melitopolyje.

Priduriama, kad jie susiduria su ukrainiečių partizaniniais veiksmais, todėl procesas stringa.

08:14 | Ukrainoje – beveik 1,5 tūkst. bylų dėl tėvynės išdavimo

Ukrainos piliečiams iškelta daugiau nei 1400 bylų dėl išdavystės ir bendradarbiavimo su Rusijos kariuomene, praneša „The Guardian“.

Ukrainos valdžiai svarbu parodyti, kad bausmės tiems, kurie padėjo Rusijos invazijai, bus greitos ir griežtos. Tačiau tuo pat metu procesas sukelia daug sudėtingų klausimų.

REKLAMA

REKLAMA

07:46 | Ukrainiečiai Severodonetske stumia okupantus

Pasak Ukrainos pareigūnų, Ukrainos pajėgos atkovojo apie 20 proc. teritorijos, kurią prarado Severodonetske po Rusijos invazijos.

„Anksčiau padėtis buvo sudėtinga. Dabar mes juos jau atstūmėme maždaug 20 proc.“, – per nacionalinę televiziją paskelbė rytinio Luhansko regiono vadovas Serhijus Gaidai.

07:34 | Rusijos judėjimo tempas Donecko kryptimi sumažėjo

Rusijos kariuomenės pažangos Donecko kryptimi tempas sumažėjo, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

07:25 | JAV generolas ragina Vakarus kuo greičiau perduoti Ukrainai naikintuvus

Kalifornijos nacionalinės gvardijos vadas generolas majoras Davidas Baldwinas įsitikinęs, kad sovietų gamybos MiG lėktuvai gali būti geriausias sprendimas artimiausiu metu, tačiau ateityje reikia galvoti apie naujesnius vakarietiškus analogus.

„MiG yra geriausias sprendimas artimiausioje ateityje, tačiau amerikiečių ar vakarietiški naikintuvai yra galimybė, kurią reikėtų išnagrinėti kuo greičiau“, – sakė Baldwinas, rašo „Politico“.

REKLAMA

REKLAMA

07:06 | Rusija tikisi perimti viso Luhansko regiono kontrolę

JK gynybos ministerija tikisi, kad Rusija per artimiausias dvi savaites perims viso Luhansko regiono Rytų Ukrainoje kontrolę, sakydama, kad nepavykus užimti Kijevo, Maskva pakeitė savo strategiją, sutelkdama dėmesį į Donbasą.

06:49 | Rusija ruošiasi puolimui

Ukrainos kariuomenė teigia, kad Rusijos daliniai yra sustiprinami prie Slovjansko, nes ruošiasi atnaujinti puolimą rytinio miesto link, rašo CNN.

Netoliese esančiame Severodonetske Ukrainos kariškiai sakė, kad mūšiai tęsiasi, o Rusijos pajėgoms „iš dalies pavyko“ šturmuoti gyvenamuosius rajonus miesto rytuose.

06:32 | Zelenskis apie „antrąją pasaulio armiją“: „Kas iš to liko?“

Kalbėdamas apie tam tikrus žodžius jis sustojo ties fraze – „antroji pasaulio armija“.

„Iš pradžių atrodė grėsmingai. Tada itin pavojinga. Po Bučos – sukėlė pasibjaurėjimą. O dabar kelia tik karčią šypsena. Kas iš jos liko? Iš kariuomenės, kuri buvo vadinama „antrąja pasaulio armija“... Karo nusikaltimai, gėda ir neapykanta“, – kalbėjo V. Zelenskis.

REKLAMA

REKLAMA

Prezidentas atkreipė dėmesį ne tik į žodžius, tačiau ir į skaičius.

„Ir – skaičiai vietoj žodžių. Kai kiekvieną rytą matai nužudytųjų skaičių. Sužeistųjų skaičius. Raketų skaičius. Kai šalia žodžio „vaikai“ kiekvieną rytą yra naujas skaičius. Šiandien - 261. Jau 261 vaikas žuvo nuo Rusijos invazijos. Kam? Nėra žodžių, kurie galėtų atsakyti į šį klausimą.

06:15 | Odesoje – sprogimai: skelbiama, kad okupantai puola kurortą

Odesos žiniasklaida ir „Telegram“ kanalai praneša apie sprogimą mieste. Dalijamasi nuotraukomis, kuriose matyti dūmų stulpai, rašo „Unian“.

Paskelbtas oro pavojaus signalas. Laukiama oficialios informacijos

06:12 | Beveik 14 milijonų ukrainiečių turėjo palikti savo namus

Per šimtą karo dienų beveik 14 milijonų ukrainiečių turėjo palikti savo namus. Didžioji dauguma jų – moterys ir vaikai. Tai teigiama Jungtinių Tautų ataskaitoje.

06:07 | Ukrainos prezidento patarėjas: Ukraine netrukus pradės intensyvų kontrpuolimą

Netrukus Ukraina pradės intensyvų kontrpuolimą, sakė Ukrainos prezidento patarėjas Mykhailas Podolyakas, rašo „Nexta“.

„Kada gausime pakankamai ginklų? Netrukus. Ir jūs tai pamatysite, kai tik prasidės intensyvesnis kontrpuolimas iš mūsų pusės“, – pažymėjo jis.

Svarbiausi penktadienio įvykiai

► Pasak Ukrainos pareigūnų, Ukrainos pajėgos atgavo apie 20 proc. teritorijos, kurią buvo praradusios Severodonecke po Rusijos invazijos, rašė „the Guardian“.

► Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, įsiveržęs į Ukrainą, padarė „istorinę ir esminę klaidą“, o dabar yra „izoliuotas“.

► Rusai toliau šturmuoja Severodonecką, iš dalies sėkmingai, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generaliniu štabu nurodo UNIAN.

► Du tarptautinės naujienų agentūros „Reuters“ žurnalistai penktadienį buvo lengvai sužeisti, o jų vairuotojas žuvo per apšaudymą Rytų Ukrainoje, pranešė bendrovės atstovė.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per 100 karo dienų Rusija nepasiekė nė vieno strateginio tikslo, tačiau bando išlieti savo bejėgiškumą ant civilių gyventojų ir infrastruktūros.

► Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas penktadienį pareiškė, kad dėl Rusijos invazijos Ukrainoje padarytų nuostolių mastas yra „nesuvokiamas“, rašo CNN.