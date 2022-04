Karas Ukrainoje. Dmytro Kuleba apie rusų niokojamą Mariupolį: šio miesto „nebėra“

06:11| Michailas Podoliakas pasidalino vaizdo įrašu apie mergaitę bunkeryje

Ukrainos prezidento patarėjas Michailas Podoliakas pasidalijo emocingu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota bunkeryje gyvenanti ketverių metų mergaitė.

„Noriu grįžti namo“, – jame sako užfiksuota jauna mergina bunkeryje.

M.Podoliakas paaiškino, kad mergaitė – Alisa ir ji gyvena Mariupolyje – apgultame uostamiestyje, kuris nuo karo pradžios patekęs į atakų užtvarą.

Vaizdo įraše ji sako norinti būti evakuota ir nori pasisveikinti su savo močiute.

M.Podoliakas rašė: „Aišku, kas bus, kai Rusija ten pateks. Ar pasaulis gali juos išgelbėti?“

This is Alice, she is 4. She lives in one of the bunkers in #Mariupol with relatives of the military. It is clear what will happen when 🇷🇺 gets there. Can the world save them? Yes, if @Pontifex level leaders get together and help to get them out of there. Spread this, please. pic.twitter.com/TJf5e4oUvB