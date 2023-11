Kaltinamasis riaušių byloje Petkus už posėdžio tvarkos pažeidimus pašalintas iš salės

Prieš vidurdienį trečiadienį po trumpos pertraukos tęsiant posėdį, V. Petkus ėmė reikšti nepasitenkinimą, kad byloje nedalyvauja jo advokatas.

Kaltinamajam buvo paaiškinta, kad jo advokatas Sergejus Pelšas serga, kolegą pavaduojantis prisistatė kitas gynėjas – Sergejus Chiminas. Kadangi kaltinamasis nenurimo ir po paaiškinimų, nuolat replikavo iš vietos, vyras buvo pašalintas iš Vilniaus miesto apylinkės teismo salės.

„Vygandas Petkus šalinimas iki nukentėjusiojo apklausos, prašau, pareigūnai, palydėkite kaltinamąjį iš salės“, – paprašė teisėja Z. Vilnienė.

Be to, teismo nutartimi už nedalyvavimą spalio 25-osios posėdyje V. Petkus buvo nubaustas 300 eurų bauda, teismas taip pat buvo priėmęs nutartį dėl šio asmens atvesdinimo į teismą su policijos pagalba.

V. Petkui nurodyta būti teismo pastate, už salės durų ir laukti pakvietimo.

Teisėja Z. Vilnienė taip pat dar kartą įspėjo kaltinamuosius Antaną Kandrotą, pravarde Celofanas, ir Astrą Genovaitę Astrauskaitę, kad jie, kalbėdami ir replikuodami iš vietos, taip pat gali būti pašalinti iš teismo posėdžių salės.

A. Kandrotas replikavo, kad V. Petkus galbūt nenori naujo advokato vietoje susirgusio.

Kaltinamieji taip pat šūkavo, kad policijos pareigūnai vaizdo registratoriais filmuoja teismo salę, teisėja juos nuramino, kad šie policijos veiksmai teismui yra žinomi.

Į riaušių prie Seimo bylą be pateisinamos priežasties anksčiau neatvykusiems 15-kai kaltinamųjų trečiadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė pinigines baudas po 300 eurų, jie buvo atvesdinti.

Anksčiau 300 eurų baudą už neatvykimą į posėdį teismas skyrė Advokatui Valerijui Kirpičnikovui ir dar 11-ai kaltinamųjų.

Teismo posėdyje trečiadienį taip pat pasirodė ir A. G. Astrauskaitė, spalio 25 dieną ji buvo pašalinta iš teismo salės už teismo posėdžio tvarkos nesilaikymą. Konfliktas tarp bylą nagrinėjančios teisėjos Zinos Vilnienės ir kaltinamosios kilo šiai teisėjai pranešus, kad A. G. Astrauskaitei skiriamas valstybės advokatas Mykolas Girdiušas. Tai išgirdusi kaltinamoji pareiškė, kad ginsis pati.

Teisėja trečiadienį per posėdį taip pat pranešė, kad kaltinamasis Andrejus Lobovas, dalyvavęs spalio 26 dienos mitinge prie Seimo prieš parlamentarų svarstomą naują nekilnojamojo turto (NT) mokesčio modelį, pažeidė kardomosios priemonės sąlygas, pats kaltinamasis tvirtino, jog negali dalyvauti tik nesankcionuotuose mitinguose.

Kaltinimai riaušių prie Seimo byloje yra pareikšti 87 asmenims, į posėdžius, kaip įprasta, visi jie nesusirenka. Beveik visi kaltinamieji yra laisvėje. Spalio 30 dieną teismas nusprendė suimti į teismo posėdžius neatvykstantį Luką Dolotovą.

Neseniai Ispanijoje sulaikytas ieškomas kaltinamasis riaušių prie Seimo byloje Arnoldas Kriskis. Paiešką vykdę pareigūnai nustatė, kad vyras slapstosi Taragonos mieste.

Per posėdžius Vilniaus miesto apylinkės teismas apklausia per 2021 metų rugpjūtį per riaušes prie Seimo nukentėjusius Viešojo saugumo tarnybos (VST) ir Vilniaus apskrities policijos pareigūnus.

Nukentėjusiais pripažinti 25 pareigūnai, daugiausia – VST darbuotojai.

Riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio kiemo. Prieš protestuotojus policija panaudojo ašarines dujas, šie savo ruožtu mėtė į pareigūnus akmenis.

Policija pažymi, kad organizuoto mitingo metu ir po jo grupė asmenų „organizavo ir išprovokavo žmonių sambūrį viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip pažeisti viešąją tvarką“, riaušių metu kai kurie asmenys tai ir darė, panaudojo sprogmenis bei pasipriešino policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnams.