Kalibatas apie leidimą dirbti sergantiems COVID-19: gali būti tokia situacija, jog iš viso nebus sveiko chirurgo

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, jei 2021 m. rugsėjo mėn. Europoje per savaitę buvo po 1 milijoną naujų užsikrėtimų koronavirusu, tai 2022 m. sausio mėn. savaitinis užsikrėtimų skaičius jau pasiekė 7 milijonus.

Realus užsikrėtimų skaičius yra kur kas didesnis

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis šalyje per dieną vidutiniškai nustatoma 750 515 naujų užsikrėtimų koronavirusu atvejų bei registruojama 1716 mirčių. Kai kuriomis dienomis naujų užsikrėtimų skaičius priartėdavo net prie 1 milijono. Beje, net 98 proc. tarp visų naujų užsikrėtimų atvejų sudarė omikron atmaina.

Lietuvoje situacija irgi nėra džiuginanti, nes taip pat registruojami naujų užsikrėtimų rekordai. O kadangi ne visuomet atsekami kontaktai bei testavimo punktai nebespėja visų registruoti, matyt, realus užsikrėtimų skaičius yra kur kas didesnis. Nežiūrint, atrodytų, akivaizdžių įrodymų apie nesulaikomą ir pavojingą omikron plitimą, socialiniuose tinkluose toliau plėtojamos įvairios pseudomokslinės teorijos apie vakcinų žalą, apie koronavirusą, prilyginant jį eiliniam peršalimui ar gripui bei įvardinant visus tuos, kurie pasisako už skiepus, tiesiog vakcinas gaminančių farmacinių kompanijų dileriais.

Gaila, kad atsiranda tuo šventai tikinčių. Todėl, matyt, jau nieko nestebina, kad daugelyje Europos miestų minios žmonių protestuoja prieš skiepų pasus ir kitus vyriausybių įvestus suvaržymus, siekiant suvaldyti koronaviruso pandemijos plitimą. Lietuvoje irgi nieko naujo. Tie patys visiems jau įgrisę politikai ir „ekspertai“ toliau kritikuoja Vyriausybės koronaviruso pandemijos valdymo strategiją, pasisako prieš galimybių pasus, kvestionuoja skiepų naudą, aiškina, kad nereikėjo ankstinti trečiosios skiepo dozės, o Prezidento patarėja su apgailestavimu praneša, kad tik 6 proc. žmonių galimybių pasai paskatino vakcinuotis.

Ir jau tikrai makabriškai nuskambėjo Seime opozicijos aplodismentai, kai visų opozicinių frakcijų nariams balsuojant „prieš“ Seimas neįteisino privalomo medikų ir socialinių darbuotojų vakcinacijos. Vyriausybės norai užtikrinti saugesnį sveikatos apsaugos ir socialinės globos įstaigų darbą, sparčiai plintant koronaviruso omikron atmainai, buvo sužlugdyti.

Opozicija šventė Pyro pergalę. O tos pergalės rezultatai – daugiau bus užsikrėtusių darbuotojų bei pacientų. Deja, kitų Europos šalių pavyzdžiai mums nė motais. Juk Austrija, siekdama suvaldyti pandemiją, jau įvedė net visuotinę privalomą vakcinaciją. Privalomi skiepai galios visiems, vyresniems nei 18 metų amžiaus žmonėms. Graikijoje privaloma tvarka skiepijami vyresni nei 60-ies metų žmonės. Vokietijos Bundestage nubalsuota už reikalavimą visiškai paskiepyti ligoninių, gydytojų kabinetų ir slaugos bei senelių namų darbuotojus. Panašios priemones jau yra taikomos Prancūzijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje.

Lietuvoje viskas kitaip. Mes esame šalis, kurioje, matyt, demokratijos standartai yra ant tiek aukšti, kad bet kokios prievartinės priemonės, ypač kalbant apie vakcinaciją nuo COVID-19, yra tiesiog nepriimtinos. Ir jeigu ko nors nesugebame įtikinti skiepytis, aišku, kalta visuomet yra Vyriausybė.

Kada grėstų sveikatos sistemos kolapsas?

Kadangi Lietuvoje fiksuojamas dar neregėtas koronavirusinės infekcijos plitimas ir, atsižvelgiant į epidemiologines prognozes, kad koronaviruso atmainos omikron plitimas, matyt, dar stiprės, Sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą, kad gyvybiškai svarbių sričių darbuotojai galės dirbti kontaktinį darbą net ir sirgdami besimptome COVID-19 forma ar po buvusio kontakto su sergančiaisiais.

Šis įsakymas įsigalioja nuo 2022-01-24. Bet tai jokiu būdu nereiškia, kad nuo šios datos visi užsikrėtę COVID-19, bet neturintys ligos klinikinių simptomų, privalės eiti į darbą. Tai įsakymas, kuris pradės veikti ypatingai ekstremalios situacijos metu, kada dėl katastrofiškai didelio gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų, sergančių COVID–19 liga, skaičiaus neįmanoma užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymo.

Beje, dar neįsigaliojus šiam įsakymui, jau kilo jam didžiulė pasipriešinimo banga socialiniuose tinkluose, internetiniuose portaluose, televizijos ėmė interviu iš įvairių profesijų atstovų, kurie piktinosi reikalavimu dirbti, kada esi užsikrėtęs koronavirusu. Net gerai žinomas duomenų mokslininkas iškėlė klausimą, ar jis norėtų gultis į ligoninę, kad jį operuotų sergantis chirurgas. Deja, mano galva, nesuvokiamas esminis dalykas, kad gali būti tokia situacija, jog iš viso nebus sveiko chirurgo, o tada tikrai džiaugsitės, kad atsiras ir užsikrėtęs, ir sergantis, bet išgelbės jums gyvybę. Kai kada tiek asmeniniame, tiek šalies gyvenime tenka pasirinkti mažesnę blogybę iš dviejų.

Be abejonės, nėra gerai, kai žmonės bus priversti dirbti užsikrėtę arba sergantys lengva COVID-19 forma. Jau dabar kai kurie šeimos gydytojai skundžiasi, kad reikia per dieną priimti po 50 pacientų. Jei dar papildomai dėl užsikrėtimo COVID-19 turėtų izoliuotis 20–25proc. medikų, manau, grėstų sveikatos sistemos kolapsas. Tai pesimistinis variantas, ir norisi tikėti, kad to niekuomet nebus. Bet tikrai nereikia savęs guosti, kad omikron – tai vos ne eilinė peršalimo liga, todėl visos mūsų Vyriausybės siūlomos priemonės yra perteklinės.

JAV mokslininkų pateikti duomenys rodo, kad, lyginant su delta atmaina, dėl omikron 50 proc. mažiau hospitalizuojama bei 91 proc. mažesnis mirtingumas, bet užkrečiamumo lygis yra milžiniškas, todėl prognozuojama, kad per 1,5–3 dienas užsikrėtusių skaičius omikron atmaina gali dvigubėti. Pateiktos mokslininkų prognozės rodo, kad iki šių metų kovo vidurio (nuo tada „Pfizer“ žada jau adaptuotą vakciną nuo omikron atmainos) dėl omikron JAV mirs 60 000 žmonių (pagal optimistinį variantą) arba virš 300 000 (pagal pesimistinį variantą). Svarstoma, ar sveikatos apsaugos sistema bus pajėgi susidoroti su tokiais iššūkiais.

Lietuvos gyventojų skaičius, lyginant su JAV, daugiau negu 100 kartų mažesnis. Aritmetika labai paprasta. Kiekvienas gali spręsti, ar mūsų Vyriausybės taikomos priemonės pandemijos suvaldymui pakankamos ar perteklinės.