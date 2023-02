Jurbarko smurtautojui prokuroras prašo skirti 5 metus kalėjimo

„Nuteistajam, ką turbūt teismas ir paskirs, nes ginčų dėl bausmės dydžio nebuvo, bus penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. Esminis ginčas, kuris yra aktualiausias nuteistajam, paprastai sakant, ar jam reikės važiuoti atlikti bausmę į kalėjimą, ar nereikės važiuoti. Ar atidėti bausmės vykdymą, ar neatidėti – čia yra ginčas“, – trečiadienį Klaipėdos apygardos teisme sakė prokuroras.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad skiriant bausmę iki penkerių metų gali būti taikomas vykdymo atidėjimas, tačiau esant bent kiek ilgesnei bausmei atidėjimas nebėra galimas.

„Nėra vienareikšmio atsakymo, svarstyklių, metro, kad būtų galima išmatuoti, taip šioje byloje yra, todėl ginčą kelios kolegijos sprendžia, teisininkų nuomonių įvairių yra, kaip turėjo būti“, – teigė prokuroras.

Byloje nagrinėjamos didelio atgarsio visuomenėje sulaukusio įvykio aplinkybės, kai 2019 metų gegužės 26-osios naktį Tauragės rajone esančioje kaimo turizmo sodyboje vykusiame moksleivių iš skirtingų Jurbarko krašto mokyklų vakarėlyje M. I. pasikėsino išprievartauti ir itin žiauriai sumušė 16 metų merginą. Ji patyrė sudėtingą ir skausmingą žandikaulio lūžį, ištvėrė ne vieną operaciją.

Byla jau buvo nagrinėjama keliuose teismuose ir Aukščiausiojo teismo sprendimu grąžinta atgal į Klaipėdą.

Anot A. Stanislovaičio, „efektyvus teisingumas yra savalaikis“, o nuo nusikaltimo praėjo jau kone ketveri metai.

„Mano galva, teisinga bausmė savalaikė būtų buvus realus laisvės atėmimas. Kas galėtų pasakyt, kad ji neteisinga, per griežta bausmė šioje byloje, – sakė prokuroras. – Per tiek laiko yra atsiradę jų argumentai – jis nieko nepadarė. Kitas dalykas – šiek tiek pasikeitė nukentėjusiosios pozicija. Yra susitarimas dėl turtinės-neturtinės žalos atlyginimo. Kiti aspektai paliečiami“.

Pirmos instancijos teismas Tauragėje 2020 metų pradžioje pripažino vaikiną kaltu ir skyrė jam penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Nagrinėjant bylą supaprastinta tvarka, bausmė sumažinta trečdaliu, ir teismas galiausiai skyrė laisvės atėmimą trejiems metams ir keturiems mėnesiams, jos vykdymą atidedant trejiems metams.

Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka nuteistajam papildomai skyrė įpareigojimą vienus metus dalyvauti elgesio pataisos programoje bei dvigubai padidino nukentėjusiajai priteistą neturtinės žalos sumą.

Aukščiausiasis teismas 2021 metų pavasarį išaiškino, kad žemesnės instancijos teismas neteisingai taikė baudžiamąjį procesą, nepagrįstai nagrinėjo bylą supaprastinta tvarka.

Nukentėjusioji pusė apeliacinio skundo šioje byloje neatsiėmė. Jame ginčijamos lengvinančios aplinkybės, prašoma netaikyti bausmės vykdymo atidėjimo.

„Procesas išvargino nukentėjusiąją, suvokė, kad turbūt neturtinė-turtinė žala atlyginama, po susitarimo buvo papildomai padidintos sumos mokamos, to pasiekta. Ar bus galima pasiekti tiesioginės bausmės ir kokia ji teisinga – čia klausimas“, – kalbėjo A. Stanislovaitis.

Prokurorui siekiant skirti realią laisvės atėmimo bausmę Jurbarko smurto byloje, nuteistajam atstovaujantis advokatas Osvaldas Martinkus trečiadienį teisme prašė bausmės negriežtinti.

„Tos pačios bausmės aš prašysiu, kad nebūtų griežtesnė“, – žurnalistams sakė O. Martinkus.

Jo teigimu, dar nė vienas išėjęs iš kalėjimo netapo geresnis.

Teisme gynėjas akcentavo, kad tai buvo atsitiktinis įvykis jo ginamojo gyvenime, iki tol jis buvo teigiamai charakterizuojamas, buvo nepilnametis. Be to, jaunuolis esą atsiprašė, o atsiprašymas niekad nebūna per vėlai.

Trečiadienį teisme paskutinį žodį, anot O. Martinkaus, tarė ir jo ginamasis. Jo kalbos advokatas nedetalizavo, tačiau pabrėžė, kad M. I. bylos metu savo kaltę buvo pripažinęs.

Teismas sprendimą skelbs kovo 17 dieną.