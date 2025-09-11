Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Jurbarko rajone, sodyboje, policijos pareigūnai rado šovinių

2025-09-11 08:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 08:25

Jurbarko rajone esančioje sodyboje trečiadienį rasti ir paimti šoviniai, informavo policija.

Policija BNS Foto

Anot Policijos departamento, apie 16.30 val. Varlaukio kaime vyro (gim. 1987 m.) sodyboje, policijos pareigūnai rado ir paėmė plastikiniame maiše buvusius 375 šovinius. 

Neblaivus (2,42 prom.) vyras šovinių atsiradimo aplinkybių paaiškinti negalėjo. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

