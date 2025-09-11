Jurbarko rajone, sodyboje, policijos pareigūnai rado šovinių

Anot Policijos departamento, apie 16.30 val. Varlaukio kaime vyro (gim. 1987 m.) sodyboje, policijos pareigūnai rado ir paėmė plastikiniame maiše buvusius 375 šovinius.
Neblaivus (2,42 prom.) vyras šovinių atsiradimo aplinkybių paaiškinti negalėjo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
