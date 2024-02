Jis ilgesnis už Vilniaus televizijos bokštą: pradėjo kursuoti didžiausias pasaulyje kruizinis laivas

Įspūdingos kelionės įspūdinga ir kaina – prasideda nuo dviejų tūkstančių eurų.

Turistai, žingsniuojantys Meksikos Mahahualio uoste, neslepia džiugesio, ir jaučiasi ypatingi, nes jie – vieni pirmųjų didžiausio pasaulyje kruizinio laivo „Icon of the Seas“ keleivių. Šis jūrų milžinas pradėjo kursuoti vos prieš kelias savaites. Meksikoje „Jūrų ikona“ trumpam sustojo, o po to plauks toliau.

„Plaukti šiuo laivu jausmas nuostabus. Maistas, aptarnavimas puikus. Laivas – labai gražus“, – džiaugsmo neslepia keliautoja Jaspreet Kaur.

Šio jūrų milžino apsilankymas – įvykis ir patiems meksikiečiams. Todėl turistus pasitinka arfos muzika ir muzikuojantys mariačiai su šokėjomis.

Dydžiu pranoksta net televizijos bokštą

O naujas jūrų milžinas išties įspūdingas. Jo ilgis – daugiau nei 360 metrų. Tai pranoktų net paguldytą Vilniaus televizijos bokštą. Jame telpa net aštuonios skirtingos zonos su savais restoranais ir barais, taip pat koncertų ir poilsio erdvėmis.

Laive yra 20 denių ir beveik 3 tūkstančiai kambarių keliautojams. Sveria šis laivas maždaug 250 tūkstančių tonų, plukdyti gali 7 tūkstančius keleivių. „Jūrų ikonos“ vertė viršija pusantro milijardo eurų.

„Tai garbė Mahahualiui ir Kosta Majos uostui ir mums visiems, kad pirmą kartą toks laivas pasiekė Meksiką“, – sako Kosta Majos uosto atstovas Tito Monteiro.

„Jūrų ikona“ plaukioja keliais skirtingais maršrutais Karibų jūros regione, viena kelionė trunka 7 dienas. Tokios kelionės kaina – nuo 2 iki 4 tūkstančių eurų. Tiesa, aplinkosaugos aktyvistai piktinasi, kad suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas laivas į atmosferą išmeta pernelyg daug kenksmingų metano dujų.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje