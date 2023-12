Įspūdinga Ukrainos oro pajėgų dovana: aiškėja daugiau apie sunaikintą didelį rusų desantinį laivą

Tikras džiaugsmas antrą Kalėdų dieną. Tik, žinoma, džiaugsmas ukrainiečiams, o ne okupantams.

Pastariesiems – bemiegė naktis ir sprogimai, kokių okupuotame Kryme nebuvo jau senokai. Feodosijos uoste griaudėti pradėjo likus 10 min. iki 3 val. nakties.

Į uoste prišvartuotą rusofašistų didelį desantinį laivą „Novočerkaskas“ atskriejo sparnuotosios raketos „Storm Shadow“ arba „SCALP“

Tačiau galingai sproginėjo ne tik britiškos raketos. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad laive neabejotinai buvo prikrauta sprogmenų.

„Viešai rodomi kadrai išties įspūdingi. Sunaikintas ne tik laivas, jame turbūt buvo ir amunicija. Galinga amunicija. Kai paaiškės, kas buvo laive – paskelbsime“, – sako Ukrainos oro pajėgų vadas Jurijus Ignatas.

Ukrainiečiai į uostą paleido bent kelias sparnuotąsias raketas. O įsidienojus ėmė aiškėti, kad veikiausiai laivas buvo prikrautas iranietiškų dronų „Shahed“, kuriais rusofašistai kone kas naktį bombarduoja Ukrainos miestus. Todėl laivas taip karštai ir sproginėjo.

O po visą Feodosiją skraidė laivo dalys.

Iš plintančių nuotraukų aišku, kad laivo visai neliko. Ir esama nepatvirtintos informacijos, kad kartu su laivu galėjo supleškėti ir visa jo įgula – tai beveik 90 rusofašistų. Kremlius apie tai, žinoma, tylės. Oficialiai rusai skelbia apie vieną auką uoste.

O Vladimiras Putinas rusų gyvybių juk neskaičiuoja. Šiandien jis Sankt Peterburge priima savo muitų sąjungos šalių vadovus. O vakar čia pat jis dalyvavo trijų naujų karo laivų vėliavų pakėlimo ceremonijoje. Realybė ta, kad ukrainiečiai jau praktiškai išvijo rusų laivyną iš Krymo uostų. Novočerkaskas, anot ekspertų, čia tik reguliariai plukdė karinius krovinius. Daugiau nebeplukdys.

Bet ir Kremlius skuba pasigirti ir parodyti viešai, kaip Sergejus Šoigu dovanoja V. Putinui dar vieną Ukrainos gyvenvietę. „Pietų karinės grupuotės šturmo padaliniai šiandien pilnai išlaisvino gyvenvietę Marjinką. Ji yra už 5 km į pietvakarius nuo Donecko“, – cituojamas jis.

S. Šoigu pagyros skamba absurdiškai, mat Maskva apie Marjinkos užėmimą vien per gruodį skelbė bent kelis kartus. O Ukrainos pajėgos ir šį kartą skelbia, kad kova dėl miesto tęsiasi. Be to, Marjinka jau nebe miestas, o griuvėsiai, kur neliko nė vieno nesubombarduoto pastato. Rusofašistai ją bando užimti nuo pat karo pradžios prieš devynerius metus. Deja akivaizdu yra tai, kad rusai beveik visoje fronto linijoje lėtai perima iniciatyvą į savo rankas.

Ukrainoje V. Putinas trina nuo žemės paviršiaus miestelius, o Rusijoje stengiasi ištrinti ir aršiausius savo kritikus. Po trijų savaičių nežinios – Rusijos opozicija pagaliau rado savo lyderį Aleksejų Navalną. Kremlius nugrūdo jį už poliarinio rato – štai čia į liūdnai pagarsėjusią vieną griežčiausių Rusijos kolonijų prie Harpo kaimo, pramintą „Poliariniu vilku“. Pas Navalną iš karto nuvyko advokatas. Opozicionierius per kolegas išplatino laišką internete.

„Esu jūsų naujasis Kalėdų Senelis.

Na, dabar turiu avikailio paltą, „ušanką“ (kailinę kepurę dengiančią ausis), ir greit gausiu veltinius (tradicinius Rusiškus žieminius batus). Per 20 mano transportavimo dienų užauginau barzdą“, – cituojamas A. Navalnas.

Pasak A. Navalno kolegų – V. Putinas bando A. Navalną dar labiau izoliuoti nuo pasaulio.

„Ten viskas kitaip. Jis turės mažiau telefono skambučių, mažiau susitikimų su šeimos nariais, gaus mažiau siuntinių. Bet jam net ir lengvesnio režimo kolonijoje neduodavo skambučių, susitikimų ir siuntinių. Taigi Rusijoje Aleksejui netaiko jokių įstatymų, jam kuria ypatingas sąlygas“, – sako A. Navalno atstovė Kira Jarmyš.

„Poliarinio vilko“ kolonijoje Rusija įprastai kalina baisiausius nusikaltėlius. Putinas akivaizdžiai rodo visiems savo oponentams, kad jo nedera kritikuoti. Kremliaus teismai Navalnui prikurpė tiek bylų, kad iš kalėjimų jis turėtų neišlysti kone dvidešimt metų.