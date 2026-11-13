Jei planuojate pirkti automobilį, turite suklusti: ekspertė perspėjo visus

Laidoje apie tendencijas pasakojo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių ir paslaugų skyriaus vedėja Rasa Pupienienė.
Kada pastebėjote, kad skundų padaugėjo?
R. Pupienienė: Nuosekliai auga šita prekių grupė. Jeigu skaičiuoti paskutinius keturis metus, tai jeigu 2023-iais metais dar turėjome penkiasdešimt septynis ginčus dėl autotransporto priemonių, tai 2026-ais metais per pirmus tris ketvirčius turime keturis šimtus. Praktiškai kasmet daugėja dvigubai, o per keturis metus padidėjo septynis kartus.
Kas tuose skunduose dažniausiai akcentuojama?
R. Pupienienė: Dažniausiai žmonės kreipiasi su prašymu nutraukti autotransporto priemonės sutartį ir teigia, jog įsigijo nekokybišką automobilį. Kad yra įvairūs gedimai: variklio, pavarų dėžės, alyvos nuotėkis, elektros ar valdymo sistemos gedimai, grandinės, turbinos, ridos duomenų klastojimas, kuro sąnaudų neatitiktis. Tokie ir panašūs nusiskundimai.
Ką būtent Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gali šiuo klausimu padėti? Ar dažniausiai jau būna per vėlu?
R. Pupienienė: Tarnyba nagrinėja ginčą tarp šalių ir priima sprendimą. Sprendimas yra privalomas šalims, jeigu viena iš šalių nesikreipia į teismą. Šiuo atveju paminėtina, kad šioje prekių grupėje mes stebime būtent, kad pardavėjas dažnu atveju kreipiasi į teismą ir teisme procesas tęsiasi tarp vartotojo ir pardavėjo kaip savarankiškas procesas.
Tendencijos rodo, kad vis dėlto dažniausiai yra nesąžiningi pardavėjai, ar ne?
R. Pupienienė: Aš neteigčiau, kai tai yra nesąžiningi pardavėjai. Tiesiog, galbūt pardavėjai neinvestuoja į tam tikrus aspektus sudarant sutartį, parduodant automobilį. Neatskleidžia tam tikrų trūkumų, ignoruoja, kai vartotojas kreipiasi su aptiktu defektu į pardavėją, neatsako į tą pretenziją. Nekomunikuoja tinkamai.
Būtent tas savireguliacijos nebūvimas galimai iššaukia to didesnio skaičiaus atvejų nagrinėti ginčą jau trečiųjų asmenų pagalba.
Ar yra priežastys, kodėl skundų kiekis dabar būtent išaugo taip ženkliai?
R. Pupienienė: Aš manyčiau, kad pats automobilis jau pasikeitė. Jeigu prieš dvidešimt metų mes turėdavome vieną, kitą automobilį ir defektas dažniausias būdavo kėbulo korozija ar gumos pralaidumas, tai dabar automobilis tapo pakankamai sudėtingas, sudėtinga prekė. Matyt, ir tų atvejų gali atsirasti daugiau, dėl ko galima iššaukti vieną ar ktią gedimą.
Taip pat, labai padaugėjo laikui bėgant pardavėjų. Pačių sandorių skaičius išaugo, žinomumas vartotojų savo teisių išaugo. Visa tai susumavus, duoda tokį augimą.
Kiek iš jūsų praktikos matosi, kad pirkėjams trūksta bazinių žinių prieš perkant automobilį?
R. Pupienienė: Matyt, šimtu procentų trūksta tų bazinių žinių. Nors ir teismai išaiškinę yra, kad vartotojas neturi žinoti ir ieškoti defektų, bet mes patartumėme, kad tikrai reikėtų investuoti ir tikrinti automobilį, prieš jį įsigyjant.
Skaityti sutartį, saugoti skelbimus, komunikaciją vykdyti raštu. Aptikus kažkokį defektą, kreiptis į pardavėją, o ne pačiam bandyti remontuoti. Bet kokia investicija prieš sandorį visada bus mažesnė, negu ginčo nagrinėjimas. Tiek finansiniais resursais, tiek laiko resursais.
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