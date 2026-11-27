„Konstitucinis Teismas mano, kad reikėtų papildomai išklausyti byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę ir paaiškinimus dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo, kurio pareiškėja neginčija, bet kuriuo yra grindžiamas ginčijamas Seimo 2024 metų birželio 6 dienos nutarimas, konstitucingumo“, – rašoma KT pranešime.
Konstitucinis Teismas nusprendė atnaujinti Jehovos liudytojų bylos nagrinėjimą
Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos atstovo ir Seimo atstovo papildomus paaiškinimus numatyta išklausyti gruodžio 15 dieną vyksiančiame teismo posėdyje.
Kaip rašė BNS, Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkui Laurynui Šedvyčiui spalio pabaigoje neatvykus į KT posėdį, Jehovos liudytojų skundas nagrinėtas be Seimo atstovo.
L. Šedvydis informavo KT, kad posėdyje negalės dalyvauti, nes bus išvykęs į komandiruotę JAV. Dėl šios priežasties KT nutarė bylą nagrinėti be suinteresuotos pusės atstovo. Išklausęs Jehovos liudytojų atstovo ir ekspertų, teismas išėjo rašyti sprendimo.
BNS skelbė, kad Jehovos liudytojų religinė bendrija KT pateikė individualų konstitucinį skundą, kuriame prašo ištirti, ar Seimo sprendimas nesuteikti jai valstybės pripažinimo neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintoms minties, tikėjimo, sąžinės laisvėms, laisvei reikšti įsitikinimus.
2024 metų birželio 6 dieną Seimas priėmė nutarimą, kuriuo atsisakė suteikti valstybės pripažinimą minėtai religinei bendrijai, nes ši neatitinka Konstitucijos ir įstatymo reikalavimo, kad jos mokymas ir apeigos neprieštarautų įstatymams bei dorai.
Seimo nutarime teigiama, kad Jehovos liudytojų religinis mokymas dėl kraujo perpylimo draudimo nesuderinamas su Konstitucijoje įtvirtinta žmogaus teise į gyvybę, laiduojama žmonių sveikatos apsauga, ypač pabrėžiant vaiko gyvybės ir sveikatos vertybes.
Dokumente taip pat nurodoma, kad Jehovos liudytojų religinis mokymas, draudžiantis valstybės gynimą ginklu ar prisidėjimą prie valstybės gynimo neginkluotu būdu, įskaitant karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, skatina nesilaikyti Konstitucijos ir iš jos kylančių reikalavimų ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo.
Bendrija į KT kreipėsi po to, kai Regionų administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriėmė nagrinėti jos skundo dėl Seimo nutarimo panaikinimo.
Pagal Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, netradicinės religinės bendrijos gali būti „valstybės pripažintos kaip Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu jos turi tvirtą ir ilgalaikę atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai“.
Valstybės pripažinimas reiškia, kad valstybė palaiko religinių bendrijų dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą.
Jehovos liudytojų bendruomenė 2017 metais pateikė Seimui prašymą suteikti jai pripažintos religijos statusą.
Jehovos liudytojai dabartinėje Lietuvos teritorijoje veiklą pradėjo 1912 metais Klaipėdos krašte.
Gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 2021 metais šios religijos išpažinėjais save įvardijo 2118 asmenų, arba 0,075 proc. Lietuvos gyventojų.
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