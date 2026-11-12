Konstitucinis Teismas sustabdė KET dalies dėl dviračių gatvės galiojimą

Tai reiškia, kad nuo ketvirtadienio nebegali būti taikomos KET nuostatos, kuriomis nustatyti ir apibrėžti nurodomieji kelio ženklai Nr. 559 „Dviračių gatvė“ ir Nr. 560 „Dviračių gatvės pabaiga“.
Priėmė nagrinėti Seimo prašymą
KT priėmė nagrinėti Seimo prašymą nustatyti sąvokos „dviračių gatvė“ teisėtumą.
Pagal Konstituciją, jeigu Seimas savo nutarimu paprašo ištirti kurią nors teisės akto normą, šios normos galiojimas stabdomas.
2021 metų rugsėjo 15 dieną Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo KET įtvirtino sąvoką „dviračių gatvė“, o šiuo specialiu kelio ženklu žymimos atkarpos gatvėse atsirado po metų.
Seimas mano, kad šis nutarimas gali prieštarauti konstituciniams teisinės valstybės, valdžių padalijimo principams, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymui.
Seimo narių teigimu, tai, kad „dviračių gatvės“ terminą nutarimu įvedė Vyriausybė, gali reikšti, jog poįstatyminiu aktu sukurtas naujas teisinis reguliavimas, nepagrįstas įstatymu ir galimai peržengiantis Vyriausybės įgaliojimų ribas. Mat Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme apibrėžiamos kelio rūšys – automobilių kelias, dviračių takas, dviračių juosta ir kitos, o „dviračių gatvės“ sąvokos jame nėra.
Pagal Vyriausybės nutarimą, dviračių gatvėje vyksta mišrus eismas, bet dviračiams leidžiama važiuoti per visą gatvės plotį, nesilaikant dešiniojo krašto taisyklės.
Šiose gatvėse dviratininkų negalima lenkti išvažiuojant į priešpriešinę eismo juostą, draudžiama važiuoti greičiau nei 30 kilometrų per valandą greičiu.
Gegužę LRT skelbė, jog Petro Vileišio gatvėje, vienoje iš dviračių gatvių, esančių Vilniuje, dėl pažeidimų per 60 vairuotojų laikinai neteko teisės vairuoti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.