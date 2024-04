Jansonas sako, kad prezidentas iki kadencijos pabaigos aplankys visas savivaldybes: toks yra pažadas

„Taip, be abejo, (tęsis – ELTA) ir po rinkimų. Vienas iš prezidento duotų pažadų dar prieš jį išrenkant prezidentu buvo tai, kad jis nesėdės Vilniuje ir važiuos į regionus. (...) Ar jį pavyks įgyvendinti ir apvažiuoti visas 60 savivaldybių per kadenciją – taip, iki liepos 12 d. mes tai padarysime, nes toks yra pažadas“, – „Žinių radijui“ antradienį kalbėjo F. Jansonas, primindamas, kad prezidento siekis buvo per kadenciją aplankyti visas Lietuvos savivaldybes.

„Šiai akimirkai, ar jų yra daugiau nei, sakykime, 2020 m. per pandemiją, 2021 m. ar 2022-aisiais – taip, tų apsilankymų yra daugiau“, – pripažino F. Jansonas.

Nepaisant to, pažymėjo prezidento patarėjas, vykti į regionus gali visi G. Nausėdą kritikuojantys politikai ir tiesioginiai konkurentai.

„Tie, kurie skaičiuoja, skundžiasi – man tai juokinga, ką jau ir sakiau. Ir tie, kurie yra politikai, ir tie, kurie norėtų būti politikais – jie ne tik galėjo, bet ir turėjo daryti tą patį“, – kalbėjo F. Jansonas.

„Važiuokite į regionus, kalbėkitės su žmonėmis ne nuo sausio, rinkimų metais, ne likus mėnesiui iki rinkimų. Tiesiog imkite ir važiuokite, klausykite žmonių, klausykite, ką jie kalba ir ką jie siūlo. Tada gal ir sprendimai bus geresni“, – sakė šalies vadovo patarėjas.

Įsibėgėjant prezidento rinkimų kampanijai dabartinio šalies vadovo G. Nausėdos konkurentų akys pastaruoju metu krypsta į Daukanto rūmų šeimininko vizitus po Lietuvą. Eltos kalbinti kandidatai į prezidentus įsitikinę, kad šių šalies vadovo kelionių tikslas yra vykdyti savo rinkiminę kampaniją.

Todėl, pasak G. Nausėdos varžovų, už mokesčių mokėtojų pinigus finansuojami vizitai į regionus yra akivaizdus Rinkimų kodekso pažeidimas, kuriuo turėtų susirūpinti ir Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Visgi pats G. Nausėda tikina, kad jo kelionės į regionus nėra rinkiminės kampanijos dalis, be to, anksčiau teigė prezidentas, Lietuvos regionų tema jam buvo svarbi visos kadencijos metu.

„Kita vertus, atleiskite, bet man niekas negali nurodinėti, ar leidžiama man išvažiuoti į regioną, ar ne“, – sakė G. Nausėda.