Izraelis galėtų dalyvauti Lietuvai vystant gynybos pramonę, sako Gitanas Nausėda

„Izraelio patirtis karinių technologijų srityje gali prisidėti prie Lietuvos gynybos ekosistemos plėtros ir perbrėžti naujas abipusiai vertingas partnerystes. Mūsų neseniai sudaryti susitarimai su tarptautiniais partneriais, įskaitant šaudmenų gamybos įrenginių statybą kartu su Vokietija ir Jungtinėmis Valstijomis, rodo mūsų įsipareigojimą kurti tvirtus gynybos pramonės pajėgumus, kurie atitiktų tiek nacionalinius, tiek sąjungininkų interesus“, – Lietuvos ir Izraelio ekonomikos, verslo ir mokslo forume Vilniuje pirmadienį kalbėjo G. Nausėda.

Pasak jo, Izraelio ir Lietuvos požiūris į inovacijas yra panašus – abi šalys teikia pirmenybę mokslinių tyrimų pritaikymui versle, palaiko akademinės bendruomenės ir pramonės ryšius ir orientuojasi į pasaulinę rinką.

„Tai sukuria idealias sąlygas bendroms įmonėms, technologijų perdavimui ir bendroms mokslinių tyrimų iniciatyvoms“, – kalbėjo šalies prezidentas.

„Mūsų atstovai nori stiprinti esamas ir užmegzti naujas partnerystes su Izraeliu gynybos ir kosmoso technologijų, biotechnologijų, žaliosios energijos, aukštųjų technologijų gamybos ir tvarios maisto pramonės srityse“, – pridūrė G. Nausėda.

Prezidentas pabrėžė 10 proc. per metus augantį Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektorių, tuo metu Izraelis turi itin išvystytą aukštųjų technologijų ekosistemą. Be to, Lietuva užima šeštą vietą pasauliniame kibernetinio saugumo indekse, o tai leidžia šalims bendradarbiauti saugant kritinę infrastruktūrą.