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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Įtarimai dėl tragiškos 9-metės mirties Kelmės rajone pareikšti vienam iš artimųjų: skelbia naujausią žinią

2026-09-21 16:51 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-21 16:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį Kelmės rajone tragiškai žuvus 9-metei mergaitei aiškėja daugiau nelaimės detalių.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. tv3 fotokoliažo, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Sekmadienį Kelmės rajone tragiškai žuvus 9-metei mergaitei aiškėja daugiau nelaimės detalių.

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Kaip praneša Šiaulių apylinkės prokuratūra, vyrui, su žuvusiąja susijusiam artimos aplinkos ryšiais, pareikšti įtarimai, jam skirtos trys kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas.

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Portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, transporto priemonę vairavo mažametės krikštatėvis.

Generalinės prokuratūros atstovė Izabelė Levickienė BNS raštu pirmadienį nurodė, kad asmuo kaltę pripažįsta, o nukentėjusiaisiais byloje bus pripažinti mažametės artimieji. Įtariamas krikštatėvis

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Vyras sulaikytas

Pirminiais duomenimis, 2026 metų rugsėjo 20 dieną, Kelmės rajone, Raudgirio miške blaivus vyras bagiu POLARIS RZR, apsisukdamas miško aikštelėje nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir apsivertė. Įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė. Transporto priemonė nuvežta į automobilių saugojimo aikštelę, vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

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Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras, o tyrimą atlieka Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Telšių rajono policijos komisariato pareigūnai.

Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalį, už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki septynerių metų.

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Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

Šiaulių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, dėl kurio žuvo žmogus.

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Lankėsi pas giminaičius

Aiškėja, kad mergaitė tą savaitgalį viešėjo pas giminaičius.

Raudgirio kaimas, kuriame įvyko tragedija, priklauso Kražių seniūnijai.

Kražių seniūnas Rolandas Karčiauskas sako, kad šeima nebuvo vietinė. Esą mergaitė lankėsi pas artimuosius.

„Taip, pas močiutę buvo atvažiavę“, – patikslino seniūnas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tragedija Šiaulių rajone: įlėkęs į stulpą žuvo keturračio vairuotojas

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Kelmės rajone žuvo mažametė

Kokie ryšiai sieja vyrą ir žuvusią mergaitę, Kražių seniūnija kol kas nežino. To nekomentuoja ir policija. 

Primename, kad sekmadienį, rugsėjo 20 d. apie 12:53 val. Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras (gimęs 1988 m.), vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto.

Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė (gimusi 2017 m.).

Lemtinga klaida ir vėl tapo nesaugus greitis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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Vasileuskas
Vasileuskas
2026-09-21 18:34
Išvežkit kas nors tą Laurą Blaževičiutę kokiam, nors musulmonui į haremą ir paprašyk savo dievų, kad Хуйло ant TV3 numestų bent vieną Shahed'ą! Labiau amoralių išsigimėlių per visą Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpį dar neteko matyti! Šitos gaujos negalima, net gyvuliais vadinti, nes jie kaip ir kacapai propaguoja skausmą bei mirtį. Jie kaip maitvanagiai susiranda auką ir ištampo ją po žarną. Kiek išgamos dabar šį "įvykį" nušvietinės? Vakarų valstybėse kaip Danija, Belgija ar Nyderlandai šitie išgamos jau senai būtų likviduoti už elementarios žurnalistinės etikos nesilaikymą!
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