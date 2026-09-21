Įtarimai dėl tragiškos 9-metės mirties Kelmės rajone pareikšti vienam iš artimųjų: skelbia naujausią žinią

Kaip praneša Šiaulių apylinkės prokuratūra, vyrui, su žuvusiąja susijusiam artimos aplinkos ryšiais, pareikšti įtarimai, jam skirtos trys kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas.
Portalo tv3.lt šaltinių duomenimis, transporto priemonę vairavo mažametės krikštatėvis.
Generalinės prokuratūros atstovė Izabelė Levickienė BNS raštu pirmadienį nurodė, kad asmuo kaltę pripažįsta, o nukentėjusiaisiais byloje bus pripažinti mažametės artimieji. Įtariamas krikštatėvis
Vyras sulaikytas
Pirminiais duomenimis, 2026 metų rugsėjo 20 dieną, Kelmės rajone, Raudgirio miške blaivus vyras bagiu POLARIS RZR, apsisukdamas miško aikštelėje nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir apsivertė. Įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė. Transporto priemonė nuvežta į automobilių saugojimo aikštelę, vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras, o tyrimą atlieka Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Telšių rajono policijos komisariato pareigūnai.
Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalį, už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Šiaulių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, dėl kurio žuvo žmogus.
Lankėsi pas giminaičius
Aiškėja, kad mergaitė tą savaitgalį viešėjo pas giminaičius.
Raudgirio kaimas, kuriame įvyko tragedija, priklauso Kražių seniūnijai.
Kražių seniūnas Rolandas Karčiauskas sako, kad šeima nebuvo vietinė. Esą mergaitė lankėsi pas artimuosius.
„Taip, pas močiutę buvo atvažiavę“, – patikslino seniūnas.
Kelmės rajone žuvo mažametė
Kokie ryšiai sieja vyrą ir žuvusią mergaitę, Kražių seniūnija kol kas nežino. To nekomentuoja ir policija.
Primename, kad sekmadienį, rugsėjo 20 d. apie 12:53 val. Kelmės rajone, Raudgirio kaime, miške, vyras (gimęs 1988 m.), vairuodamas lengvąjį keturratį „Polaris RZR“, jo nesuvaldė ir apvirto.
Eismo įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė (gimusi 2017 m.).
Lemtinga klaida ir vėl tapo nesaugus greitis.
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