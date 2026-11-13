Išskirtiniai kadrai: pamatykite, kaip teisme elgiasi žudikas Benas Mikutavičius – to iš jo nesitikėjo

B. Mikutavičių į teismo salę atvedė keturi pareigūnai. Teisme vyras vengė akių kontakto su žurnalistais, bet šypsojosi ir bene pirmą kartą viešai prakalbo apie savo nusikaltimus.
Pernai dvi merginas nužudęs B. Mikutavičius teisme savo kaltės neneigė.
„Prisipažįstu, kad padariau (nusikaltimus – BNS)“, – sakė B. Mikutavičius.
„Gal nuo to reiktų pradėti, kad aš iš anksto šitą planavau. (...) Su tais, su kuriais susitariau susitikti, planas buvo juos visus nužudyti. Iš pradžių Simoną (pusseserę – BNS), tada Osinskaitę (brokerę – BNS)“, – kalbėjo kaltinamasis.
Prieš teismo posėdį žurnalistų paklaustas, ar planavo nužudymus, jis sakė „be abejo“ ir kad tą darė tik jis vienas.
„Galėjo būti dar baisiau“, – sakė kaltinamasis, teigdamas, kad nužudymų dieną planavo susitikimus su daugiau nei dviem žmonėmis.
„Buvo daugiau pažįstamų, kurios aš planavau nužudyti, bet jie buvo išvykę ar atostogose buvo“, – teigė kaltinamasis.
Jis sakė, kad jam sudėtinga paaiškinti, kodėl jis planavo nužudyti žmones.
Nukentėjusioji iš Mikutavičius prašo priteisti 109 tūkst. eurų žalą
Viena iš nukentėjusiųjų B. Mikutavičiaus byloje prašo jai priteisti 109 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.
Teisėjų kolegija ieškinį prijungė prie bylos, jis bus nagrinėjamas ir jeigu bus patenkintas, šie pinigai gali būti priteisti iš B. Mikutavičiaus.
Kaltinamasis neprieštaravo, kad ieškinys būtų prijungtas prie bylos.
Dviejų merginų nužudymu kaltinamas 30-metis vyras į Kauno apygardos teismo posėdžių salę buvo atvestas penktadienio rytą. Jį atlydėjo keturi Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai.
B. Mikutavičius buvo įvestas ir pasodintas už stiklinio aptvaro, klausinėjamas žurnalistų jis šypsojosi.
Kaltinamasis nuo pernai gruodžio yra suimtas ir laikomas Kauno kalėjime.
Į posėdį atvyko tik viena nukentėjusioji, kuri ir pareiškė 109 tūkst. eurų ieškinį.
„Turtinę žalą sudaro laidotuvių išlaidos, neturtinė žala susijusi su patirtais išgyvenimais“, – sakė nukentėjusios advokatas Aleksandras Pocius.
Kiti nukentėjusieji į bylą neatvyko, jie dalyvauti posėdyje nepageidavo ir prašė bylą nagrinėti be jų.
Šioje byloje yra apie 20 liudytojų, į pirmąjį posėdį jie nekviečiami.
Dažniausiai pirmajame posėdyje prokuroras paskelbia kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamojo klausiama, ar jis pripažįsta kaltę, ar sutinka duoti parodymus.
Kaltinamasis gali pasirinkti, kada duoti parodymus – prieš arba po liudytojų apklausos. Jis taip pat gali atsisakyti duoti parodymus.
Tyrimui vadovavęs prokuroras Darius Jakutis yra sakęs, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas poreikis B. Mikutavičiui dėl jo psichikos būklės taikyti vyrui medicinines priemones.
Benui Mikutavičiui siūloma bausmė iki gyvos galvos
Prieš mėnesį, spalio 13 d., baigtas ikiteisminis tyrimas Kaune. 2025 metų gruodį dvi jaunas mergina nužudžiusiam B. Mikutavičiui gresia bausmė iki gyvos galvos.
Kraupus nusikaltimas įvykdytas 2025 m. gruodžio 4 dieną. Šių metų spalį byla perduota Kauno apygardos teismui.
B. Mikutavičiui pernai gruodį buvo skirta psichiatrinė ekspertizė.
„Kaip visi suprantate, perdavimas kaltinamojo akto reiškia, kad buvo išspręstas klausimas dėl kaltinamojo psichikos būklės, poreikio taikyti medicinines priemones nustatyta nebuvo“, – spalio 13 d. kalbėjo Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis.
Žudė itin žiauriai
Anot Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Rimo Bradūno, ikiteisminis tyrimas užsitęsė dėl tyrimo specifiškumo: atlikta daug proceso veiksmų, atlikti ekspertiniai tyrimai ir objektų tyrimai ir kt.
„Manau, kad tyrimo uždaviniai išspręsti tinkamai, byla perduota I-os instancijos teismui, tai yra Kauno apygardos teismui“, – nurodė R. Bradūnas.
Vienas nužudymas kvalifikuotas pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalį (nužudymas), antras – 129 str. 2 dalies 6 punktą (nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai).
„Mes manome, kad pagal teismo medicinos eskpertizės metu nustatytą sužalojimų padarymo mechanizmą turėjo būti ir greičiausiai buvo sukeltos didelės kančios, dėl to buvo kvalifikuota kaip nužudymas itin žiauriai“, – kalbėjo D. Jakutis.
Vieną nužudymą planavo kurį laiką
Vienas iš nužudymu kvalifikuotas kaip itin žiaurus, įvykdytas sukėlus dideles kančias. Prokurorų teigimu, sužalojimų mažiau, bet jie rimtesni.
Antrojo nužudymo atveju ant merginos kūno rasta daugiau sužalojimų. Teisėsauga mano, kad mergina galėjo gintis. Prokurorai nurodė, kad jai galėjo būti padaryta 20–30 dūrių.
Vienas iš dviejų nusikaltimų, kaip nurodė prokurorai, buvo „pribrendęs, bet spontaniškas“, tai yra konfliktas tarp B. Mikutavičiaus ir vienos iš aukų – jo pusseserės – tęsėsi kurį laiką, o jam toliau vystantis įvykdyta žmogžudystė.
„Antrasis [nužudymas], panašu, labiau spontaniškas. Negaliu plačiai komentuoti kaltinamojo pozicijos ir parodymų, tačiau ta pozicija nėra iki galo išsami“, – sakė D. Jakutis.
Antroji mergina buvo visiškai atsitiktinė, ji dirbo nekilnojamo turto brokere ir turėjo aprodyti butą, kurio nuoma susidomėjo B. Mikutavičius.
„Bylos duomenimis, jie iki tol niekada nebuvo nei kontaktavę, nei susitikę, išskyrus tą buto nuomos klausimą“, – nurodė D. Jakutis.
B. Mikutavičius, anot prokurorų, savo kaltę pripažino iš dalies.
Tai, kad B. Mikutavičius planavo nužudymą, rodo ir mokėjimų išrašai – žudikas nusipirko peilį, maisto, kad išgyventų slapstantis.
Slapstėsi Kleboniškio miške
Įvykdęs kraupius nusikaltimus B. Mikutavičius slėpėsi Kleboniškio miške, kol kitą dieną buvo sučiuptas pilietiškų gyventojų. Telefoną jis išmetė į konteinerį.
B. Mikutavičius buvo suplanavęs naktį leisti lauke. Teisėsauga atskleidė, kad po nužudymo jis dar grįžo namo, persirengė ir pasiėmė kuprinę su daiktais ir maistu.
Anot teisėsaugos atstovų, B. Mikutavičius „iš dalies pripažino“ savo kaltę, tačiau nedetalizuoja, ką tai reiškia.
Atsižvelgus į abu nusikaltimus ir aplinkybes, B. Mikutavičiui siūloma bausmė iki gyvos galvos.
Iki nužudymų B. Mikutavičius pagal susitarimą slaugė negirdintį ir nekalbantį žmogų. Teisėsaugai kilo įtarimų, kad jis gali kėsintis nužudyti ir jį arba slėptis jo namuose.
Nužudė pusseserę ir NT brokerę
Pernai gruodžio 4 d. Kaune B. Mikutavičius nužudė savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę.
Gruodžio 4 d. 13.02 val. policija gavo pranešimą, kad Kaune, Vinco Krėvės pr. 78, rastas 22 metų moters kūnas perpjauta gerkle.
Tai buvo B. Mikutavičiaus pusseserė, kilusi iš to paties Žygaičių miestelio, kaip ir jis.
Įvykdęs kraupų nusikaltimą B. Mikutavičius nesustojo. Iš buto V. Krėvės pr. patraukė į netoliese esantį butą Pramonės pr. 30.
Čia jis buvo susitaręs, kad ateis apžiūrėti nuomojamo buto. Vyrą turėjo pasitikti iš Alytaus kilusi 24 m. nekilnojamojo turto (NT) brokerė.
Tik moteris dar nežinojo, kad ši darbo diena jai bus paskutinė. B. Mikutavičius panašiu būdu, kaip ir savo pusseserę, nužudė ir ją.
Palikęs bute kūną, tv3.lt žiniomis, jis užrakino duris ir išėjo.
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