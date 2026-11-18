Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas apie 22 val. įvyko Respublikos gatvėje esančiame bute. Pirminiais duomenimis, neblaivi (1,15 prom.) moteris, gimusi 2006 metais, peiliu sužalojo taip pat neblaivų (1,10 prom.) vyrą, gimusį 1997 metais.
Pastarasis, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, išleistas gydytis ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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