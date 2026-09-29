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TV3 naujienos > Lietuva

Įsigijote automobilį? Įspėja apie dažniausiai daromas klaidas

2026-09-29 08:44 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-29 08:44
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Pirmieji metai prie vairo retai apsieina be klaidų, tačiau ne visos jos padaromos kelyje, rašoma „Swedbank“ pranešime. Įsigijus pirmąjį automobilį tenka ne tik kaupti vairavimo patirtį, bet ir išmokti juo rūpintis, planuoti išlaidas, suprasti draudimo sąlygas bei žinoti, ką daryti netikėtai sugedus ar patekus į eismo įvykį.

Eismas Vilniuje Andrius Ufartas/Fotobankas
GALERIJA (35)

Pirmieji metai prie vairo retai apsieina be klaidų, tačiau ne visos jos padaromos kelyje, rašoma „Swedbank“ pranešime. Įsigijus pirmąjį automobilį tenka ne tik kaupti vairavimo patirtį, bet ir išmokti juo rūpintis, planuoti išlaidas, suprasti draudimo sąlygas bei žinoti, ką daryti netikėtai sugedus ar patekus į eismo įvykį.

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Būtent čia dažnai ir prasideda brangiausios klaidos – nuo perdėto pasitikėjimo savo jėgomis iki atidėliojamos automobilio priežiūros ar bandymo sutaupyti ten, kur vėliau tai gali atsieiti gerokai daugiau. Pirmasis automobilis greitai parodo, kad mokėti vairuoti – dar ne viskas.

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FOTOGALERIJA. Eismas Vilniuje

Pasitikėjimas savimi aplenkia patirtį

Pirmaisiais savarankiško vairavimo mėnesiais daugelis naujų vairuotojų elgiasi itin atsargiai. Ilgainiui įtampa mažėja, automobilio valdymas tampa įprastesnis, o kartu auga ir pasitikėjimas savo sugebėjimais, pranešime teigia „Swedbank“ draudimo produktų platinimo vadovas Gediminas Pakeltis. Tačiau gebėjimas numatyti kitų eismo dalyvių veiksmus ir greita reakcija į netikėtą situaciją susiformuoja tik sukaupus daugiau patirties.

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Todėl naujam vairuotojui ypač svarbu palikti sau daugiau erdvės klaidai – laikytis didesnio atstumo, neskubėti manevruoti, o greitį rinktis ne vien pagal kelio ženklus, bet ir pagal matomumą, oro bei eismo sąlygas. Tas pats galioja telefonui ar navigacijai: dalis veiksmų, kuriuos patyręs vairuotojas atlieka beveik automatiškai, pradedančiajam dar atima nemažai dėmesio. Patirties trūkumas atsiskleidžia ir važiuojant mažu greičiu, pavyzdžiui, parkuojantis ar manevruojant ankštame kieme, kai dar reikia išmokti tiksliai jausti konkretaus automobilio gabaritus.

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Automobilio būkle susirūpinama tik jam pradėjus streikuoti

Pirmasis automobilis neretai būna naudotas. Tai savaime nėra problema, tačiau kartu reiškia, kad jo techninė būklė priklauso ne tik nuo to, kaip juo rūpinsis naujasis savininkas, bet ir nuo to, kaip automobilis buvo prižiūrimas iki tol.

Čia dažna klaida – galiojančią techninę apžiūrą palaikyti įrodymu, kad kurį laiką dėl automobilio būklės galima nesukti galvos. Iš tiesų – svarbu žinoti bent pagrindinę jo istoriją: kada keisti tepalai ir filtrai, kokios būklės stabdžiai, padangos, akumuliatorius, ar nėra darbų, kuriuos ankstesnis savininkas atidėliojo.

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Ypač brangiai gali kainuoti pirmųjų signalų ignoravimas. Sunkiau nei įprastai užsivedantis automobilis, neįprastas garsas ar vibracija, įspėjamasis signalas prietaisų skydelyje dažnai nėra problema, kuri išsispręs savaime. Kuo ilgiau ji atidedama, tuo didesnė tikimybė, kad vietoje planuotos patikros servise laukia neplanuotas gedimas kelyje ir didesnė remonto sąskaita.

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Apie planą B pagalvojama tik sustojus šalikelėje

Šį pavasarį „Swedbank“ užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad automobilio gedimo kelyje baiminasi 67 proc. vairuotojų, o eismo įvykio – 58 procentai. Vis dėlto kas dešimtas vairuotojas pripažino nežinantis, ką darytų automobiliui sugedus.

Praktika rodo, kad kelionę dažnai nutraukia gana įprastos problemos. Per 2025 m. pagalbos kelyje prireikė daugiau kaip 1 tūkst. „Swedbank“ draudimo klientų, o tarp dažniausių priežasčių buvo išsikrovęs akumuliatorius, elektros ir užvedimo sistemos sutrikimai, padangų bei aušinimo sistemos gedimai.

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Todėl pirmojo automobilio savininkui pravartu iš anksto žinoti ne tik, kur yra avarinis ženklas ar šviesą atspindinti liemenė. Svarbu pasitikrinti, kur kreiptis prireikus techninės pagalbos ir ar ji jau įtraukta į turimą draudimą.

Panašiai verta pasiruošti ir eismo įvykiui – žinoti, kada galima pildyti eismo įvykio deklaraciją, o kada būtina kviesti policiją, kokią informaciją ir įvykio aplinkybes užfiksuoti. Pirmą kartą su tuo susidūrus streso ir taip pakanka, todėl pagrindinius veiksmus geriau išsiaiškinti anksčiau, o ne įvykio vietoje.

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Visas biudžetas skiriamas automobiliui įsigyti

Pirmojo automobilio paieškos dažnai prasideda nuo sumos, kurią galima skirti pirkiniui. Tačiau automobilio kaina skelbime ir suma, kurios realiai reikės jam išlaikyti, yra du skirtingi dalykai. Ypač tai aktualu perkant naudotą automobilį. Nereikėtų jo įsigijimui skirti visų turimų santaupų. Be degalų, teks mokėti už draudimą, techninę priežiūrą, padangas, parkavimą, o anksčiau ar vėliau – ir remontą. Jei automobilio aptarnavimo istorija neaiški, dalį lėšų pravartu iš karto numatyti pirmiesiems priežiūros darbams.

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Prieš renkantis konkretų modelį naudinga pasidomėti ir jo eksploatacijos kaštais – ne tik degalų sąnaudomis, bet ir įprastų detalių, padangų bei periodinio aptarnavimo kainomis. Kartais brangesnis, tačiau geriau prižiūrėtas modelis ilgainiui kainuos mažiau nei pigus automobilis, kuriam iš karto reikia kelių remontų.

Draudimo nereikėtų rinktis vien tik pagal kainą

Draudžiant automobilį natūralu lyginti kainas, tačiau kartais gali kilti pagunda įmoką sumažinti ir kitais būdais, pavyzdžiui, netiksliai nurodant, kas automobiliu iš tiesų naudosis. Sudarant privalomojo draudimo sutartį dažnai prašoma pažymėti, ar automobiliu važinės jaunesnis nei 25 m. ir (arba) mažesnę nei 2 m. vairavimo patirtį turintis asmuo. Tai ypač aktualu, kai pirmasis automobilis registruojamas tėvų vardu ar juo dalijasi keli šeimos nariai.

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Tokiu atveju svarbu, kad sutartyje pateikta informacija atitiktų realią situaciją. Jei ji skiriasi nuo faktinių automobilio naudojimo aplinkybių, įvykus žalai tai gali turėti įtakos jos atlyginimui. Tad mažesnė įmoka neturėtų būti siejama su informacijos apie automobilio naudojimą nutylėjimu – kainų skirtumų geriau ieškoti tarp skirtingų draudikų pasiūlymų. Renkantis svarbu įvertinti ne tik pačią įmoką, bet ir tai, kokios papildomos naudos siūlomos.

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Tuo metu kasko draudimo atveju pasiūlymai gali skirtis ir draudimo apimtimi, išskaita bei kitomis sąlygomis, todėl čia vien kainos palyginimo taip pat nepakanka – svarbu įvertinti ir paties pasiūlymo sąlygas.

Pirmasis automobilis neišvengiamai atneša situacijų, su kuriomis susiduriama tik pradėjus vairuoti savarankiškai. Visų jų iš anksto numatyti neįmanoma, tačiau galima pasiruošti svarbiausiems dalykams – realistiškai vertinti dar tik kaupiamą patirtį, pažinti savo automobilį, žinoti, kaip elgtis netikėtoje situacijoje, bet ir įvertinti jo išlaikymo bei draudimo išlaidas. Toks pasirengimas sumažina tikimybę, kad už pirmąsias klaidas ar netikėtumus teks brangiai sumokėti, ir leidžia į pirmąsias keliones leistis lengviau.

indeliai.lt

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