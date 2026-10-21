Iš Sinkevičiaus – kritika Valiui: „Labai daug šou elementų“

„Trūksta to konkretumo. (...) Čia nereikia apgaudinėti, kad ankstesni finansų ministrai buvo labai mėgiami, bet jie bent jau buvo labai konkretūs, kaip kirviai su tais skaičiais. O dabar yra labai daug šou elementų, kažkokios kalbos, atsikirtimų, sąmojingumo“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Sinkevičius.
Jis taip pat kritikavo T. Valio pasisakymus, kad neatmetamos NT mokesčio korekcijos. Pasak demokrato, gyventojai dar nespėjo sumokėti mokesčio pagal naują tvarką, o jau kalbama apie galimus pakeitimus.
„Ministras turėtų susilaikyti nuo tokių pasvarstymų apie kažkokius papildomus mokesčius, jeigu jis neturi konkretaus pasiūlymo. Turi konkretų pasiūlymą – dedi koalicijos partneriams ant stalo, mes jį svarstome ir tuomet visi kartu jį giname. Dabar kažkokie pasvarstymai, man atrodo, tiktai bereikalingas įtampos didinimas visuomenėje, ir aš absoliučiai tam nepritariu“, – teigė demokratų lyderis.
Antradienį Seime T. Valys teigė, kad diskutuojant su koalicijos partneriais sulaukiama pasiūlymų dėl tam tikrų NT mokesčio pakeitimų, tačiau apie jų svarstymą esą dar anksti kalbėti. Pasak finansų ministro, pasiūlymai galėtų būti svarstomi, jei būtų įrodyta jų teigiama įtaka biudžetui.
Kaip skelbta, biudžeto formavimo procese kritikos dėl esą stringančios komunikacijos, taip pat kompetencijos stokos finansų ministras susilaukė tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos partnerių.
G. Nausėda anksčiau pripažino, kad ministrui nėra lengva, nes jis mėgina suderinti skirtingus biudžeto tikslus, tačiau kartu jis pabrėžė, kad T. Valio bendravimas su kitais politikais turėtų būti pagarbesnis.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius yra patvirtinęs, kad ministrui išsakė tam tikrų pastabų dėl jo bendravimo su parlamentarais, tačiau akcentavo finansų ministru pasitikintis, taip pat pažymėjo, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos Vyriausybės ateitį.
2027 metų valstybės biudžeto projektas antradienį buvo pristatytas Seimui. Jame numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
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