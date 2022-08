Iš Seimo – siūlymai Vyriausybei dėl pokyčių elektros rinkoje

Šie siūlymai Vyriausybei teikiami Ekonomikos komitetui antradienį bendrame posėdyje su Energetikos ir darnios plėtros komisija įvertinus situaciją nepriklausomų elektros tiekėjų rinkoje.

Komitetas siūlo skubos tvarka parengti ir teikti Seimui tai numatančias Elektros energetikos įstatymo pataisas.

Siūloma nustatyti, kad trečiojo liberalizavimo etapo dalyviams, nepasirašiusiems sutarčių su nepriklausomais elektros tiekėjais, elektra būtų tiekiama visuomenine kaina. Tokia tvarka galiotų iki krizės (karo Ukrainoje) pabaigos.

Be to, pataisomis siūloma numatyti, kad jei nepriklausomas tiekėjas nevykdo fiksuotos kainos sutarčių, elektra visuomenine kaina būtų tiekiama sutarties laikotarpiu. Komitetas taip pat siūlo nustatyti kainos kompensavimo tvarką vartotojams, suvartojantiems iki 150 kilovatvalandžių elektros per mėnesį.

Vyriausybei siūloma skubiai parengti ir teikti Seimui pataisas, reglamentuojančias nepriklausomų elektros tiekėjų veiklą, kad jų įsipareigojimai negalėtų viršyti įstatinio kapitalo, o jų prievolių įvykdymą laiduotų draudimo įmonės arba finansų įstaigos.

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) ir Energetikos ministerijai komitetas rekomenduoja parengti papildomas nepriklausomų tiekėjų veiklos finansinių rodiklių vertinimo priemones, o Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turėtų užtikrinti, kad kai kurios sutarčių su „Perlas Energija“ sąlygos būtų teisėtos ir teisingos.