Iš pirmų lūpų – papasakojo, ką Raudonojo kryžiaus ir VSAT psichologas išdarinėjo su žmonėmis už uždarų durų

Neseniai buvo paviešinta informacija, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybai pavaldžiame Medininkų užsieniečių registracijos centre dirbęs psichologas galėjo apie mėnesį laiko seksualiai prievartauti ir išnaudoti į Lietuvą nelegaliai atvykusius jaunuolius iš Artimųjų Rytų. Dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Iš pradžių psichologas Tomas Kelpša dirbo Lietuvos raudonajame kryžiuje, paskui įsidarbino Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Jo asmenvardį viešai pirmasis paskelbė portalas delfi.lt, kadangi jis yra laikomas viešu asmeniu pagal Visuomenės informavimo įstatymą, mat kartu su Liberalų sąjūdžiu dalyvavo praėjusiuose savivaldos rinkimuose. Paviešinus informaciją apie pradėtą tyrimą, T. Kelpša išstojo iš Liberalų sąjūdžio. Tačiau, remiantis Lietuvos įstatymais, asmuo laikomas nekaltu, kol nenuteisia teismas. Šiuo atveju ši taisyklė irgi yra taikytina.

Portalo tv3.lt žurnalistė kartu su Seimo nariais Vytautu Baku ir Tomu Tomilinu šią savaitę nuvyko į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą, kuris pavaldus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kuriame apgyvendinami pažeidžiami žmonės. Į šį centrą iš Medininkų buvo perkelti trys psichologo seksualiai išnaudoti vyrai.

„Kai buvome Medininkuose, bijojom visą laiką. Laukėm, kol mus perkels. Bijojome pasieniečių, nes juk jis dirbo su jais. Mes bijome. Nemiegam“, – laužyta anglų kalba pasakoja vienas iš vyrų.

Kaip savo pranešime spaudai rašė „Gydytojai be sienų“, perkėlimo procesas buvo atliekamas ne itin entuziastingai ir truko daugiau nei dvi savaites. Beje, šiuo metu „Gydytojai be sienų“ laikinai sustabdė savo veiklą Medininkuose „dėl diskusijų su valdžios atstovais“. „Mes tikimės greitai grįžti“, - portalui tv3.lt sakė „Gydytojai be sienų“ atstovas Liamas Corcoranas

Pateikė save kaip įtakingą asmenį

Tikrieji šių vyrų vardai nebus atskleisti. Kalbėdamas vienas iš jų įnirtingai mojuoja rankomis. Jis bando išreikšti skausmą ne gimtąja kalba, o tai nėra taip paprasta. Šiek tiek mokėdamas angliškai jis bando papasakoti, kaip psichologas net mėnesį laiko sugebėjo seksualiai išnaudoti tris vyrus Medininkų užsieniečių registracijos centre ir niekas nieko nepastebėjo, kol galiausiai jie kreipėsi į organizacijos „Gydytojai be sienų“ atstovą.

Niekam nekilo klausimų, jei atėjus migrantui į psichologo darbo vietą konteineriniame namelyje po keletą valandų langai būdavo paliekami užtrauktomis žaliuzėmis, niekas nekvestionavo, kad psichologas itin dažnai lankydavosi šių vyrų gyvenamajame konteineryje.

„Kameros pas jus veikia ar ne? Nes mano šalyje tai gal ir neveiktų, bet čia turėtų veikti“, – sako vienas iš vyrų, kalbėdamas apie vaizdo stebėjimo kameras Medininkų užsieniečių registracijos centre, bet šiuo atveju kalbama apie vaizdo kameras, sumontuotas išorėje, ne viduje.

„30 dienų eina rytais vakarais eina į mūsų konteinerį ir niekas nemato? Net jeigu jis psichologas, kodėl kai jis būna savo konteineryje, nuleidžia žaliuzes?“, – klausia jis nesitikėdamas atsakymo.

Pasak vieno iš vyrų, psichologu dirbęs T. Kelpša save pateikė kaip įtakingą asmenį, kuris turi galios arba nedelsiant išsiųsti šiuos vyrus į Iraką, kur išpažįstamas islamas, arba padėti jiems likti Europos Sąjungoje.

Kaip žinia, homoseksualūs žmonės Irake geros ateities tikėtis negali. „Human Rights Watch“ šiais metais yra paskelbę ataskaitą apie LGBT bendruomenei priklausančių žmonių padėtį šioje šalyje: ši ataskaita rodo, kad seksualinėms mažumoms priklausantys gyventojai patiria išpuolius ne tik iš įvairių sukarintų grupuočių, bet negali pasiskųsti ir policijai ar kariuomenei, mat susilaukia to paties likimo. Labai dažnai šios bendruomenės atstovai yra kankinami ir nužudomi.

Jeigu psichologas išties teigė galintis išsiųsti vyrus į Iraką, tai jis melavo. Irakas su Europos Sąjunga nėra pasirašęs readmisijos sutarties, todėl jeigu asmenys nesutinka grįžti į šią šalį savo noru, tai jie negali būti išsiųsti priverstinai.

Tuo tarpu suteikti prieglobstį Lietuvoje arba papildomą apsaugą, suteikti leidimą gyventi humanitariniais pagrindais gali tik Migracijos departamentas, o šio departamento sprendimus kontroliuoja teismai. Pabėgėliams iš Irako Lietuva retai suteikia galimybę likti Lietuvoje, tačiau negalint grąžinti žmonių anksčiau ar vėliau vis tiek turės juos paleisti iš užsieniečių registracijos centrų.

Jeigu Migracijos departamentas pateiktų į Lietuvą atvykusiems migrantams realią informaciją apie jų padėtį, jų apgauti nebūtų buvę įmanoma. Tačiau, ką pripažįsta ir Ruklos pabėgėlių priėmimo centro vadovybė, Migracijos departamentas laiku neinformuoja migrantų netgi apie tai, kad jiems Lietuvoje suteikiamas prieglobstis. „Buvo toks atvejis, kai netyčia „Migris“ sistemoje radome, kad žmogui suteiktas prieglobstis prieš mėnesį, o mes žmogaus neišleidžiame, nes niekas mums nepraneša“, – teigė vienas Ruklos atstovų.

Tyčiojosi ir įkando

Kaip portalą tv3.lt informavo Lietuvos raudonasis kryžius, psichologas T. Kelpša pas juos dirbo nuo 2021 m. rugsėjo 20 d. iki 2022 m. kovo 18 d. Vyras dirbo Medininkų užsieniečių registracijos centre, bet kurį laiką pavadavo kolegą Pabradės užsieniečių registracijos centre.

Po šios datos T. Kelpša išėjo iš darbo savo noru ir įsidarbino Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Lietuvos raudonojo kryžiaus komunikacijos atstovė Luka Lesauskaitė teigia, esą dėl T. Kelpšos jo darbo Raudonajame kryžiuje metu skundų nebuvo sulaukta. Valstybės sienos apsaugos tarnyboje T. Kelpša iki skundo padavimo ir atleidimo dirbo apytiksliai dvi savaites.

Trys vyrai teigia, kad seksualiai jie buvo išnaudojami apytiksliai 30 dienų, visa tai vyko šių metų kovo mėnesį. Policijos pareigūnams vyrai teigia perdavę nuotraukas ir filmuotą medžiagą, kur užfiksuota, kaip psichologas ne jiems padeda, o seksualiai prievartauja.

Jie pasakoja, kad psichologas Tomas atėjo siūlydamas savo pagalbą. Iš pasakojimo galima suprasti, kad psichologas teigė galintis padėti visiems šiems trims vyrams, sudarė įspūdį, kad jį specialiai padėti siuntė Migracijos departamentas, esą jis kuruoja visų homoseksualių migrantų reikalus.

Pasak šių trijų vyrų, psichologas paprašė pasirašyti ant balto popieriaus lapo anglų ir arabų kalbomis, o to nepadarius grasino pasodinsiantis į kalėjimą. Nė vienas iš vyrų nežino, kam tiksliai to reikėjo. Galbūt tai prašymas, kad psichologas pasieniečiams galėtų įrodyti, jog jam būtina nuolat matytis su migrantais.

Vyrus psichologas arba išsikviesdavo į savo „kabinetą“, kuris buvo įkurdintas konteineryje, arba pats ateidavo į gyvenamąjį konteinerį. Vienas iš migrantų pasakojo kartą apsimetęs, kad klausosi muzikos socialiniame tinkle „Tik Tok“, bet iš tiesų filmavo psichologo veiksmus. Kitais kartais psichologas esą iš ryto, kokią 6 valandą, atsiųsdavo žinutę kuriam nors iš jų, kad būtų pasiruošęs, nes ateis vėliau. Jie teigia, kad psichologas vengė naudoti prezervatyvus sekso metu.

„Vieną kartą buvo taip, kad aš nesugebėjau susijaudinti, mano penis nesukietėjo, tai jis pradėjo mane įžeidinėti, gėdinti. Aš buvau toks pavargęs, jaučiausi sergantis, o jis man įkando. Paskui, kai pranešėme, gydytojai nufotografavo. Aš taip pat bijojau dėl ŽIV, tai gydytojai suleido man vaistų ir davė tablečių, bet aš labai blogai toleruoju tas vakcinas nuo ŽIV ir tabletes“, – pasakojo vienas iš vyrų.

Policijoje apklausinėjo visą naktį

Kai trys migrantai kreipėsi į atstovę, dirbusią su organizacija „Gydytojai be sienų“, informacija buvo perduoda teisėsaugos institucijoms, todėl jie buvo apklausiami policijoje. Vienas iš migrantų teigia, kad pareigūnai jį į apklausą nusivedė apie 22 valandą vakaro, o apklausa esą baigėsi tik apie 8 valandą ryte.

Vyro teigimu, jo emocinė būsena buvo baisi, jis pavargo, buvo neišsimiegojęs, prašė daryti pertraukas. Galiausiai, remiantis jo paties pasakojimu, vyras apsivėmė, jam iškvietė greitąją pagalbą.

„Policijos nuovadoje aš jaučiausi kaip mirštantis, labai blogai jaučiausi. Aš apsivėmiau. Aš kalbėjau labai ilgai, jie klausinėjo tarsi aš būčiau nusikaltėlis. Tada atvyko greitoji ir suleido man injekciją“, – sako pašnekovas.

Portalas tv3.lt kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą pasiteirauti apie vykdytą apklausą, ar išties ji buvo vykdoma naktį ir taip ilgai, ar tikrai vienam iš apklausiamųjų pasidarė taip bloga, kad teko kviesti greitąją medicinos pagalbą, bet komisariato atstovė Julija Samorokovskaja nurodė, kad į viską turėtų atsakyti ikiteisminį tyrimą kuruojantis prokuroras Tomas Čepelionis.

Prokuratūros atstovė savo ruožtu sakė, jog į klausimus apie ikiteisminį tyrimą atsakys prokurorui sugrįžus iš atostogų, kiek tai nekenkia pačiam tyrimui, tačiau dėl apklausos vykdymo vis tik nurodė kreiptis į Vilniaus policijos atstovus. Deja, Vilniaus policija nepateikė atsakymo dėl apklausos vykdymo, tik pareiškė, kad jeigu migrantams atrodo, kad policijos pareigūnai netinkamai atliko savo pareigas, jie gali pateikti skundą policijos įstaigos vadovui su prašymu įvertinti jų elgesį.

„Po to, kai suleido injekciją, atėjo pas mane su vertėju ir pasakė, kad jeigu nepabaigsime, nebus bylos. Aš buvau labai pavargęs. Bet kai pamatė mane iš naujo, kaip aš atrodžiau, tai pabaigė labai greitai, pasakė kur pasirašyti. Tada pakvietė jį (parodė į kitą iš nukentėjusių vyrų), kad jis toliau tęstų, bet jis buvo nemiegojęs visą naktį. Jis irgi buvo policijos nuovadoje visą naktį, tik kitame kambaryje“, – pasakojo vaikinas.

Lietuva pagamins „vilkų gaują“ Europai

Rukloje viešėjęs ir su išnaudotais vyrais susitikęs Seimo narys T. Tomilinas teigia, kad ši seksualinio išnaudojimo istorija atskleidžia sistemines bėdas: nelaisvėje registracijos centruose laikomi migrantai susiduria su smurtu bei kankinančiomis sąlygomis, jie neturi normalių galimybių skųstis, nes neturi teisininkų, nežino įstatymų, o informacijos trūkumas leidžia manipuliuoti šiais žmonėmis.

„Nenuostabu, kad toks atvejis galėjo atsitikti, kai visagaliu save pristatantis žmogus gali reikalauti praktiškai bet ko. Mes turime keisti iš esmės pačias sąlygas. Turime nustoti vaidinti, kad problemų nėra, mes turime milžinišką žmogaus teisių problemą“, – sako T. Tomilinas.

Parlamentaras pažymi, kad šiuo metu Lietuva nebepatiria migracijos krizės, migrantų srautai yra sumenkę iki minimumo, todėl valstybė gali skirti dėmesį registracijos centruose esančių migrantų sąlygomis gerinti ir apsaugai užtikrinti. „Kuo greičiau turi būti priimtas ir politinis sprendimas dėl jų laisvės apribojimo nutraukimo, integracijos į darbo rinką“, – sako T. Tomilinas.

Ruklos pabėgėlių priėmimo centro atstovai parlamentarams taip pat išsitarė besibaiminantys, kad Lietuvos politika migrantų iš Artimųjų Rytų atžvilgiu pagamins „vilkų gaują“ Europai. Šis centras yra pavaldus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, todėl jame dirbantys darbuotojai mąsto apie socialines pasekmes tiek Lietuvos, tiek kitų Europos šalių visuomenėms.

Vienas šio centro darbuotojas sakė, kad Migracijos departamento darbuotojai nepraneša migrantams, kokius sprendimus jų atžvilgiu priima teismai, valstybės skiriamų advokatų darbą jis pavadino „klaikiu“ ir stebėjosi, kodėl žmonės marinuojami centruose po devynis ir daugiau mėnesių, kai nėra jokios to prasmės: jie jau seniai galėjo arba dirbti Lietuvoje, arba būtų išvykę į kitas šalis, kur turi giminaičių.