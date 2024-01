Iš Pinskuvienės – kritikos strėlės: „Kiek rašyta, kiek prašyta, o dėmesio nulis“

Anot jos, nors žmonės raginami naudotis viešuoju transportu, jiems nėra sudaromos palankios sąlygos.

Pinskuvienė: „Kiek rašyta, kiek prašyta, o dėmesio nulis“

Ž. Pinskuvienė trečiadienį socialiniuose tinkluose pasipiktino autobusų stotelėmis be stogų ir užuovėjų.

„Lietus, sniegas, kiaurai košiantis vėjas!

Autobusų stotelės prie REGIONINIŲ kelių dažnai – plynam lauke.

Kiek rašyta, kiek prašyta – dėmesio iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, kuri turi pasirūpinti keleivių saugumu – 0!“ – „Facebook“ rašo ji.

Merė pastebi, kad viešai raginama naudotis viešuoju transportu, „nors dėl to nepajudinama nei piršto“.

„Pradžiai nupirkta ir bus įrengta keleivių laukimo stotelės Širvintų mieste Plento g., prie „Atžalyno“ progimnazijos ir prie Kielių k., Širvintų seniūnijoje.

Mažas žingsnelis dėl autobusais važiuojančių žmonių, kuris, labai tikiuosi, paskatins susiimti ir Kelių direkciją“, – tikina ji.

Prioritetiniai LAKD darbai 2024 metais

Primename, kad LAKD šių metų pradžioje nurodė, kokius prioritetinius darbus ketina atlikti.

Tolesnis didžiausio nepriklausomos Lietuvos kelių infrastruktūros projekto „Via Baltica“ nuo Marijampolės iki Lietuvos–Lenkijos sienos įgyvendinimas – darbai bus tęsiami techniškai sudėtingiausioje ir ilgiausioje, beveik 16 km siekiančioje atkarpoje.

Tęsiami darbai prasčiausios būklės magistraliniame kelyje Vilnius–Utena: ketinama užbaigti kelio atkarpos nuo Riešės iki Molėtų projektavimo darbus bei paskelbti naujausius planus dėl ruožo nuo Molėtų iki Utenos atnaujinimo.

Netoli Ruklos karinio poligono planuojama pradėti Jonavos aplinkkelio statybos darbus, pertvarkyti šalia Rūdininkų karinio poligono esantį kelią Pirčiupiai–Jašiūnai, pradėti kelio Mikašiūnai–Rūdininkai ir kelio Ąžuolijai–Juodšiliai–Jašiūnai. atnaujinimo darbai.

Bus tęsiama tilto per Nerį (A. Meškinio) rekonstrukcija, vykdomas kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai estakados (Sargėnų) kapitalinis remontas, planuojamas atnaujinti Trakų viaduko kapitalinį remontą, pradėti rekonstruoti tiltus per Nevėžį, Šuniją, Dubysą, pradėti laikinojo tilto per Kruną statybas.

2024 m. Kelių direkcija planuoja pradėti pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida (atkarpos pro Juodkrantę link Pervalkos, ties Pervalka bei nuo Pervalkos ir Preilos jūros link) tvarkymo darbus. Čia bus tęsiami pradėti pėsčiųjų ir dviračių tako ties Birštonu bei pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Kretingos iki Vydmantų tiesimo darbai, planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką valstybinės reikšmės krašto kelio Vilnius–Polockas (Vilniaus r.) dalyje.

Toliau tęsis ir šiemet pradėta LAKD transformacija. Gavus akcininko pritarimą, planuojama keisti įmonės pavadinimą ir atnaujinti prekės ženklą, gerinti klientų aptarnavimą, susitelkti ties veiklos efektyvinimo procesais.