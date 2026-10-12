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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Oleko – naujausia žinia dėl JAV karių: „Žinau jų įsipareigojimą“

2026-10-12 18:47 / šaltinis: ELTA
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2026-10-12 18:47
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Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako neturintis raštiško patvirtinimo dėl rotacinių JAV karių batalionų grįžimo į Lietuvą, tačiau tikina, kad Vašingtono įsipareigojimą užtikrina Lietuvos pastangos stiprinti savo gynybą.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)
GALERIJA (6)

Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako neturintis raštiško patvirtinimo dėl rotacinių JAV karių batalionų grįžimo į Lietuvą, tačiau tikina, kad Vašingtono įsipareigojimą užtikrina Lietuvos pastangos stiprinti savo gynybą.

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„Kol kas tokia žodinė, bent aš žinau, yra informacija, kad yra pažadėta, kad jie (JAV kariai – ELTA) dar prieš galutinį pajėgų persvarstymą (Europoje – ELTA) sugrįš į Lietuvą anksčiau. (…) Kokių žinių kitokių, kiek man žinoma, mūsų vykdomosios valdžios atstovai nėra gavę, nėra indikavę, tai mes ruošiamės JAV karių priėmimui ir kalbame apie jų nuolatinį buvimą čia, Lietuvoje“, – „Lietuvos ryto“ televizijai pirmadienį sakė J. Olekas.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimo pirmininkas Juozas Olekas

Trumpas anksčiau kalbėjo apie JAV bazę Lietuvoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę JAV karinę bazę. 

Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotacijos principu – rotacijai pasibaigus, birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. 

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Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. Tiesa, jau paskelbta, kad amerikiečių kariai į Lietuvą turėtų grįžti spalio pabaigoje.

„Kol kas tokio dokumento, kuris neleistų kažko pakeisti (sprendimo dėl JAV karių dislokavimo – ELTA), bet žinau jų įsipareigojimą, kuris yra perduotas mūsų pusei, kad jie šiais metais pas mus atvyks ir čia įsikurs, mes dedame dabar kitas pastangas, kitus sprendimus priiminėjame, kad jų įsikūrimas čia virstų nuolatine baze“, – teigė J. Olekas.

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Seimo pirmininko teigimu, Vašingtonas vertina Lietuvos pastangas šaliai investuojant į savo gynybą.

„Amerikiečiai grįžta į Lietuva todėl, bent (…) kiek kalbėjomės, kad Lietuva rodo dideles pastangas stiprinti savo gynybą, turi gerą santykį (JAV – ELTA) įsigijimų srityje, tai yra tie dalykai, kurie labai (…) pozityviai priimami amerikiečių pusės, nesvarbu, su kuo mes kalbėtume – ar kongresmenais, ar Baltuosiuose rūmuose, ar Gynybos departamente“, – aiškino jis.

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„Visada yra pabrėžiama – jūs esate vienas pavyzdžių tarp Europos valstybių, todėl mes esame ir būsime kartu su jumis“, – tikino J. Olekas.

JAV žiniasklaida skelbė, kad Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkst. JAV karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkst. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkst. JAV karių, iš jų apie 10 tūkst. – Lenkijoje.

Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.

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Kas
Kas
2026-10-12 19:36
jau kas bet koliekas tai jau žino įsipareigojimus ir auksinių šaukštų kainas.
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