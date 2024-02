Iš Landsbergio – griežtas tonas Vakarams: „Europa susiduria su iššūkiais, galinčiais tapti 5 straipsnio išbandymu“

Vakarų neveiksnumas, ant G. Landsbergio, gali priversti prie pasaulio destabilizacijos, kurios Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir siekia.

„Gera praktika yra sąžiningai vertinti dalykus – su visu jų niūrumu. Ir jei nesukelsime sau šoko, kad vėl imtume veikti, bus dar blogiau. Ukrainoje, visoje Europoje ir galbūt visame pasaulyje.

Ukrainai trūksta amunicijos ir ji priversta atsitraukti, Europa susiduria su iššūkiais, galinčiais tapti 5 straipsnio išbandymu, o pasaulyje atsiranda nestabilumas, nes autokratus padrąsina Rusijos veiksmai ir mūsų atsargus atsakas. Tai nėra pesimizmas. Tai faktas.

Nepagrįstas optimizmas yra saviapgaulė, jis mus demobilizuoja. Kaip galime tikėtis įtikinti visuomenę skirti daugiau lėšų gynybai, laikytis griežtesnės pozicijos prieš Rusiją ir remti rytinio flango šalis, jei lyderiai nepripažįsta, kad to skubiai reikia?“, – kėlė klausimą G. Landsbergis.

During the Munich conference I was asked why I am so gloomy. Well, somebody has to tell it like it is, so here’s how it is: Things are not going well. 🧵 pic.twitter.com/NPu3y9SnP3