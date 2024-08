Internete plinta skandalinga istorija, kaip klaipėdietė atvyko į Edo Sheerano koncertą: „Košmaras“

U. Zubavičiūtė koncerto laukė beveik metus. Vos pasirodžius informacijai, kad Kaune koncertuos britų žvaigždė E. Sheeranas, 2023 m. spalio mėnesį klaipėdietė savo vardu nusipirko du bilietus.

Nesklandumai prasidėjo dar iki koncerto. Visiems bilietų pirkėjams buvo nurodyta, kad skaitmeninius bilietus jie gaus iki koncerto pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu. U. Zubavičiūtė savo bilietus rankose turėjo laikyti vėliausiai liepos 20 d., tačiau iki šios datos jų vis dar neturėjo nei el. pašte, nei savo „Bilietai.lt“ paskyroje. Tik išsiuntusi laišką renginio organizatoriams, ji gavo bilietus. Iki koncerto buvo likusios keturios dienos.

Edo Sheerano koncertas (16 nuotr.) Edo Sheerano koncertas Kaune (nuotr. Mark Surridge) Edo Sheerano koncertas Kaune (nuotr. Mark Surridge) Edo Sheerano koncertas Kaune (nuotr. Mark Surridge) +12 Edo Sheerano koncertas Kaune (nuotr. Mark Surridge) Edo Sheerano koncertas Kaune (nuotr. Mark Surridge) Edo Sheerano koncertas Kaune (nuotr. Mark Surridge) Edo Sheerano koncertas Kaune (nuotr. Mark Surridge) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo) Edo Sheerano koncertas (nuotr. skaitytojo)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. Edo Sheerano koncertas

Nei koncerto, nei pinigų

Rugpjūčio 4 d. Ugnė su draugu iš Klaipėdos atvyko į Kauną pamatyti reginio, kurio taip laukė. Tačiau tikrinant bilietus jiems pasakyta, kad „kažkas negerai su bilietais, eikite prie informacinio langelio“. Valandą pralaukusi eilėje, Ugnė iš bilietų platinimo įmonės „Bilietai.lt“ darbuotojos išgirdo, esą jos bilietai perparduoti.

„Paaiškinu, kad bilietų neperpardavinėjau ir kad juos apskritai gavau tik išsiuntus laišką organizatoriams likus keturioms dienoms iki koncerto, nes niekas taip ir neatsiuntė bilietų. Parodau visus įrodymus“, – teigia U. Zubavičiūtė.

Paaiškėjo, kad banko sąskaita, į kurią pervesti pinigai už bilietus, nėra nei Ugnės, nei jos draugo. Anot U. Zubavičiūtės, „Bilietai.lt“ darbuotoja patvirtino, jog mato galimo bilietų savininko vardą ir sąskaitos numerį, tačiau dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) negali jų viešinti.

Taigi U. Zubavičiūtė su draugu prarado galimybę patektį į koncertą, mat paaiškėjus, kad bilietai perparduoti arba pasiūlyti parduoti, jie iš karto tampa negaliojančiais. Dėl prarastų bilietų „Bilietai.lt“ darbuotoja pasiūlė Ugnei kreiptis į bendrovę, o vietoje jų įsigyti naujus bilietus.

U. Zubavičiūtė to atsisakė, nes už bilietus ir taip buvo sumokėjusi apie 250 eurų, o įsigydama naujus būtų paklojusi dar bent 212 eurų. O kur dar papildomos išlaidos kelionei iš Klaipėdos į Kauną. Šitaip klaipėdietė liko be koncerto ir be pinigų.

„Ne tik, kad turėjau kovoti už savo bilietus ir savo pinigus, vis tiek likau plika basa, bet dar ir klausytis nepasitenkinusių, taip pat dėl vienokios ar kitokios priežasties eilėje laukiančių žmonių. Chaosas ir košmaras kažkoks. Nekalbu apie keliones išlaidas ir kad tai turėjo būti šventė, virtusi „šūdu ir nieku“, – piktinosi moteris.

Primename, kad koncerto bilietai buvo vardiniai, siekiant apsisaugoti nuo sukčių ir perpardavinėtojų. Kartu su bilietais buvo tikrinami ir asmens dokumentai.

„Renginio bilietai yra personalizuoti – tai reiškia, kad norint patekti į renginio vietą, reikės pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Bilietai prieinami tik skaitmeniniu formatu, įsigyti popierinio bilieto varianto galimybės nebus. Tokiu būdu siekiama išvengti bilietų perpardavimo ir galimo sukčiavimo atvejų“, – prieš E. Sheerano koncertą teigė organizatoriai.

„Bilietai.lt“: bilietas galėjo būti parduotas pakeitus paskyros duomenis

„Bilietai.lt“ pakomentavo, kodėl bilietas galėjo būti perparduotas be klientės žinios.

„Patikrinus minėtos vartotojos paskyrą, matome, kad šios paskyros duomenys buvo pakeisti, bilietas perparduotas ir pinigai pervesti perpardavimo procese nurodytais duomenimis. Nustatyti, kodėl buvo pakeisti paskyros duomenys, nėra mūsų įmonės kompetencija“, – teigia įmonės biuro administratorė Rimantė Čereškienė.

„Bilietai.lt“ primena, kad neatsargiai elgiantis internete, kyla rizika ne tik prarasti prisijungimus prie įvairių paskyrų, bet ir patirti finansinių bei kitų nemalonumų

„Visada primygtinai rekomenduojame nenaudoti tų pačių slaptažodžių jungiantis prie skirtingų paskyrų, būti atsargiems jungiantis prie viešojo Wi-Fi tinklo, neatidarinėti neaiškių nuorodų ir laikytis kitų saugaus elgesio internete rekomendacijų“, – įspėja „Bilietai.lt“ atstovė.

Įmonė taip pat sureagavo į kritiką, kad bilietus atsiuntė likus vos keturioms dienoms iki koncerto ir tik klientės prašymu. Pasak R. Čereškienės, bilietus atsiųsti tik prieš renginį yra įprasta pasaulinė tokio lygio renginių praktika.

„Bilietai į Ed Sheerano koncertą visiems dalyviams buvo išsiųsti likus 11–12 dienų iki renginio“, – komentuoja „Bilietai.lt“ biuro administratorė.

„Šiuo konkrečiu atveju, kadangi bilietai buvo perparduoti antrinėje rinkoje, pirmieji gauti bilietai kontrolės metu tapo negaliojančiais“, – priduria ji.

Jeigu vartotoja dėl šio atvejo kreipsis į teisėsaugos institucijas, „Bilietai.lt“ pažada bendradarbiauti ir suteikti institucijoms turimą informaciją, reikalingą šiam atvejui ištirti.

Ar šiuo atveju klientė galės prašyti kompensacijos iš „Bilietai.lt“, įmonė kol kas neatsakė. Gavę komentarą, straipsnį papildysime.

Tokiu pat būdu nukentėjo daugiau žmonių

U. Zubavičiūtė ketina ir toliau aiškintis situaciją, tačiau bilietų platintojo atsakymas jai kelia dar daugiau klausimų.

„Bet kokiu atveju toliau aiškinsiuos, kadangi prie paskyros prisijungti galiu, reiškia, jokie duomenys nekeisti, nes mano slaptažodis ir prisijungimo vardas galioja. O „Bilietai.lt“ taip ir neatsakė į mano pateiktą klausimą atsako: kodėl buvo pažeistos mano kaip prisiregistravusio vartotojo privatumo teisės ir be mano leidimo ar įgaliojimo parduotas mano turtas – vardiniai bilietai?“ – klausia pašnekovė.

Aiškėja, jog tokiu pat būdu nukentėjusių vartotojų yra ir daugiau. U. Zubavičiūtė pasakoja, kad su ja susisiekė žmonės, kuriems nutiko ta pati situacija – bilietai be jų žinios buvo perparduoti.

„Šie žmonės taip pat pirko bilietus 2023.10.30, kaip ir aš. Lygiai taip pat, kaip ir aš, negavę bilietų dar kartą kreipėsi jau elektroniniu paštu ir bilietus gavo likus porai dienų iki koncerto.

Lygiai taip pat nebuvo įleisti į koncertą ir ale jų paskyros duomenys buvo pakeisti ir bilietai perparduoti“, – feisbuke dalijasi U. Zubavičiūtė.

Klaipėdietė paprašė bilietų platintojo patikslinti, kokia jos paskyros informacija buvo pakeista, jeigu prie paskyros ji vis dar gali prisijungti, taip pat kada galimai pakeisti paskyros duomenys ir perparduoti bilietai.

VVTAT: klientai gali prašyti bilieto ir kitų išlaidų kompensavimo

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) patvirtina, jog pastaruoju metu sulaukia vartotojų užklausų dėl su E. Sheerano koncertu susijusių situacijų, kai vartotojai negalėjo pasinaudoti turimais bilietais ar prieš koncertą negavo bilietų, buvo informuoti, kad užsakymas perkant bilietą nesusiformavo ir pan.

„Šiuo metu turime ir 8 užregistruotus vartotojų prašymus, tačiau jie nėra būtent dėl įvardintos problemos.

Gauti prašymai susiję su personalizavimu ir, kaip teigia vartotojai, netinkamos informacijos pateikimu apie tai, nesuteiktos galimybės repersonalizuoti [bilietus], neatsiunčiamų bilietų, bilietus įdėjus į perpardavimo svetainę“, – komentuoja tarnybos atstovė Dalia Malinauskienė.

Visgi tokios situacijos yra pavienės, o nusiskundimų sistemiškumo VVAT nepastebi.

Vartotojams tarnyba pataria problemą spręsti pirmiausia su bilietų pardavėju. Jeigu vartotojui susitarti su bilietų pardavėju nepavyksta, jis gali kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.

„VVTAT kiekvieną ginčą vertina individualiai pagal pateiktus įrodymus, ginčo šalių paaiškinimus. Vartotojui labai svarbu suformuluoti savo reikalavimą. Jis gali prašyti atlyginti ne tik bilieto išlaidas, bet ir kitas turėtas išlaidas (nuvykimo iki renginio vietos, apgyvendinimo ir pan.), jei turi jas pagrindžiančius įrodymus“, – paaiškina D. Malinauskienė.

Bilietų platintojas jau yra gavęs baudą

VVTAT tikina kol kas negavusi U. Zubavičiūtės prašymo, tačiau pažada: „Situaciją nagrinėtume ir vertintume.“ Pasitvirtinus, kad U. Zubavičiūtė bilietų nepardavė, o platintojas tai atliko be vartotojos žinios, klaipėdietė turėtų teisę į bilietų kainos susigrąžinimą ir kitų patirtų nuostolių atlyginimą.

„Tačiau šią situaciją reikėtų įvertinti individualiai, atsižvelgiant į abiejų ginčo šalių paaiškinimus ir pateiktus įrodymus“, – pažymi D. Malinauskienė.

VVTAT ne pirmą kartą sulaukia vartotojų prašymų dėl UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ veiklos. Šiais metais gauta apie 30 prašymų, per 2023 metus – apie 50.

„Daugiausiai vartotojai skundžiasi dėl neįvykusių renginių ir pinigų už bilietus grąžinimo, kiek mažiau skundžiasi dėl renginio kokybės ar kitų priežasčių. Kiekvienas ginčas nagrinėjamas individualiai vertinant pateiktus įrodymus, apie 30 proc pateiktų prašymų išsisprendžia, nes vartotojas ir paslaugos teikėjas po VVTAT kreipimosi išsprendžia savo ginčą taikiai“, – teigia D. Malinauskienė.

2023 m. VVTAT skyrė UAB „Nacionalinis bilietų platintojas“ 2200 eurų baudą už netinkamą informacijos vartotojams teikimą.