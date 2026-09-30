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Inovacijų agentūros darbuotojų partinės priklausomybės klausimas – Antikorupcijos komisijoje

2026-09-30 11:34 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-30 11:34
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Seimo Antikorupcijos komisija norėtų išsiaiškinti, kokioms politinėms patijoms priklauso dauguma reorganizuojamos Inovacijų agentūros darbuotojų.

Seimas (nuotr. R. Riabovo/BNS)

Seimo Antikorupcijos komisija norėtų išsiaiškinti, kokioms politinėms patijoms priklauso dauguma reorganizuojamos Inovacijų agentūros darbuotojų.

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Toks klausimas iškilo trečiadienį komisijai aiškinantis aplinkybes dėl šios įstaigos pertvarkos, darbuotojų atleidimo ir naujų pareigybių steigimo. Komisija situaciją vertina gavusi darbuotojų kreipimąsi dėl įstaigos struktūrinės pertvarkos skaidrumo – pasak jų, pokyčiai su jais nederinami. 

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Komisija jokio sprendimo nepriėmė ir klausimo svarstymą tęs, ji taip pat ketina kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) siekiant išsiaiškinti, kokios galimybės gauti informaciją apie agentūros darbuotojų politinį priklausomumą.   

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STT direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius sako, kad tai padaryti įmanoma.

„Galima būtų apie tai diskutuoti, bet duomenys apie priklausymą politinėms partijoms yra ypatingi asmens duomenys ir yra tam tikrų duomenų teikimo ribojimų, – komisijos posėdyje sakė E. Radzevičius. – Techniškai, matyt, galima apie tai diskutuoti.“

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Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas siūlė įvertinti, kokių partijų atstovai dirba agentūroje. 

„Kokių politinių partijų atstovai sudaro daugumą organizacijos darbuotojų? Kad nebūtų taip, kad vienų partijų atstovai įdarbinami, o kiti, protestuodami prieš tai, trikdo įstaigos veiklą. Nenorėčiau, kad socialdemokratai atleidinėtų kitų partijų darbuotojus, kurie galbūt per politinę protekcionizmo liniją yra tapę agentūros darbuotojais ir šiandien trukdytų įstaigos optimizavimui“, – komisijos posėdyje kalbėjo A. Zuokas.

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„Nei vardas, nei pavardė mūsų nedomina, o tik statistiniai duomenys, ta vadinamoji švieslentė“, – kalbėjo parlamentaras.

Konservatorius Jurgis Razma taip pat siūlė STT įvertinti agentūros darbuotojų partiškumą.

„Ar jie gali paimti agentūros darbuotojų sąrašą, sulyginti su Teisingumo ministerijoje esančių partijų narių duomenų bazėmis ir duoti tą statistiką, kaip yra. Gal nėra sudėtinga“, – posėdyje teigė politikas.

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Tuo metu demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė teigė nemananti, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija ar agentūros direktorė „užsiima kažkokiais partiniais valymais“.

„Vyksta reorganizacija ir, panašu, matant darbuotojų nusiskundimus, kad vyksta ne visai tinkamai greičiausiai“, – teigė ji.

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Komisijos pirmininkas konservatorius Arvydas Anušauskas tikino, kad jam būtų siurprizas, jeigu paaiškėtų, kad agentūroje „vyksta valymas pagal partinį požymį“: „Manau, kad taip nėra.“ 

Atleidžiama 55 darbuotojų

Inovacijų agentūros vadovė Monika Paulė komisijos posėdyje teigė, kad dėl reorganizavimo atleidžiama 16 proc., arba 55 darbuotojai.

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A. Anušausko duomenimis, iš agentūros išeina 81 žmogus, nes dalis jų nesutiko su naujomis darbo sąlygomis

BNS rašė, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra įpareigojusi naują Inovacijų agentūros vadovę M. Paulę, kuri agentūrai vadovauja nuo gegužės vidurio, dirbti trečdaliu efektyviau – jai keliamas lūkestis etatų skaičių sumažinti nuo maždaug 350 iki 233–273, arba apie 22–34 proc.

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M. Paulė BNS yra sakiusi, kad siekiant įvykdyti šiuos tikslus ir lūkesčius planuojama optimizuoti įstaigos veiklą, o pokyčiai bus juntami jau šiemet.

Dabar Inovacijų agentūroje dirba 350 žmonių.

Ji buvo įkurta 2022-aisiais, kai buvo sujungtos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) inovacijų veikla, Lietuvos verslo paramos agentūra ir „Versli Lietuva“.

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