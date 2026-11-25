Kaip pranešė policija, lapkričio 24 d. apie 23.00 val. Klaipėdoje, S. Nėries g., gydymo įstaigoje, 1976 m. gimusi moteris kelis kartus galimai trenkė 1961 m. gimusiai darbuotojai.
1976 m. gimusimoteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėtas tyrimas dėlviešosios tvarkos pažeidimo (pagal LR BK 284 str.).
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