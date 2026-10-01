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TV3 naujienos > Lietuva

Ilgesnis gyvenimas turi kainą: gydytoja paaiškino, kas nutinka dažnam

2026-10-01 12:35 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-01 12:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ilgesnis gyvenimas yra didelis medicinos laimėjimas, tačiau amžėjant didėja rizika susirgti lėtinėmis ligomis. Todėl minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną svarbu kalbėti ne tik apie ilgaamžiškumą, bet ir apie tai, kaip sergant išsaugoti gerą savijautą, savarankiškumą bei gyvenimo kokybę.

Ilgesnis gyvenimas turi kainą: gydytoja paaiškino, kas nutinka dažnam (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (20)

Ilgesnis gyvenimas yra didelis medicinos laimėjimas, tačiau amžėjant didėja rizika susirgti lėtinėmis ligomis. Todėl minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną svarbu kalbėti ne tik apie ilgaamžiškumą, bet ir apie tai, kaip sergant išsaugoti gerą savijautą, savarankiškumą bei gyvenimo kokybę.

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Neretai manome, kad sergant lėtine liga svarbiausia yra vartoti vaistus. Vis dėlto moksliniai tyrimai rodo, kad net iki 80 proc. lėtinių ligų išsivysto dėl sveikatai nepalankios gyvensenos, pavyzdžiui, antro tipo cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, nutukimas, podagra. Todėl itin svarbu keisti kasdienius įpročius ir nuolat stebėti ligos eigą. Šiame procese pagrindinis vaidmuo tenka šeimos gydytojo komandai ir joje dirbančiam gyvensenos medicinos specialistui.

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Nustačius diagnozę, sveikatos priežiūra nesibaigia – paciento būklė pagal individualų planą stebima toliau.

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„Lėtinės ligos dažnai progresuoja tyliai. Žmogus gali jaustis neblogai, nors tyrimai jau rodo, kad ligos valdymą reikia koreguoti. Dėl to pacientui taikoma ilgalaikė sveikatos būklės stebėsena, kuri yra tokia pat svarbi kaip ir gydymas“, – sako šeimos gydytoja Giedrė Baršauskienė.

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Lėtinių ligų stebėsenai – visa komanda 

Šioje stebėsenoje dalyvauja visa šeimos gydytojo komanda. Šeimos gydytojas kontroliuoja gydymą, vertina tyrimų rodiklius ir prireikus koreguoja vaistų dozes. Slaugytojai primena apie profilaktinius apsilankymus, matuoja sveikatos rodiklius ir padeda laikytis gydymo plano. Gyvensenos specialistas padeda pacientui keisti kasdienius įpročius – subalansuoti mitybą, pritaikyti saugų fizinį aktyvumą, valdyti stresą ir pagerinti miego kokybę.

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Toks funkcijų pasidalijimas leidžia pasiekti geresnių rezultatų valdant cukrinį diabetą, arterinę hipertenziją ar širdies nepakankamumą.

„Kai pacientas reguliariai dalyvauja stebėsenoje, galima anksčiau nustatyti sveikatos būklės pokyčius ir imtis veiksmų dar neatsiradus komplikacijų. Tai padeda išvengti ligos paūmėjimo ir rečiau prireikia gydytis ligoninėje. Tinkamai kontroliuojamos ligos leidžia gyventi visavertį gyvenimą“, – sako Valstybinės ligonių kasos Paslaugų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė Diana Prochorova.

Ligonių kasa primena, kad sergant lėtine liga, net ir jaučiantis gerai, būtina planingai lankytis pas šeimos gydytojo komandą. Reguliari priežiūra ir bendradarbiavimas su specialistais padeda sėkmingai valdyti ligą ar net pasiekti jos remisiją.

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