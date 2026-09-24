Dėl 2 metų Marko kovojanti mama išgirdo sunkius gydytojų žodžius: ligos sustabdyti nepavyks

Žinodama, kad šeima finansiškai nepajėgs viena susidoroti su tuo, kas gali laukti artimiausiu metu, Gražina pati ryžosi kreiptis pagalbos. Ne tada, kai ateis skaudžiausia diena, o dabar – kol Markutis dar šalia jos.
Mama neslepia: šiandien jai tenka galvoti ne tik apie sergantį sūnų, bet ir apie tai, kaip šeima pajėgs su juo atsisveikinti, jei gydytojų žodžiai išsipildys.
Mintys apie būsimas laidotuves, jų išlaidas ir kitus praktinius rūpesčius užima vietą ten, kur Gražina labiausiai norėtų palikti tik savo vaiką – jo apkabinimus, balsą ir kiekvieną kartu praleistą akimirką.
Todėl pagalbos šeimai reikia jau dabar. Kiekviena paaukota suma gali nuimti bent dalį finansinės naštos nuo mamos pečių ir leisti jai šiandien negalvoti, iš kur reikės gauti pinigų tam, kam nė viena mama nenori ruoštis. Leisti jai tiesiog būti šalia Markučio – laikyti jį už rankos, apkabinti ir likusį laiką skirti ne rūpesčiams, o savo vaikui.
Fondas „Tuk Tuk Širdele“ kviečia visus, galinčius prisidėti, padėti Markučio šeimai jau šiandien. Net ir nedidelė parama šiuo metu reiškia labai daug – ji dovanoja mamai tai, ko nenupirksi už jokius pinigus: galimybę savo laiką ir dėmesį skirti sūnui.
Galvoja apie lėšas laidotuvėms
Jai tenka galvoti, kaip reikėtų atsisveikinti su sūnumi, kaip pasirūpinti laidotuvėmis ir iš kur tam rasti lėšų. Visa tai – tuo metu, kai labiausiai norėtų negalvoti apie nieką kitą, tik laikyti Markutį šalia, būti su juo ir visas savo mintis bei jėgas skirti vaikui.
„Aš nežinau, ar sugebėsiu“, – verkdama fondo „Tuk Tuk Širdele“ vadovei Alinai Šiaulevičiūtei ištarė Gražina. Todėl šiandien ji prašo žmonių pagalbos – ne todėl, kad nori galvoti apie blogiausia, o todėl, kad nebeturi kito kelio ir nori bent šią sunkią naštą trumpam padėti į šalį, kad galėtų tiesiog būti mama šalia savo vaiko.
Medikai šeimai leido suprasti, kad ligos sustabdyti nebepavyks. Dabar Gražina gyvena diena po dienos, būdama šalia sūnaus ir brangindama kiekvieną akimirką kartu. Šeima supranta – jų laikas su Marku gali būti skaičiuojamas jau nebe mėnesiais, o dienomis.
Šiandien fondas „Tuk Tuk Širdele“ kreipiasi į Lietuvos žmones su prašymu padėti šeimai. Ilga ir sunki Marko liga, gydymas, dienos ligoninėse bei nuolatinė kova dėl berniuko sveikatos šeimą išsekino ne tik emociškai, bet ir finansiškai.
Su Gražina fondas susipažino Vilniaus onkologijos skyriuje. „Tuk Tuk Širdele“ ten lanko mamas, kurių gyvenimą vieną dieną pakeitė vaiko diagnozė. Tąkart ten buvo ir Gražina su Marku. Nuo tos dienos prasidėjo jų draugystė.
Sunkius gydytojų žodžius priimti nelengva
Gražina yra keturių vaikų mama. Šeimoje auga dvi dukros ir sūnus Markas. Dar vieno sūnaus ji neteko vos jam gimus. Todėl šiandien moteriai tenka išgyventi ne tik baimę dėl Marko, bet ir sugrįžtančius ankstesnės netekties prisiminimus.
Marko liga į šeimos gyvenimą sugrįžo antrą kartą. Vėl prasidėjo gydymas, tyrimai, dienos ligoninėse, laukimas ir pokalbiai su gydytojais. Gražina visą šį laiką laikėsi vilties ir tikėjo, kad sūnui dar galima padėti.
Tačiau pastarieji pokalbiai su medikais buvo itin sunkūs. Išgirsti žodžiai vilčių mamai nesuteikė. Po jų, pasak šalia šeimos esančios fondo vadovės, Gražinai tiesiog nusviro rankos.
„Tą dieną jai pasakiau: Gražina, būsiu šalia tavęs tiek, kiek reikės“, – prisimena fondo vadovė Alina Šiaulevičiūtė.
Gražina ir šiandien yra šalia savo sūnaus, laukia, tikisi ir kabinasi į kiekvieną galimybę. Juk mamai nustoti tikėti neįmanoma net tada, kai medikų žodžiai tampa vis sunkesni.
Mama dėl visko pasiruošusi viskam
Alina lanko šeimą, klausosi Gražinos ir yra šalia jos šiomis sunkiomis dienomis.
„Mačiau, kaip ji pavargsta, kaip jai skauda. Po sunkių pokalbių su gydytojais jos rankos tiesiog nusviro. Tačiau ji vis tiek yra šalia Marko ir daro viską, ką gali mama dėl savo vaiko“, – pasakoja Alina.
Kartu Gražinai tenka galvoti ir apie tai, apie ką nė viena mama nenorėtų galvoti. Suprasdama situacijos rimtumą ir žinodama, kad finansiškai viena gali nebepajėgti, ji kreipėsi į fondą pagalbos.
„Alina, prašau, padėk man. Aš nežinau, ar sugebėsiu“, – verkdama pasakė Gražina.
Šeimai šiuo metu ypač reikalingas palaikymas. Todėl fondas „Tuk Tuk Širdele“ kreipiasi į žmones prašydamas nelikti abejingiems ir, pagal galimybes, prisidėti finansiškai.
Kiekviena auka šiuo metu yra ne tik finansinė pagalba. Tai ir žinutė mamai, kad sunkiausiomis savo gyvenimo dienomis jai nereikia likti vienai.
Labdaros ir paramos fondas „Tuk Tuk Širdele“
Banko sąskaita: LT29 7044 0901 0840 6338
Paskirtis: Parama Gražinai
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