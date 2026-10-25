Ieškoma Biržuose dingusi 15-metė: išvažiavo į mokyklą ir negrįžo

2011 metais gimusi Ervina Januškevičiūtė spalio 23 d. apie 6 val. 30 min. iš namų Biržuose išvažiavo į mokyklą maršrutiniu autobusu ir iki šiol negrįžo.
Požymiai: ūgis –152 cm, vidutinio kūno sudėjimo, šviešūs banguoti plaukai, iki pečių; mėlynų akių.
Vilkėjo juodą striukę, juodas trikotažines kelnes, juodą palaidinę; avėjo baltus sportinius batus.
Jeigu matėte Erviną arba turite reikšmingos informacijos apie jos buvimo vietą, prašome, skambinkite Skubios pagalbos telefono nr. 112.
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