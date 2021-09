Ieško receptų augančioms kainoms: prezidento patarėjas siūlo atidėti elektros tiekėjo pasirinkimą

„Galima būtų svarstyti, ar nereikėtų prailginti termino, iki kada žmonės, kurie patenka į eilinį liberalizavimo etapą, turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Akivaizdžiai matome, kad kainos yra labai sukilusios, rinkose yra įtampų metas.

Todėl visiškai logiška svarstyti, ar nereikėtų suteikti daugiau laiko pasirinkimui, tam, kad apsiramintų rinkos ir galbūt kainos sugrįžtų į tokį labiau priimtiną mums visiems lygį“, – antradienį žurnalistams sakė prezidento vyriausiasis patarėjas J. Neverovičius.

Tam, anot J. Neverovičiaus, tereikėtų šių metų pabaigos terminą prailginti tiek, kad, jo žodžiais, „pasirinkimai nebūtų tokie drastiški“. Šalies vadovo teigimu, tik 10 proc. gyventojų iki šiol pasirinko nepriklausomą elektros tiekėją.

„Didžioji dauguma dar nepasirinko, dar svarsto. Būtų pats laikas pagalvoti apie tai, kad reikia suteikti daugiau laiko tiems svarstymams“, – teigė prezidento patarėjas.

„Kas liečia kompensacijas, esmė yra prieinamumas. Labai didelė dalis žmonių, kurie jau dabar gali kreiptis dėl kompensavimo šildymui, to nedaro. Matyt, reikia skirti daugiau dėmesio informuoti žmones, panaikinti tam tikrus biurokratinius kliuvinius, kurie yra. Ir, be abejo, įvertinti, ar nereikia paplatinti ar pagilinti to spektro namų ūkių, kurie gali kreiptis dėl kompensacijų“, – pridūrė J. Neverovičius.

Premjerė: diskutuojama atidėti elektros rinkos liberalizavimo terminą

Premjerė Ingrida Šimonytė teigia, kad Vyriausybė netrukus pasiūlys priemones, kaip amortizuoti smarkiai augančias dujų, elektros ir šildymo kainas gyventojams. Viena jų – galimas elektros rinkos liberalizavimo terminų atidėjimas.

„Tikrai Vyriausybė pateiks pasiūlymus, kaip tą šoką, nes vertiname, kad tai laikinas labai staigus padidėjimas ir jis per laiką išsilygins, tai kaip tai išdėstyti per laikotarpį, tam reikės įstatymo pakeitimų“, – antradienį žurnalistams Seime sakė premjerė.

Anot jos, Energetikos ministerija jau ruošia pakeitimus, vyksta diskusijos ir dėl elektros rinkos liberalizavimo galutinės datos atidėjimo.

„Jei matysime, kad tai papildomos naudos vartotojams suteikia, taip pat tą sprendimą pasiūlysime“, – sakė I. Šimonytė.

Ji taip pat pabrėžė, jog bus numatytos papildomos šildymo kompensacijos nepasiturintiems žmonėms.

„Per laiką situacija turėtų išsilyginti ir padidėjimas neturės tokio smūginio efekto vartotojams“, – teigė premjerė.