Į Panevėžio ligoninės vadovo kėdę 19 kandidatų: tarp jų – ir įtakingo Seimo nario žmona

Ne vienas žinomas asmuo

Pirmajame konkurse dokumentus dalyvauti Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovo konkurse buvo pateikę 9 asmenys, bet trys atsisakė dalyvaut – liko šeši. Į konkursą atvyko – penki. Du iš pretendentų pirmajame konkurse surinko reikiamą balų skaičių, bet nepavyko pokalbis su ministru Arūnu Dulkiu, todėl ir buvo paskelbtas antrasis konkursas.

Šįkart tarp 19 kandidatų, pretenduojančių vadovauti Respublikinei Panevėžio ligoninei, yra ne vienas žinomas asmuo.

Be dabartinio Panevėžio ligoninės direktoriaus Arvydo Skorupsko, konkurse dalyvauja Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Panevėžio filialo vadovė Rūta Ramoškienė, Viešosios įstaigos Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro vadovė Rūta Pranculienė, Pasvalio ligoninės vyriausioji gydytoja, Seimo nario, Sveikatos reikalų komiteto pirmininko Antano Matulo žmona Sandra Matulienė, mažesnių Lietuvos miestų ligoninių vadovai.

REKLAMA

REKLAMA

Naujienų portalo JP žiniomis, konkurse pareiškė norą dalyvauti ir už muštynes iš darbo atleistas buvęs Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, dokumentus pateikė ir keli Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojai, administracijos atstovai.

REKLAMA

Nesistebi konkurso dalyvių skaičiumi

Dabartinis Panevėžio ligoninės direktorius A. Skorupskas konkursui užimti ligoninės vadovo postą dokumentus pateikė antrą kartą ir juokauja, kad pirmą kartą nepavyko, mat ne tokias knygas ir vadovėlius skaitė.

„Ruošiuosi antram kartui atsakingai, – pradėjo pokalbį A. Skorupskas ir nesistebi, konkurso dalyvių skaičiumi. – Labai paprastas dalykas. Prieš 5 metus Panevėžio ligoninė turėjo apie 4 mln. kreditorinių įsiskolinimų ir mokumo būsena buvo abejotina. Be to, ligoninė tuomet buvo pakankamai apleista. Dabar situacija kardinaliai pasikeitusi. Panevėžio ligoninė – pirmaujančių ligonių gretose, klestinti ligoninė. Į šią ligoninę daugelis kitos sveikatos įstaigos lygiuojasi.“

REKLAMA

REKLAMA

Dirbti reikia toliau

Pasak ligoninės direktoriaus, jam beveik aišku, kodėl tiek daug asmenų veržiasi į vadovo postą.

„Daugelis mano, kad jau visi darbai atlikti ir, manau, kad „ant gero“ visiems norisi. Tačiau ne viskas padaryta – darbų dar yra daug ir juos visus būtina atlikti. Norint, kad įstaiga toliau klestėtų, reikia dirbti ta linkme nenuleidžiant rankų. Visi turime lūkesčių – jų turiu pats. Noriu tęsti pradėtus darbus ir juos užbaigti bei užtvirtinti, kad Panevėžio ligoninė taptų viena geriausių Respublikinių ligoninių šalyje“, – aiškino A. Skorupskas ir teigė, kad ligoninė yra moderni, o paslaugos teikiamos aukšto lygio.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pratęsti kadencijos be konkurso neįmanoma

Pasiteiravus, jei nepavyktų ir antrasis konkursas, ar ministras A. Dulkys turėtų teisę pratęsti jo kadenciją ir suteikti teisę toliau vadovauti įstaigai, A. Skorupskas atsakė, kad iki konkurso jam pavestą vadovauti ligoninei.

„Pratęsti kadenciją penkeriems metams nėra galimybės. Kitose srityse, jeigu gerai dirbi, dirbti be konkurso galimas variantas, sveikatos srityje tokios galimybės nėra. To nėra numatyta Asmens sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme. Respublikinių ligonių vadovų kadencija – penkeri metai, o pasibaigus kadencijai skelbiamas konkursas“, – kalbėjo A. Skorupskas ir aiškino, kad vadovavimo patirtis, išsilavinimas suteikia teisę dalyvauti konkurse, nes atitinka visus reikalavimus.

REKLAMA

Antro konkurso nesibaimina

Dar dabartinis ligoninės vadovas sako, kad nejaučia baimės dalyvauti antrą kartą konkurse.

„Tikrai nesibaiminu, nes bus, kaip turi būti. Jeigu ir neišrinks vadovauti Panevėžio ligoninei, gyvenimas tuo nesibaigs. Neprapulsiu. Turiu didžiulę patirtį ir ne vieną pasisiūlymą. Iš bado nemirsiu“, – šypteli A. Skorupskas.

Kreipėsi į duomenų apsaugos inspekciją

Konkurso dalyvė Pasvalio ligoninės vyriausioji gydytoja S. Matulienė, nors Pasvalio ligoninei vadovauja nuo praėjusių metu vasaros, taip pat ketina tapti Panevėžio ligoninės direktore.

REKLAMA

Išgirdusi klausimą, ar pateikė dokumentus konkursui užimti Panevėžio ligoninės direktoriaus postą, S. Matulienė atšovė.

„Kreipiausi į duomenų apsaugos inspekciją, dėl duomenų nutekinimą. Man įdomu, iš kur jūs gavote tokius nutekintus duomenis? Jūs negalėjote gauti duomenų, jie nutekinti. Ačiū ir viso gero“, – pokalbį baigė įtakingo konservatoriaus, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininko A. Matulo žmona.

Informacijos nepaneigė

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Panevėžio filialo vadovė Rūta Ramoškienė taip pat antrą kartą dalyvauja konkurse, tačiau apie tai kalbėti nelinkusi, bet informacijos nepaneigė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nenoriu apie tai kalbėti ir nuo komentarų susilaikysiu. Be to, galiu ir nenuvažiuoti į konkursą. Kita vertus, pasakysiu lietuvių liaudies patarę: „Neperšokus griovio, nesakyk op“, – kalbėjo R. Ramoškienė.

Galvoja apie dalyvavimą

VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centrui devintus metus vadovaujanti R. Pranculienė taipogi dalyvauja konkurse.

„Dokumentus konkursui pateikiau, bet dar nėra kvietimo atvykti į pirmą etapą. Todėl esu apmąstymuose, ar dalyvausiu konkurse. Rimtai galvoju, ar dalyvausiu konkurse“, – sąžiningai kalbėjo R. Pranculienė ir sakė, kad darbų dabartinėje įstaigoje pakanka, bet prisipažino, jog blogas tas kareivis, kuris nenori tapti generolu.

REKLAMA

Ne vieno konkurso baigtys panašios

Tuo tarpu buvęs sveikatos apsaugos ministras, į Europos Parlamentą išrinktas Aurelijus Veryga prisipažino, kad komentuoti Respublikinių ligoninių vadovų konkursus – sudėtinga.

„Sunku atsakyti, ar žmonos konkurso rezultatams įtakos turės Seimo narys bei Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas. Nežinau, į ką daugiausiai konkurse kreipiamas dėmesys. Nežinau, kokie dabar A. Matulo santykiai yra su SAM bei su ministru A. Dulkiu. Juolab kad ministras tą košę verda. Be to, jis tiek yra priviręs, kad neaišku, kada ją išsems“, – mano A. Veryga ir tęsė, kad tai jau ne pirmas konkursas, kuriame baigtis tokia.

REKLAMA

Kvepia politiniu sumanymu

„Kažko per mažai, kažko per daug. Galima įvairiai vertinti dabartinį Panevėžio ligoninės vadovą A. Skorupską. Tačiau per penkerius vadovavimo metus jis puikiai susitvarkė su sunkumais – ypatingai su pandemija, o ir vėliau puikiai tvarkėsi ir kėlė ligoninės lygį. Todėl girdėti, kad jis nesurenka minimalaus balų skaičiaus, neišmano apie vadybą ir ligoninę, keista. Jaučiasi, kad čia yra kažkoks politinis sumanymas. Ar jis yra apie A. Matulo žmoną – nežinau, bet neatmesčiau, jog taip gali būti. Konservatoriai saviems ieško šiltos vietelės“, – svarstė politikas.

Autorė Raimonda Mikučionytė