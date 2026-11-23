Šių lėšų kilmę buvo siekiama išsiaiškinti FNTT atliktame ikiteisminiame tyrime dėl galimo nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo ir galimo dokumentų klastojimo tarp Portugalijoje ir Švedijoje registruotų bendrovių.
Po FNTT atlikto ikiteisminio tyrimo Lietuvos biudžetą papildys daugiau nei 880 tūkst. eurų
Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad Portugalijoje registruota bendrovė, turėjusi sąskaitą Lietuvoje registruotoje finansų įstaigoje, galėjo būti įtraukta į tarptautinę karuselinio sukčiavimo schemą.
Surinktais duomenimis, į šios įmonės lietuvišką sąskaitą Švedijoje registruota bendrovė per kelis kartus pervedė galimai nusikalstamu būdu gautus daugiau nei 880 tūkst. eurų, o operacijų teisėtumui pagrįsti buvo pateiktos, įtariama, suklastotos sutartys tarp šių dviejų bendrovių bei galimai suklastotos sąskaitos faktūros.
Pareigūnai nustatė, kad Portugalijoje registruota bendrovė realios veiklos niekada nevykdė, o tikrieji asmenys, kurie inicijavo pinigų pervedimą į įmonių sąskaitas ir galėjo turėti faktinę galimybę disponuoti lėšomis, nebuvo nustatyti, todėl tyrimui vadovavusi Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir inicijuoti šių piniginių lėšų pripažinimo bešeimininkiu turtu procesą.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2026 metų spalio 29 dieną sprendimu konstatavo, kad ikiteisminiame tyrime nebuvo nustatyti minėtų piniginių lėšų savininkai ir buvo atliktos visos reikalingos procedūros prieš kreipiantis į teismą pripažinti lėšas bešeimininkėmis. Be to, byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog piniginės lėšos neturi savininko, sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo.
Lėšos bus pervestos į Lietuvos biudžetą.
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