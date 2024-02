Į Lietuvą atvykęs ukrainiečių karys atskleidė, kaip iš tiesų kariauja Rusija: „Nenuvertinkime“

Tarptautiniame forume „Jūsų pergalė – mūsų pergalė“, kuris surengtas paminėti plataus masto Rusijos karinės invazijos į Ukrainą antrosioms metinėms, pasisakė ir ukrainiečių karys Aleksandras.

„Šiuo metu tarnauju vienoje iš Ukrainos aukštųjų karinių mokyklų, kurioje karinei karjerai paskyriau jau daugiau nei pusę savo gyvenimo. Dabar mano oficialios pareigos – kadetų mokymas, kaip ugdyti atsidavusius Ukrainos patriotus“, – prisistatydamas tvirtino jis.

Aleksandras teigė, kad kaip karininkas gali padaryti kelias išvadas, kurias pasidarė einant tretiesiems didelio masto karo metams.

„Visų pirma, svarbu yra nenuvertinti savo priešo, jis nuolat mokosi ir tobulėja. Be to, yra naudojama pozicinio karo taktika, tai yra alinimo karas. Priešas naudoja išdegintos žemės taktiką, vyksta aukštųjų technologijų bei robotizuotų sistemų karas.

Tai yra šiuolaikinis karas, kai įvairiems tikslams naudojami bepiločiai orlaiviai, jie naudojami žvalgybai, technikos naikinimui. Vykdomos masinės raketų atakos prieš civilinius objektus ir svarbią infrastruktūrą, taip pat kibernetiniai veiksmai, nukreipti prieš gyventojus ir technines sistemas“, – svarbiausius dalykus vardijo Aleksandras.

Jis teigė, kad vykdoma pasyvi OSINT žvalgyba (liet. atvirųjų šaltinių žvalgyba), vykdoma tradicinės ir socialinės žiniasklaidos pranešimų analizė.

Aleksandras kalbėjo, kad agresorė Rusija, pažeisdama tarptautinės teisės ir žmogaus teisės normas, kasdien vykdo nusikaltimus prieš Ukrainos gyventojus ir visą valstybę.

„2022-2023 metų rudenį ir žiemą Rusija pradėjo raketų smūgius prieš Ukrainos energetikos sektorių. Ukrainiečiai ir ukrainietės liko be elektros, be šildymo, be galimybių pasigaminti valgyti, tačiau mes išgyvenome.

Šiandien Ukraina yra demokratijos ir laisvės forpostas, siena, kuri gina ne tik savo nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, bet ir teisę į egzistavimą. Mūsų kariai, savanoriai ir kiti ukrainiečiai bei ukrainietės poelgiais ir, deja, gyvybėmis nustato laisvės kainą ir gina Europos vertybes“, – kalbėjo jis.

Jis pridūrė, kad svarbi gynybos sudedamoji dalis yra ir stipri tarptautinė parama.

„Pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, kai pasaulis nugalėjo nacizmą, kova su rašizmu suvienijo dešimtis šalių. Apie tai liudija Ukrainai teikiama karinė ir humanitarinė parama, kuri pasiekė jau dešimtis milijardų dolerių. Vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos įvairiais būdais palaiko Ukrainos gynybos pajėgas ir Ukrainos žmones kovoje su Rusija“, – akcentavo Aleksandras.

Ukrainiečių karys: 2024-ieji yra labai svarbūs metai

Aleksandras atkreipė dėmesį ir į pokyčius, kurie įvyko Ukrainos švietimo sistemoje. Didelio masto karas pakeitė mokymo metodus bei technologijas, privertė ieškoti naujų sprendimo būdų. Šiuo metu mokymo procese svarbų vaidmenį užima neakivaizdinis mokymas.

„Visa tai, deja, vyksta mano valstybėje pastoviai priešui apšaudant mus raketomis. Ukraina jau žengia į trečiuosius masines sausumos, jūrų, oro ir informacinio karo metus. 2024-ieji yra labai svarbūs metai Ukrainai mūšio lauke ir tolimesnė eiga mūsų išsilaisvinimo priklauso nuo daugybės veiksnių, kurie gali padaryti ne tik įtaką mūsų pergalei, tačiau ir Europos likimui. Dabar Europos šalys susiduria su rimčiausiu iššūkiu per pastaruosius dešimtmečius“, – pabrėžė karys.

Jis pridūrė, kad jei Europa nesugebės įveikti šio iššūkio, Vladimiro Putino vadovaujamas Kremlius gali eiti toliau į atvirą ginkluotą konfliktą su NATO.

„Narystė NATO išlieka vieninteliu būdu užtikrinti ilgalaikį Ukrainos saugumą, deja, NATO nesuvokia, jog Ukrainos narystės laukimas į NATO tik prisideda prie tolesnio konflikto nestabilumo“, – sakė jis.

Karys taip pat pridėjo, kad jis ir kolegos į Lietuvą atvyko mokytis anglų kalbos.

„Tarptautinis anglų kalbos kursas, į kurį šiuo metu esu įstojęs, taip pat ir mano kolegos, yra labai svarbus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karininkų augimui, šis kursas karininkams padeda pasiekti tinkamą anglų kalbos mokėjimo lygį visų rūšių kalbinėje veikloje. Anglų kalbos mokymasis yra vienas iš būdų priartinti Ukrainos kariuomenę prie NATO standartų.

Taip pat yra nauja galimybė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karininkams dalyvauti taikos palaikymo misijose ir tarptautiniuose mokymuose, tarptautinės pratybose. Šis tarptautinis kursas Lietuvos karo akademijoje turi daug privalumų, pavyzdžiui, suteikia galimybę dalyvauti įvairiuose kultūriniuose renginiuose, taip pat susipažinti su Lietuvos istorija bei tradicijomis“, – pridūrė jis.