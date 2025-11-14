 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Helsinkyje Lietuva ir dar penkios šalys pasirašė susitarimą dėl pėstininkų kovos mašinų įsigijimo

2025-11-14 13:20 / šaltinis: BNS
2025-11-14 13:20

Helsinkyje Lietuva ir dar penkios šalys, dalyvaujančios CV90 MkIV „Nordic“ programoje, pasirašė techninį susitarimą dėl pėstininkų kovos mašinų įsigijimo, penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Helsinkyje Lietuva ir dar penkios šalys, dalyvaujančios CV90 MkIV „Nordic“ programoje, pasirašė techninį susitarimą dėl pėstininkų kovos mašinų įsigijimo, penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

REKLAMA
0

„Toliau dirbame itin intensyviai, kad užtikrintume kuo spartesnį projekto įgyvendinimą ir kuo vienodesnę pėstininkų kovos mašinų konfigūraciją visiems partneriams. Tai puikus pavyzdys, kaip glaudus regiono partnerių bendradarbiavimas leidžia siekti gerų ir greitų rezultatų. CV90 pristatymas Lietuvai ir kitoms šalims planuojamas nuo 2028 metų“, – išplatintame pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerijos teigimu, dokumentas žymi dar vieną svarbų etapą bendrame daugianacionaliniame įsigijimo procese, jame Lietuva dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija, Estija ir Nyderlandais. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, šiuo dokumentu, kurį pasirašė Gynybos resursų agentūra, nustatomi konkretūs bendradarbiavimo principai, techniniai reikalavimai bei koordinuotas veiksmų planas iki pagrindinio kontrakto pasirašymo, jis planuojamas 2026 metų pradžioje.

REKLAMA

„CV90 MkIV „Nordic“ programa išsiskiria ne tik savo mastu, bet ir tempu. (...) Techninis susitarimas rodo, kad projektas juda pirmyn greitu ir koordinuotu tempu. Lietuva kartu su partneriais siekia, kad pėstininkų kovos mašinos mūsų karius pasiektų kuo greičiau, o visos dalyvaujančios šalys gautų vienodą, tarpusavyje suderinamą techninę platformą, atitinkančią jų poreikius“, – teigiama KAM pranešime. 

REKLAMA
REKLAMA

CV90 MkIV – naujausia švedų gamintojo „BAE Systems Hagglunds“ pėstininkų kovos mašinos versija, pasižyminti aukštesniu apsaugos lygiu, pažangesnėmis valdymo ir ginkluotės sistemomis bei galimybe integruoti įvairias nacionalines technologijas.

Lietuvai ir kitoms programos dalyvėms šis projektas suteikia galimybę ne tik modernizuoti savo sausumos pajėgas, bet ir stiprinti tarpusavio sąveikumą bei pramoninį bendradarbiavimą, taip prisidedant prie Šiaurės Europos regiono gynybinių pajėgumų stiprinimo.

Anot KAM, CV90 platforma naudojama daugelyje NATO ir Europos šalių, o jos patikimumas patvirtintas realiomis kovinėmis operacijomis, įskaitant ir Ukrainoje.

R. Kaunas Suomijoje dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) gynybos ministrų susitikime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų