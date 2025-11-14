Helsinkyje Lietuva ir dar penkios šalys pasirašė susitarimą dėl pėstininkų kovos mašinų įsigijimo

„Toliau dirbame itin intensyviai, kad užtikrintume kuo spartesnį projekto įgyvendinimą ir kuo vienodesnę pėstininkų kovos mašinų konfigūraciją visiems partneriams. Tai puikus pavyzdys, kaip glaudus regiono partnerių bendradarbiavimas leidžia siekti gerų ir greitų rezultatų. CV90 pristatymas Lietuvai ir kitoms šalims planuojamas nuo 2028 metų“, – išplatintame pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Ministerijos teigimu, dokumentas žymi dar vieną svarbų etapą bendrame daugianacionaliniame įsigijimo procese, jame Lietuva dalyvauja kartu su Suomija, Švedija, Norvegija, Estija ir Nyderlandais.
Pasak jos, šiuo dokumentu, kurį pasirašė Gynybos resursų agentūra, nustatomi konkretūs bendradarbiavimo principai, techniniai reikalavimai bei koordinuotas veiksmų planas iki pagrindinio kontrakto pasirašymo, jis planuojamas 2026 metų pradžioje.
„CV90 MkIV „Nordic“ programa išsiskiria ne tik savo mastu, bet ir tempu. (...) Techninis susitarimas rodo, kad projektas juda pirmyn greitu ir koordinuotu tempu. Lietuva kartu su partneriais siekia, kad pėstininkų kovos mašinos mūsų karius pasiektų kuo greičiau, o visos dalyvaujančios šalys gautų vienodą, tarpusavyje suderinamą techninę platformą, atitinkančią jų poreikius“, – teigiama KAM pranešime.
CV90 MkIV – naujausia švedų gamintojo „BAE Systems Hagglunds“ pėstininkų kovos mašinos versija, pasižyminti aukštesniu apsaugos lygiu, pažangesnėmis valdymo ir ginkluotės sistemomis bei galimybe integruoti įvairias nacionalines technologijas.
Lietuvai ir kitoms programos dalyvėms šis projektas suteikia galimybę ne tik modernizuoti savo sausumos pajėgas, bet ir stiprinti tarpusavio sąveikumą bei pramoninį bendradarbiavimą, taip prisidedant prie Šiaurės Europos regiono gynybinių pajėgumų stiprinimo.
Anot KAM, CV90 platforma naudojama daugelyje NATO ir Europos šalių, o jos patikimumas patvirtintas realiomis kovinėmis operacijomis, įskaitant ir Ukrainoje.
R. Kaunas Suomijoje dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių (NB8) gynybos ministrų susitikime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!