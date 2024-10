„Gyvensiu gyvenimą“: į parlamentą neperrinkti šeši Seimo senbuviai

Vieniems tai – nemalonus smūgis, kiti teigia išeinantys ramia širdimi, nes jau laikas.

Jų ir kitų į parlamentą nepatekusių kolegų vietas užims 60 naujų Seimo narių, kuriems tai bus pirmoji kadencija. Dar dalis politiką į parlamentą grįš po pertraukos.

„Ką veiksiu? Gyvensiu gyvenimą“, – BNS sakė 16 metų parlamente dirbęs konservatorius Kęstutis Masiulis.

„Nevizginau uodegos“

Buvęs dėstytojas, Mykolo Romerio universiteto Valstybinio valdymo fakulteto dekanas prisipažino nežinąs, kur reikės ieškoti darbo.

„Ne taip lengva tokio amplua žmogui kaip aš persigalvoti, grįžti į akademinį gyvenimą, būti profesoriumi po 16 metų pertraukos. Net į konkursą negaliu paduoti dokumentų, nes neturiu per 16 metų jokių tekstų, tyrimų, monografijų“, – tvirtino K. Masiulis.

REKLAMA

REKLAMA

„Esu atsilikęs nuo akademinės terpės, nūdienos. Eiti pas ką nors prašytis padėjėju būtų savęs nuvertinimas. Manau, kad buvau geras, stiprus politikas, perrinktas keturias kadencijas iš eilės“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Politikas teigė nesėkmę rinkimuose patyręs dėl nešvarių vidinių intrigų konservatorių partijoje.

„Pas mus vyko vadinamasis sąrašo reitingavimas, kuris buvo keistai pavadintas demokratijos švente, tačiau ta šventė pavirto į tam tikrų grupuočių susitartus siautėjimus“, – BNS kalbėjo parlamentaras.

„Jeigu Kauno rajone, kur yra nepilnas šimtas Tėvynės Sąjungos narių, jie staiga iš kažkur surado tūkstantį su viršum balsuotojų, ir jie visi kaip vienas balsuoja (...). Paskui I. Šimonytė (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatų sąrašo vedlė, premjerė – BNS) keletą žmonių tempė už ausų. (...) Nelėkiau pas I. Šimonytę, nevizginau uodegos, kad mane pakeltų, taip ir išėjo, likau laisvu mąstytoju, tokiu ir būsiu“, – teigė jis.

REKLAMA

REKLAMA

„Kas iš to, kad turi gerus duomenis“

Partijos sąraše kadenciją baigiantis parlamentaras buvo įrašytas 43 numeriu, po reitingavimo per rinkimus pakilo į 31-ąją.

Iš viso į naują Seimą išrinkti 28 konservatoriai.

„Kas iš to, kad turi gerus duomenis, turi gerai veikiančią galvą, esi veržlus, gali diskutuoti, gali juokauti, turi gerą humoro jausmą, kas tinka politikoje šiaip ir ko neturi labai daug aplinkinių kolegų, tarp jų ir iš mūsų partijos. Ir tu esi už borto“, – nuoskaudos neslėpė K. Masiulis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Buvau tinkamas tokį darbą dirbti“, – sakė jis.

Pasak parlamentaro, prie nesėkmės prisidėjo tai, kad prieš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionis demokratų kandidatus susivienijo kitų partijų atstovai, prezidentas neslėpė neigiamų nuostatų jos atžvilgiu, kilo ne vienas su partijos nariais susijęs skandalas.

„Už prezidento nugaros matau šmėžuojantį VSD. Juk ne žurnalistai atranda Landsbergio vilas, kurios jau keleri metai registruotos ir niekam neįdomios, skrydžius. Čia kažkas turi disponuoti informacija, kas skrido, kokiu lėktuvu ir atnešti įtakos agentui, kuris vadinasi žurnalistu, ir atiduoti. Tada kilo vienas skandalas, antras, trečias“, – svarstė K. Masiulis, šioje Seimo kadencijoje vadovavęs Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijai.

REKLAMA

„Trupučiuką gyvenimu pasidžiaugti“

Šešias pilnas kadencijas parlamente dirbusi Vilija Aleknaitė-Abramikienė taip pat neslepia, kad politinę karjerą priversta nutraukti dėl nesutarimų su partijos vadovybe.

„Nebuvau aktyvi šiuose rinkimuose, buvau sąraše, bet rinkimų kampanijos nevykdžiau. Pirmiausia, man atrodė, kad nėra prasmės, nes po tarybos posėdžio buvau nuleista sąraše žemyn mano vadovybės ir (...) supratau, kad tokia jų valia ir nesistengiau savęs ryškinti. Ne paslaptis, kad su dalimi partijos vadovybės mano santykiai – ne patys geriausi, tai aš jiems tiesiog netrukdžiau“, – BNS sakė politikė.

REKLAMA

V. Aleknaitė-Abramikienė teigė, kad į politiką ją iš tuometinės Lietuvos konservatorijos (dabar Muzikos akademijos – BNS) atvedė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, o grįžti jau nebėra kur.

„Muzika yra kaip meilė, jeigu ją palieki keliems dešimtmečiais, grįžti pas ją labai sunku“, – sakė Seimo narė.

„Kol kas neturiu jokių planų, juoba dėl politinės veiklos, neturiu tautos mandato ją tęsti, – pridūrė ji. – Galų gale turiu teisę ir trupučiuką gyvenimu pasidžiaugti“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Vienmandatės atsisakiau sąmoningai“

Tuo metu kitas šešias kadencijas arba 24 metus Seime dirbęs konservatorius Antanas Matulas neslepia turįs vilčių grįžti į buvusią profesiją – mediciną.

„Lankiau įvairias stažuotes, bandau atsinaujinti savo kaip mediko licenciją ir galbūt dar padirbėti kaip gydytojas“, – BNS sakė parlamentaras.

Jis pripažino savo noru atsisakęs kandidatuoti vienmandatėje rinkimų apygardoje, kur prieš tai buvo išrinktas šešis kartus.

REKLAMA

„Na, tiesiog pajutau, kad galbūt reikia užleisti vietą kitam jaunesniam, su naujomis idėjomis, su naujesne energija ir tą padariau. Tiesa, buvau likęs sąraše, bet vienmandatės atsisakiau sąmoningai“, – tvirtino A. Matulas.

Jis sakė nesigailįs geriausius savo gyvenimo metus atidavęs politikai.

„Mano manymu, padariau nemažai darbų, bet svarbiausia, kad Lietuva – laisva, turime gražius laisvus rinkimus, valdžios keičiasi be jokių skandalų, be jokių įtampų, be jokių mitingų“, – tvirtino konservatorius.

REKLAMA

„Reikės pailsėti, įkvėpti šviežio oro“

Keturias kadencijas su viena pertrauka Seime dirbęs konservatorius Edmundas Pupinis darbo paieškų nereikšmina, jis įsitikinęs, kad norintis dirbti žmogus, tikrai jį ras.

Anot politiko, ne pirmą kartą jis iš politikos „grįžta į gyvenimą“. Jau anksčiau yra dirbęs ir versle, ir švietimo sektoriuje.

Po penkių kadencijų parlamentą paliks ir buvęs „darbietis“, šiuose rinkimuose savarankiškai dalyvavęs bei nelaimėjęs Valentinas Bukauskas. Jis taip pat prisipažino neturįs jokių ateities planų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Bet kokiu atveju reikės pailsėti, įkvėpti šviežio oro ir kokia nors veikla užsiimsiu“, – nedaugžodžiavo politikas.

Keturis kartus Telšiuose vienmandatėje apygardoje rinktas politikas šįkart rinkėjų pasitikėjimo nesulaukė.

„Bendruomenė nusprendė pakeisti, aš tą priimu ir vertinu“, – sakė jis.

„Didžioji politinė karjera baigta“

Į Seimą neperrinktas šįkart su „valstiečiais“ kandidatavęs Algimantas Dumbrava BNS sakė atsisveikinantis su didžiąja politika.

REKLAMA

„Pensinis amžius, didžioji politinė karjera baigta, apie politinę karjerą tikrai nebegalvoju, pirmiausia norėčiau pailsėti“, – teigė jis, nors dalyvavimo savivaldos lygio politikoje neatmetė.

A. Dumbrava teigė sąmoningai šįkart nekandidatavęs vienmandatėje apygardoje, nors prieš tai keturis kartus joje laimėjo.

„Palieku Seimą ramia širdimi. Nors gal ir ne su visai ramia širdimi, norisi, kad naujas Seimas, nauja politikų karta rūpintųsi Lietuva, labiau atsižvelgtų į žmonių rūpesčius, labiau juos girdėtų, nes dabar truputį viskas paviršutiniškai daroma“, – sakė kadenciją baigiantis parlamentaras.

„Norėtųsi didesnės empatijos ir jautros“, – pridūrė jis.