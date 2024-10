Rytoj laukia išskirtinė diena – turėtų paaiškėti, kas žengs į valdančiąją koaliciją

BNS spaudos konferencijoje S. Skvernelis teigė net nesvarstantis, kad kitoje Vyriausybėje premjero pareigas galėtų užimti kas nors kitas, o ne LSDP pirmininkė V. Blinkevičiūtė.

„Ar be Vilijos Blinkevičiūtės gali kas nors užimti, tai šiandien mes nes nesvarstome. Jeigu bus socdemų partijos kiti sprendimai, tada mes ir kalbėsime. Bet mes vėlgi, kalbant apie strateginius tikslus, tai yra partija su kuria mes matome prasmę kartu darbuotis ir galime tikrai pasiekti ir mes, ir jie savo rinkiminėse kampanijose <...>. Šiandien kol kas mes kito varianto nesvarstom netgi. Tai yra V. Blinkevičiūtė, kaip įprasta sakyti be 5 minučių ministrė pirmininkė <...>. Dėl V. Blinkevičiūtės, jei būtų buvę kokios nors intencijos, tai vakar prie to stalo, kur mes pasveikinom juos ir patarėm tokius bendrus principus, tai būtų galbūt ir pasakius, kad mes turime ir kitokių variantų. Tai tokių frazių nebuvo ir vakar pokalbis mums neleido suabejoti ar V. Blinkevičiūtė pakeitė poziciją ar ne. Tai negavom tokių signalų“, – tvirtino S. Skvernelis.

Tiesa, paklaustas ar tokiu atveju, jis pats užimtų Seimo pirmininko pareigas, S. Skvernelis tiksliai atsakyti negalėjo. Tačiau „Vardan Lietuvos“ lyderis teigė, kad įprasta, jog antra didžiausia frakcija valdančiojoje koalicijoje dažniausiai užima šias pareigas. Visgi, kuris tiksliai „Vardan Lietuvos“ partijos atstovas eitų šias pareigas, jis neatsakė.

„Yra tokia nerašyta taisyklė, kad antra koalicijos pagal dydį frakcija, ji turi galimybę pretenduoti į Seimo pirmininko poziciją. Ne visada taip buvo, bet tokia teorinė galimybė yra. Tai jeigu bus toks siūlymas iš koalicijos partnerių, mes tikrai priimsime tai. Bet koks žmogus bus deleguotas mūsų politinės jėgos, šiandien į tą klausimą atsakyti tikrai negalime“, – BNS spaudos konferencijoje kalbėjo S. Skvernelis.

Kalbėdamas ar mato galimybę matyti valdančiąją koaliciją kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), S. Skvernelis teigė, kad galutiniai sprendimai gali būti priimti rytoj, o pagrindinė iniciatyva priklauso daugiausiai mandatų rinkimuose gavusiai LSDP.

„Rytoj valdyba turėtų priimti bendrus sprendimus, kokios politinės jėgos, kokius kriterijus atliepiančios mums yra priimtinos koalicijoje“, – komentavo S. Skvernelis.

Be to, paklaustas ar S. Skverneliui nekils problemų, jei valdančiojoje koalicijoje tektų dirbti kartu su LVŽS ir reikėtų bendrauti su LVŽS pirmininku Ramūnu Karbauskiu ir Ignu Vėgele, jis teigė, kad gera žinia ta, jog R. Karbauskis nepateko į Seimą.

„Geroji žinia tame yra, kad R. Karbauskis nepateko į Seimą šių rinkimų metu. Jis nepateko į Seimą šių rinkimų metu, tai čia yra gera žinia, tai nereikės kažkaip tai sakėt stumdytis. Mes tikrai nesistumdom su asmenybėm, o kalbam apie žmones, kurie sudarys frakciją <...>. Mes norim darbuotis su nuspėjamais, prognozuojamais ir atsakingais partneriais, kad nebūtų „džiazo“. Kada ateini ir sužinai, iš jūsų (žurnalistų – aut. past.) pirmiausia, kokią nors naujieną, kuri nebuvo nei svarstyta, nei aptarta ir priimta, kaip tokia duotybė“, – teigė S. Skvernelis.