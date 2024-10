Žemaitaitis kirto neapsisprendusiai Blinkevičiūtei: „Politikas davė žodį ir politikas jį turi tesėti“

„Mano draugas pabėgo iš Seimo, tai Gabrielius. Tai kaip ir liūdna, tokia liūdna žinia šiandieną, net nežinau ir ką daugiau ir bepasakyti. Kuris praktiškai visu 2-3 metus nuo ryto iki vakaro ėdė ir kuom tik tai nevadino, tai nežinau, žiūrėsim, kaip mes dabar darysime“, – taip į žinią, jog iš konservatorių pirmininko pareigų traukiasi G. Landsbergis, sureagavo R. Žemaitaitis.

„Nemuno aušros“ lyderis teigia, kad džiaugiasi pasiektais jo įkurtos partijos rezultatais Seimo rinkimuose, kuriuose „Nemuno aušra“ gavo 20 mandatų.

Jis taip pat tvirtino, kad planuoja paremti Viliją Blinkevičiūtę, kaip Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatę į premjero postą.

„Matyt, čia keletas yra aspektų, socialdemokratai, eidami į rinkimus aiškiai buvo pasakę, kad premjere bus būtent V. Blinkevičiūtė. Tai kito sprendimo aš nelabai įsivaizduočiau, nes politikas davė žodį ir politikas jį turi tesėti“, – teigė R. Žemaitaitis.

Tiesa, R. Žemaitaitis teigia, kad kol kas neplanuoja dirbti nei valdančiojoje koalicijoje, nei opozicijoje, o didžiausias iššūkis, anot jo, kol kas yra biudžeto klausimas.

„Mes turėsime labai didelį iššūkį, nes nuo sausio 1 d. labai drastiškai stipriai kyla kuro akcizo kainos, kyla elektros kainos ir šildymo kainos kyla. Tai manau iššūkis bus didžiausias, kaip priimti ir subalansuoti biudžetą. Tai faktas, kad be opozicijos, be mišrios, be mažumos frakcijų narių palaikymo, sunkiai įsivaizduoju, kad biudžetas gali būti priimtas“, – tvirtino R. Žemaitaitis.

Be to, jis pabrėžė, kad kol kas neplanuoja Vyriausybėje dirbti opozicijoje, o oponuoti valdantiesiems ketina tuomet, jei priimami valdančiųjų sprendimai būtų „nenaudingi valstybei“, o darbo su konservatoriais opozicijoje, jis teigia nematantis.

„Mes oponuosime nelogiškiems sprendimams, kurie yra nenaudingi valstybei. O kitas yra dalykas, dirbti kartu su konservatoriais opozicijai, kurie bent jau, kiek man tenka metų dirbti Seime, nėra konstruktyvi opozicija, tai yra daugiau įvedinėjančia destrukciją“, – sakė R. Žemaitaitis.

Jam antrino ir bendrapartietė Agnė Širinskienė, kuri tvirtino, kad „Nemuno aušrai“ šiuo metu pasiskelbti opozicija būtų keista.

„Rinkimų kampanijos metu vienodai kalbėjome su centro kaire apie švietimo, sveikatos reformų stabdymą ar tam tikrus modifikavimus, kitos socialinės politikos dalys sutampa. Tai tikrai būtų labai keista, matyt iš pat pradžių pasiskelbti opozicija ir pradėti oponuoti tai Vyriausybės programai, kur, matyt sutapimų matysime 50 proc.“, – tvirtino A. Širinskienė.