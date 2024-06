Norintys greitai išsiblaivyti po išgertuvių ar visiškai atsisakyti alkoholio, kartais susidomi su internete siūlomomis kodavimo ir išblaivinimo paslaugomis.

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek kainuoja išblaivinimo paslaugos bei kaip jos atrodo.

Internete rastas žmogus, prisistatantis gydytoju pabrėžė, kad norint teikti kokias nors paslaugas, būtinas paties paciento sutikimas.

Jis pasidalino ir kokiais būdais išblaivinamas žmogus.

Štai, vienas iš galimų pasirinkimų yra lašelinės statymas namuose, kuomet asmeniui yra suleidžiami skysčiai su įvairiomis medžiagomis, tokiomis kaip vitaminas C, kurios turėtų padėti išnaikinti alkoholį.

Tiesa, vyras priduria, kad visos procedūros metu reikia prižiūrėti pacientą, kadangi jis gali sunegaluoti.

Už lašelinės pastatymą vyras teigia imantis iki 200 eurų.

Antrąjį variantą vyras pristato, kaip būdą išgydyti žmogų nuo ilgalaikio alkoholio vartojimo. O tam panaudojamos specialiai tam skirtos tabletės, kurias, pašnekovo teigimu, Pasaulio sveikatos organizacija pripažino, kaip vienintelius vaistus nuo alkoholizmo.

„Čia jis (pacientas – aut. past.) turi kas dieną gerti sąmoningai, į maistą neįdėsi kasdien. 50 eurų kainuoja – čia 50 tablečių daugiau kaip mėnesiui yra. Organizmas išsivalo per tą laiką, nes jis negali gerti, eina vemti“, – pasakoja pašnekovas.

Paklaustas ar šie vaistai yra receptiniai, vyras atsakė, kad jis „juos tiesiog turi“ ir taip platina šiuos medikamentus. O apie juos pasidomėti plačiau galima „Youtube“ platformoje.

Jis taip pat užtikrina, kad, jei pacientas pageidauja, viską galima atlikti anonimiškai, o jokie vaistų ar ligų išrašai nebūtų fiksuojami.

Internete išblaivinimo paslaugas teikiantis kitas asmuo taip pat tvirtino, kad norint pastatyti lašelinę, pirmiausiai, reikia paties paciento sutikimo.

O tam, kad būtų galima visiškai atbaidyti žmogų nuo alkoholio tam, kad būtų galima pradėti vartoti preparatus, reikia, jog žmogus sustotų gerti. Tiesa, jo teigimu, dažniausiai patiems pacientams sustoti neišeina.

Dėl to yra statoma lašelinė, kuria pravalomas organizmas, leidžiami vaistai, vitaminai ir raminamieji. O vėliau, jei žmogus reikalauja tolimesnio gydymo, imamasi dar daugiau priemonių, kad asmuo nustotų vartoti alkoholį.

Be to, priduriama, kad, jei pacientas to pageidauja, toks gydymas nėra niekur oficialiai fiksuojamas.

Įspėja visus: dažnai tokias paslaugas atlieka nekvalifikuoti gydytojai

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) klinikinės toksikologijos gydytoja Gabija Laubner Sakalauskienė sako, negalinti įvertinti tų, kurie detoksikacijos ir išblaivinimo paslaugas siūlo atlikti namuose.

Visgi, jos teigimu, dažniausiai tai yra medicininį išsilavinimą turintys žmonės, tačiau ne šios srities gydytojai specialistai.

Ji priduria, kad pasitaiko ir atvejų, kuomet į RVUL skubios pagalbos skyrių kreipiasi ir žmonės, kurie po tokių procedūrų namuose susiduria su dar rimtesnėmis sveikatos komplikacijomis. O kartais dėl tokių procedūrų, atliktų namuose, pasitaiko ir mirčių.

„Pas mus į skubios pagalbos skyrių tikrai norėtųsi, kad rečiau kreiptųsi tokie žmonės po tų vadinamų išblaivinimų namuose. Kada tikrai ir širdies ritmas sutrinka ir žmogaus sąmonė sutrinka ir tuomet tikrai labai stipriai giminaičiai išsigąsta. Kiek man žinoma, pora atvejų per metus tikrai nutinka, kai žmonės miršta namuose dėl būtent šitų procedūrų“, – teigia G. Laubner Sakalauskienė.

Specialistė pasakoja, kad išblaivinimo arba kitaip vadinamos detoksikacijos procedūra yra atliekama tuomet, kai žmogus ilgą laiką vartoja kokią nors psichoaktyvią medžiagą, alkoholį ar vaistus ir pats nebegali nutraukti jų vartojimo, dėl pasireiškiančių sunkių abstinencijos simptomų.

„Detoksikacijos metu tuos simptomus mes palengviname, kartu nutraukdami tą medžiagą, kurią vartoja žmogus“, – sako gydytoja toksikologė..

Tiesa, specialistė priduria, kad, dėl abstinencijos pajaučiamų sveikatos negalavimų, jokiu būdu nereikėtų maišyti su po išgertuvių jaučiamomis pagiriomis.

Ji akcentuoja, jog esminis skirtumas yra tas, jog pagirios – tai kitą dieną jaučiamos pasekmės, išgėrus alkoholio. Tuo tarpu, abstinencija – pakankamai sunki būklė, po ilgalaikio alkoholio vartojimo, kuri reikalauja gydymo.

Be to, gydytoja toksikologė pabrėžia, kad detoksikacija yra itin rimta procedūra, kurios metu žmogaus organizmui yra taikoma intervencija. Į veną suleidžiamos įvairios medžiagos, tarp jų ir raminamieji vaistai, kurie žmogų labai greitai paveikia.

Todėl reikalinga intensyvi paciento priežiūra, kadangi gali pasireikšti pulso, spaudimo, sąmonės, kvėpavimo sutrikimai. Tad ir pati detoksikacija, specialistės nuomone, turėtų būti atliekama tik tai gydymo įstaigoje. Kadangi būtent stacionaro sąlygos užtikrina saugią procedūrą.

„Yra leidžiami stiprūs raminamieji vaistai, kad būtų palengvinta ta abstinencija. Ir tą reikiamą dozę vaistų, kuri yra leidžiama, paskiria tik gydytojas specialistas. Tai pakankamai suprantama, kad lašinti tokius vaistus namuose yra labai pavojinga“, – tvirtina G. Laubner Sakalauskienė.